Niet te missen: Intro Top 20 en vliegende start Sahan in Utrecht

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Jumbo-ondernemer Marcel van Daalhuizen en het Centraal Bureau voor de Statistiek clashen al maandenlang over een boete die door het CBS is opgelegd aan de winkelier. 10 december stonden beide partijen zelfs voor de rechtbank in Rotterdam. Een uitspraak van de rechter laat nog op zich wachten. Maar als die in het nadeel is van de Jumbo-ondernemer, gaat Van Daalhuizen gewoon door met de strijd. Een gedetailleerd verslag van een langlopende ruzie. 'Dit is burgertje pesten.'

De twintig succesvolste introducties in de Nederlandse supermarkt waren vorig jaar opgeteld goed voor een weekomzet van €2,1 miljoen. Daarmee is het een van de succesvolste introductiejaren in lange tijd. Distrifood neemt samen met Christian Le en Cecile Spoorenberg van Circana de top-20 door.

Deze week publiceert Distrifood de Intro Top 20, de lijst van succesvolste nieuwe introducties van A-merken. FrieslandCampina is de grote winnaar door in te spelen op de proteïnehype. Die eiwittrend is sowieso een belangrijke motor achter succesvolle introducties. Lijnrecht daartegenover staan de chips, chocolade en ijsjes die de kassa's van supermarkten ook flink doen rinkelen.

Sahan is neergestreken in Utrecht. Distrifood ziet hoe de nieuwste supermarkt van het familiebedrijf een vliegende start beleeft. Hoewel de concurrentie hevig is met Albert Heijn en Ekoplaza als directe buren, is ceo Zeki Sahan onbevreesd. 'We mikken op zo'n 10.000 klanten per week.'

Spar lanceerde in het najaar van 2022 vol ambitie en enthousiasme het eerste Foodclub‑concept in de winkel van Peter Bolleman in Philippine. De formule richtte zich volledig op foodservice en zette het mes in kruidenierswaren. Maar het concept sloeg al snel niet aan: klanten herkenden hun winkel niet meer en een significant deel bleef weg. Daarop draaide Bolleman de vernieuwing grotendeels terug.

Terwijl de meeste supermarkten zich het hoofd breken over de folder van volgende week en de marge op hun mooie assortiment, gebeuren er op het hoofdkantoor van de Schwarz Gruppe - het moederbedrijf van Lidl en Kaufland - dingen die het speelveld voorgoed kunnen veranderen. Wij in Nederland focussen ons met name op onze lokale klanten en onze winkeloperatie, maar de échte strategische revolutie voltrekt zich daar in stilte, ver achter de schermen.

Onbetaalbare chocolade? Daar was op de zoetwarenbeurs ISM in Keulen niets van te merken. Van alle uitgestalde nieuwe producten, was de helft van chocolade of bevatte cacao. De aanstaande suikertaks hield de gemoederen meer bezig dan de cacaoprijs.

