Niet te missen: Intro Top 20 en vliegende start Sahan in Utrecht
Ceo Zeki Sahan en operationeel manager Wim van Binsbergen daags voor de opening van Sahan Utrecht. Foto: Distrifood

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Bizarre strijd Jumbo Van Daalhuizen en CBS kent maar geen einde

Jumbo-ondernemer Marcel van Daalhuizen en het Centraal Bureau voor de Statistiek clashen al maandenlang over een boete die door het CBS is opgelegd aan de winkelier. 10 december stonden beide partijen zelfs voor de rechtbank in Rotterdam. Een uitspraak van de rechter laat nog op zich wachten. Maar als die in het nadeel is van de Jumbo-ondernemer, gaat Van Daalhuizen gewoon door met de strijd. Een gedetailleerd verslag van een langlopende ruzie. 'Dit is burgertje pesten.'

Lees het volledige artikel.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

2. Intro Top-20: Dit zijn de 20 succesvolste introducties van 2025

De twintig succesvolste introducties in de Nederlandse supermarkt waren vorig jaar opgeteld goed voor een weekomzet van €2,1 miljoen. Daarmee is het een van de succesvolste introductiejaren in lange tijd. Distrifood neemt samen met Christian Le en Cecile Spoorenberg van Circana de top-20 door.

Lees het volledige artikel.

Collage: Distrifood
Collage: Distrifood

3. 🎧 Distrifood Podcast: Het Verhaal achter de succesvolste introducties

Deze week publiceert Distrifood de Intro Top 20, de lijst van succesvolste nieuwe introducties van A-merken. FrieslandCampina is de grote winnaar door in te spelen op de proteïnehype. Die eiwittrend is sowieso een belangrijke motor achter succesvolle introducties. Lijnrecht daartegenover staan de chips, chocolade en ijsjes die de kassa's van supermarkten ook flink doen rinkelen.

Luister hier de hele aflevering.

Foto: Studio Kastermans
Foto: Studio Kastermans

4. Fotorepo: Sahan beleeft vliegende start in oude Aldi Utrecht

Sahan is neergestreken in Utrecht. Distrifood ziet hoe de nieuwste supermarkt van het familiebedrijf een vliegende start beleeft. Hoewel de concurrentie hevig is met Albert Heijn en Ekoplaza als directe buren, is ceo Zeki Sahan onbevreesd. 'We mikken op zo'n 10.000 klanten per week.'

Lees hier het hele artikel.

Ceo Zeki Sahan en operationeel manager Wim van Binsbergen daags voor de opening van Sahan Utrecht. Foto: Distrifood
Ceo Zeki Sahan en operationeel manager Wim van Binsbergen daags voor de opening van Sahan Utrecht. Foto: Distrifood

5. Allereerste Spar Foodclub onherkenbaar: 'Nadruk lag te veel op foodservice'

Spar lanceerde in het najaar van 2022 vol ambitie en enthousiasme het eerste Foodclub‑concept in de winkel van Peter Bolleman in Philippine. De formule richtte zich volledig op foodservice en zette het mes in kruidenierswaren. Maar het concept sloeg al snel niet aan: klanten herkenden hun winkel niet meer en een significant deel bleef weg. Daarop draaide Bolleman de vernieuwing grotendeels terug.

Lees het volledige artikel.

Ondernemer Peter Bolleman (49). Foto: Peter Roek
Ondernemer Peter Bolleman (49). Foto: Peter Roek

6. Column: Schwarz Gruppe bouwt in alle stilte aan een supermarkt- én tech-imperium

Terwijl de meeste supermarkten zich het hoofd breken over de folder van volgende week en de marge op hun mooie assortiment, gebeuren er op het hoofdkantoor van de Schwarz Gruppe - het moederbedrijf van Lidl en Kaufland - dingen die het speelveld voorgoed kunnen veranderen. Wij in Nederland focussen ons met name op onze lokale klanten en onze winkeloperatie, maar de échte strategische revolutie voltrekt zich daar in stilte, ver achter de schermen.

Lees hier de hele column.

Adgild Hop. Foto: Deloitte
Adgild Hop. Foto: Deloitte

7. Niet cacaoprijs, maar suikertaks is hét gesprek op snoepbeurs ISM

Onbetaalbare chocolade? Daar was op de zoetwarenbeurs ISM in Keulen niets van te merken. Van alle uitgestalde nieuwe producten, was de helft van chocolade of bevatte cacao. De aanstaande suikertaks hield de gemoederen meer bezig dan de cacaoprijs.

Lees het volledige artikel.

De ISM Keulen 2026. Foto: Distrifood
De ISM Keulen 2026. Foto: Distrifood

Foto: Distrifood
Bond wil kassaboncompensatie Deka, Hoogvliet en Nettorama

