Niet te missen: Lidls ambitieuze vernieuwing en uitbreiding Budget Food

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Lidl heeft zijn topfiliaal in Huizen heropend. De discounter toont hier de Nederlandse variant van de vernieuwde formule. 'Vandaag is echt een mijlpaal voor ons bedrijf', zegt ceo Peter de Roos. 'Ik sta met kippenvel in de winkel.'

Lidl opende woensdag zijn flagshipstore in Huizen. Voor het eerst is de vernieuwde Lidl-formule te zien in Nederland, vol met innovaties.

Albert Heijn schrapte vleesvervangersmerk Garden Gourmet recentelijk uit zijn assortiment. De exit van het Nestlé-merk staat symbool voor een negatieve trend in de vleesvervangerscategorie. Uit Circana-cijfers blijkt dat de verkopen sinds 2022 kelderden, terwijl de promodruk torenhoog bleef.

Het volume van bewerkte groente staat onder druk. Maar bij de twee belangrijkste leveranciers, Heemskerk en Hessing, leven meer zorgen. Stijgende lonen, scherpe prijsdruk en een toenemende afhankelijkheid van een paar grote retailers zorgen voor meer spanning. Distrifood laat ceo's Frank Hessing en Jantine Heemskerk aan het woord. 'Bij ons maken alle aanbieders zich zorgen, grote zorgen.'

Budget Food staat aan het begin van een tweede groeispurt. De komende drie jaar opent de partijhandelformule met name in het oosten en noorden van Nederland nieuwe vestigingspunten. Om die reden groeit het distributiecentrum op het hoofdkantoor in Middenmeer bijna uit tot tweemaal de huidige oppervlakte.

Boon Food Group en Duinrell hebben de Duinrell Superstore-supermarkt op het park in Wassenaar compleet onder handen genomen. Het park, waar op topdagen tot 8000 gasten logeren en waar jaarlijks tot anderhalf miljoen bezoekers komen, heeft nu een volwaardige supermarkt van bijna 650 vierkante meter, waar de broodafdeling de hoofdrol speelt.

Sinds een jaar runnen zussen Sanne (20) en Ilse (17) Huzen Supermarkt Hooghalen. Personeel aansturen, bestellingen plaatsen en dealen met winkeldieven: er komt veel kijken bij het uitbaten van een dorpssuper. 'Het is ongelofelijk hoe snel de tijd voorbij vliegt, wat we allemaal meemaken en leren', zegt Sanne tegen Distrifood. 'We leren hier echt levenslessen.'

