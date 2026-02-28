Niet te missen: Mes in Jumbo-directie en het vleesvervangersfiasco

Niet te missen: Mes in Jumbo-directie en het vleesvervangersfiasco
Foto: Shutterstock

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Experts: Mes in Jumbo-directie was hard nodig om sneller te schakelen

Het mes ging onlangs in de Jumbo-directie. Dat was nodig ook, zeggen meerdere branchekenners. Tien directieleden is te veel voor een familiebedrijf als Jumbo, is de eensluidende conclusie. Met het vertrek van 120 jaar Jumbo-ervaring uit de directie rijst de vraag: wat betekent dit voor het Jumbo-DNA?

Lees het volledige artikel.

Het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel. Foto: Jumbo
2. Analyse: Jumbo stoeide intern met kostbare operatie Gele Helm

Jumbo lanceerde in april vorig jaar 'operatie Gele Helm'. Met als meest zichtbare onderdeel: Naast edlp, ook aanbiedingen aangeduid met een rode actiekleur. Uit het jaarverslag van Jumbo over 2025 wordt duidelijk dat Jumbo intern worstelde met die nieuwe koers. Interim-ceo Tom Heidman had een belangrijke rol bij het doorgaan op de ingeslagen weg.

Lees het volledige artikel.

Tom Heidman. Foto's: Jumbo
3. 🎧 Distrifood Podcast: Het vleesvervangersfiasco

Garden Gourmet, het vleesvervangersmerk van Nestlé, ligt niet langer in het schap bij Albert Heijn. Dat nieuws komt niet uit de lucht vallen, want het gaat slecht met de categorie. Sinds 2022 dalen de volumes, ondanks een torenhoge promodruk.

Luister hier de hele aflevering.

Foto: Distrifood
4. Interview: 'Ramadan-Plus' in Gouda pakt 5 procent meer omzet

Plus-ondernemer Peter van den Boogaard zet al jaren sterk in op de islamitische vastenmaand, maar het aanbod aan ramadanproducten is de afgelopen jaren groter dan ooit. Vorige maand bracht hij ook een kalender uit die aftelt naar de start van de ramadan.

Lees hier het hele artikel.

Plus-ondernemer Peter van den Boogaard. Foto: Fred Libochant Fotografie Gouda
5. Advocaten: 'Supermarktfranchiser afhankelijker van hoofdkantoor'

Supermarktfranchisers zijn met de jaren steeds afhankelijker geworden van het hoofdkantoor. Het is één van de conclusies die het Rotterdamse advocatenkantoor Ludwig & Van Dam, gespecialiseerd in franchiserecht, trekt in een gesprek met Distrifood over de positie van de supermarktfranchiser anno 2026. 'Die tendens zien wij, in de rechtspraktijk, ook. En dat zien wij ook alléén in de supermarktsector.'

Lees het volledige artikel.

Foto: Shutterstock
6. 4 redenen waarom Ochama-opvolger Joybuy een 'kansloze missie' is

Ruim twee weken geleden kondigde de Chinese e-commercereus JD.com aan met onlineplatform Joybuy en bezorgdienst JoyExpress Europa te willen veroveren. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland zijn als eerste aan de beurt. Maar waarom zou Joybuy slagen waar zijn voorganger Ochama faliekant mislukte in de Lage Landen? Experts die Distrifood raadpleegde koesteren weinig hoop.

Lees het volledige artikel.

Bron: JD.com
7. Academic update: Het supermarktschap als motor van de eiwittransitie?

Iedere maand duikt EFMI in de wetenschappelijke literatuur. Onderzoeker Marisa van Aalst kijkt of aanpassing van de schapindeling in supermarkten leidt tot een toename van vleesvervangers.

Lees het volledige artikel.

Foto: ANP
Foto: Shutterstock
