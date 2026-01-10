Niet te missen: Profiel nieuwe Jumbo-ceo en super van toekomst

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Jumbo haalt met Jesper Højer een topman binnen die bekendstaat om zijn duidelijke visie en daadkracht. Oud-collega's verwachten dat hij snel orde op zaken stelt, niet alleen op het gebied van inkoop, marketing en prijsbeleid, maar mogelijk ook op het hoofdkantoor. Grote veranderingen lijken aanstaande. Kan de rest van de organisatie zijn tempo bijbenen?

Jesper Højer. Foto: Jumbo

Jumbo trapt 2026 af met een nieuwe ceo, de Deen Jesper Højer. Wat voor man staat er nu aan het roer van het familiebedrijf in Veghel? Wat zijn zijn plannen met Jumbo?

Afbeelding ter illustratie. Foto: Shutterstock

Lidl begon deze week een nieuwe marketingcampagne, waarin de formule zijn prijzen vergelijkt met die van Albert Heijn en Jumbo. Senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood vraagt zich af hoeveel Nederlanders denken dat Lidl duurder is dan Albert Heijn. 'Zoiets heeft Lidl toch niet nodig.'

Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood

Fysieke supermarkten verkopen nog altijd het leeuwendeel van de dagelijkse boodschappen, al groeit het aandeel van online gestaag. Concurrentie komt echter al lang niet meer alleen van websupers. Een groeiend aantal partijen wil graag mee-eten van de dikke €50 miljard die jaarlijks langs de kassa's van supermarkten gaat. Distrifood zet 8 assortimentsgroepen op een rijtje waarin de supermarkt te maken heeft met toenemende concurrentie.

Foto: Distrifood

De feestdagen zijn achter de rug, de maand januari is daar, en dat betekent dat supermarktketens losgaan met acties nu de consument nóg meer op de prijs let. Distrifood zet de campagnes van de belangrijkste spelers, van Albert Heijn tot Vomar, op een rij.

Foto: Cor Salverius Fotografie

The Magnum Ice Cream Company staat op eigen benen. Het eerste zelfstandige jaar verliep niet helemaal vlekkeloos, met leveringsproblemen in de zomer, maar belooft met heel veel innovaties wel veel goeds voor de toekomst, stelt Pieter Olierook, general manager voor de Benelux.

Pieter Olierook, general manager Benelux van Magnum. Foto: Diederik van der Laan

Zebra Technologies, dat hard- en software levert aan bijna alle grote retailers in Nederland, verwacht dat supermarkten snel betaling op de handscanner invoeren. Ook rekent het bedrijf op een grotere rol voor camera's in de winkel. Distrifood praat met twee Nederlandse vertegenwoordigers van het Amerikaanse techbedrijf over de supermarkt van de toekomst en licht 5 punten uit.

Handscanners Hoogvliet. Foto: Distrifood