Niet te missen: Nieuwe formule Deka en Consumentenbond over valse claims
De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zes verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Repo: Deka rolt formule uit en lanceert nieuwe pay-off

Dekamarkt heropent vandaag de eerste winkel die volledig is ingericht volgens de nieuwe formule. Ook lanceert Dekamarkt een nieuwe pay-off.

Lees het volledige artikel.

2. Interview: Bond prijst supers, hekelt multibuys en valse claims

De supermarktbranche is een voorbeeld voor andere sectoren, maar er valt nog veel te winnen. Dat zeggen Petra van der Aa en Daan Vermeer van de Consumentenbond. Ze storen zich aan valse claims, stroeve statiegeldinzameling en aanbiedingen. 'We willen dat alle multibuys verdwijnen. Niet alleen bij supermarkten, maar overal. Als marktleider Albert Heijn overstag gaat, volgen andere formules.'

Lees het volledige artikel.

3. 🎧 Distrifood Podcast: Nooit meer de goedkoopste

De supermarktbranche is een voorbeeld voor veel andere sectoren, maar er valt nog veel te winnen. Dat zegt de Consumentenbond deze week in gesprek met Distrifood.

Luister hier de hele aflevering.

4. Analyse: Waarom AH zijn directie in rap tempo vernieuwt

De directie van Albert Heijn is de afgelopen twaalf maanden flink veranderd. Vijf van de acht directieleden zijn sinds 1 januari vorig jaar vervangen. Senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood vraagt zich waarom AH juist nu zijn directie vernieuwt.

Lees hier de hele analyse.

5. Volumes bewerkte groente onder druk: 'We moeten hard vechten'

Volumes staan onder druk, de omzet groeit vooral door prijsstijgingen en de concurrentiestrijd in de supermarkt verhevigt. Voor de categorieën bewerkte groente en maaltijdsalades waren het lastige jaren. Voor verspakketten geldt juist het omgekeerde: daar is sprake van forse groei op alle fronten. Groenteverwerkers proberen daarom een tandje bij te schakelen om de markt nieuw leven in te blazen. Tegelijkertijd doemt een nieuw risico op: klimaatverandering.

Lees hier het hele artikel.

6. RFID anno 2026: 'Geschikt voor Upfront, nog niet voor servicesuper'

Terwijl veel supermarkten worstelen met diefstalproblematiek en gebrekkig voorraadbeheer, is er al decennia een ogenschijnlijke oplossing: Radio Frequency Identification (RFID). Toch blijkt invoering in de foodretailbranche lastig. Waarom?

Lees het volledige artikel.

vleesvervangers
vleesvervangers

Albert Heijn haalt Garden Gourmet van Nestlé (15 sku's) uit schap

