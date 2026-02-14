Niet te missen: Nieuwe formule Deka en Consumentenbond over valse claims

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zes verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Dekamarkt heropent vandaag de eerste winkel die volledig is ingericht volgens de nieuwe formule. Ook lanceert Dekamarkt een nieuwe pay-off.

Nieuwe verlichting boven versafdelingen in Castricum. Foto: Distrifood

De supermarktbranche is een voorbeeld voor andere sectoren, maar er valt nog veel te winnen. Dat zeggen Petra van der Aa en Daan Vermeer van de Consumentenbond. Ze storen zich aan valse claims, stroeve statiegeldinzameling en aanbiedingen. 'We willen dat alle multibuys verdwijnen. Niet alleen bij supermarkten, maar overal. Als marktleider Albert Heijn overstag gaat, volgen andere formules.'

Daan Vermeer en Petra van der Aa van de Consumentenbond. Foto: Dennis Wisse

Foto: Fred Libochant Fotografie

De directie van Albert Heijn is de afgelopen twaalf maanden flink veranderd. Vijf van de acht directieleden zijn sinds 1 januari vorig jaar vervangen. Senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood vraagt zich waarom AH juist nu zijn directie vernieuwt.

Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood

Volumes staan onder druk, de omzet groeit vooral door prijsstijgingen en de concurrentiestrijd in de supermarkt verhevigt. Voor de categorieën bewerkte groente en maaltijdsalades waren het lastige jaren. Voor verspakketten geldt juist het omgekeerde: daar is sprake van forse groei op alle fronten. Groenteverwerkers proberen daarom een tandje bij te schakelen om de markt nieuw leven in te blazen. Tegelijkertijd doemt een nieuw risico op: klimaatverandering.

Foto: Ronald Hissink

Terwijl veel supermarkten worstelen met diefstalproblematiek en gebrekkig voorraadbeheer, is er al decennia een ogenschijnlijke oplossing: Radio Frequency Identification (RFID). Toch blijkt invoering in de foodretailbranche lastig. Waarom?

Kassa's met RFID-technologie bij een Decathlon in Maleisië. Foto: Shutterstock