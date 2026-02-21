Niet te missen: Lidls ambitieuze vernieuwing en uitbreiding Budget Food

Niet te missen: Lidls ambitieuze vernieuwing en uitbreiding Budget Food
Klanten op agf-afdeling Lidl Huizen. Foto: Studio Kastermans

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. In beeld: Lidl toont nieuw winkelconcept in Huizen

Lidl heeft zijn topfiliaal in Huizen heropend. De discounter toont hier de Nederlandse variant van de vernieuwde formule. 'Vandaag is echt een mijlpaal voor ons bedrijf', zegt ceo Peter de Roos. 'Ik sta met kippenvel in de winkel.'

Lees het volledige artikel.

Klanten bij agf Lidl Huizen. Foto: Studio Kastermans
Klanten bij agf Lidl Huizen. Foto: Studio Kastermans

2. 🎧 Distrifood Podcast: Lidls ambitieuze vernieuwing

Lidl opende woensdag zijn flagshipstore in Huizen. Voor het eerst is de vernieuwde Lidl-formule te zien in Nederland, vol met innovaties.

Luister hier de hele aflevering.

Foto: Studio Kastermans
Foto: Studio Kastermans

3. AH-exit Garden Gourmet past in dalende trend vleesvervangers

Albert Heijn schrapte vleesvervangersmerk Garden Gourmet recentelijk uit zijn assortiment. De exit van het Nestlé-merk staat symbool voor een negatieve trend in de vleesvervangerscategorie. Uit Circana-cijfers blijkt dat de verkopen sinds 2022 kelderden, terwijl de promodruk torenhoog bleef.

Lees het volledige artikel.

Vleesvervangers van de huismerklijn van Albert Heijn: Terra. Foto: Distrifood
Vleesvervangers van de huismerklijn van Albert Heijn: Terra. Foto: Distrifood

4. Ceo's Heemskerk en Hessing: Zorgen over marges en afhankelijkheid

Het volume van bewerkte groente staat onder druk. Maar bij de twee belangrijkste leveranciers, Heemskerk en Hessing, leven meer zorgen. Stijgende lonen, scherpe prijsdruk en een toenemende afhankelijkheid van een paar grote retailers zorgen voor meer spanning. Distrifood laat ceo's Frank Hessing en Jantine Heemskerk aan het woord. 'Bij ons maken alle aanbieders zich zorgen, grote zorgen.'

Lees hier het hele artikel.

Directeur Jantine Heemskerk in de productieruimte van haar bedrijf in Rijnsburg. Foto: Fred Libochant Fotografie Rijnsburg / Jantine Heemskerk Fresh & Easy
Directeur Jantine Heemskerk in de productieruimte van haar bedrijf in Rijnsburg. Foto: Fred Libochant Fotografie Rijnsburg / Jantine Heemskerk Fresh & Easy

5. Budget Food breidt winkelbestand fors uit, omvang dc verdubbelt

Budget Food staat aan het begin van een tweede groeispurt. De komende drie jaar opent de partijhandelformule met name in het oosten en noorden van Nederland nieuwe vestigingspunten. Om die reden groeit het distributiecentrum op het hoofdkantoor in Middenmeer bijna uit tot tweemaal de huidige oppervlakte.

Lees het volledige artikel.

Ceo Jaap van Vuure van Budget Food. Foto: Nikki Natzijl
Ceo Jaap van Vuure van Budget Food. Foto: Nikki Natzijl

6. Fotorepo: Boon's transformatie van de Superstore in Duinrell

Boon Food Group en Duinrell hebben de Duinrell Superstore-supermarkt op het park in Wassenaar compleet onder handen genomen. Het park, waar op topdagen tot 8000 gasten logeren en waar jaarlijks tot anderhalf miljoen bezoekers komen, heeft nu een volwaardige supermarkt van bijna 650 vierkante meter, waar de broodafdeling de hoofdrol speelt.

Lees het volledige artikel.

Foto’s: Dennis Wisse
Foto’s: Dennis Wisse

7. Sanne (20) en Ilse (17) runnen 1 jaar eigen super: 'We leren levenslessen'

Sinds een jaar runnen zussen Sanne (20) en Ilse (17) Huzen Supermarkt Hooghalen. Personeel aansturen, bestellingen plaatsen en dealen met winkeldieven: er komt veel kijken bij het uitbaten van een dorpssuper. 'Het is ongelofelijk hoe snel de tijd voorbij vliegt, wat we allemaal meemaken en leren', zegt Sanne tegen Distrifood. 'We leren hier echt levenslessen.'

Lees het volledige artikel.

Ilse (17) en Sanne (20) Huzen van Supermarkt Hooghalen. Foto: Distrifood
Ilse (17) en Sanne (20) Huzen van Supermarkt Hooghalen. Foto: Distrifood

  1. Vacatures

  2. FreshRecruitment

    Zelfstandig Recruiter

    FreshRecruitment logo

  3. FreshRecruitment

    Quality Officer bij Patisserie Hoeben

    FreshRecruitment logo

  4. FreshRecruitment

    Financial Manager (lid MT)

    FreshRecruitment logo

  5. FreshRecruitment

    Ervaren Trade Accountmanager

    FreshRecruitment logo

  6. CeresRecruitment

    Sr. Adviseur Markt & Keten Beter Leven keurmerk

    CeresRecruitment logo
Bekijk vacatures
Onderwerpen beheren

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.

Rob Jetten. Foto: ANP/ ROBIN UTRECHT
Wetgeving

FNLI vreest voor concurrentiepositie fabrikanten door kabinet Jetten

  1. Hoogvliet lanceert met Goeie Dag-Deals dagelijkse aanbiedingen
  2. Fabrikanten kort: Recall babyvoeding raakt Danone amper
  3. AH-multifranchisers Ten Have winnen strijd uitbreiding Rheden
  4. Vakbonden presenteren cao-eisen voor AH Logistiek
  5. Buitenland kort: Walmart verliest status grootste bedrijf ter wereld
  6. Duitse rechter noemt Lidl's campagne prijsverlagingen misleidend
  7. Hoogvliet, Lidl en Jumbo pakken uit met ramadanassortiment
  8. Vastgoed weekoverzicht: Lidl slaat grote slag met heropeningen
  9. Lidl-overvaller was voorwaardelijk vrij en krijgt nu zes jaar cel
  10. Nestlé stapt uit ijsverkoop, impact zaak babyvoeding beperkt
Meer nieuws
  1. FNLI vreest voor concurrentiepositie fabrikanten door kabinet Jetten
  2. Albert Heijn kampt met lege schappen Heinz-assortiment
  3. Hoogvliet lanceert met Goeie Dag-Deals dagelijkse aanbiedingen
  4. 🎧 Distrifood Podcast: Lidls ambitieuze vernieuwing
  5. Duitse rechter noemt Lidl's campagne prijsverlagingen misleidend
  6. Hoogvliet, Lidl en Jumbo pakken uit met ramadanassortiment
  7. AH-multifranchisers Ten Have winnen strijd uitbreiding Rheden
  8. Vakbonden presenteren cao-eisen voor AH Logistiek
  9. Fabrikanten kort: Recall babyvoeding raakt Danone amper
  10. Buitenland kort: Walmart verliest status grootste bedrijf ter wereld
  1. Sanne (20) en Ilse (17) runnen 1 jaar eigen super: 'We leren levenslessen'
  2. Vastgoed weekoverzicht: Lidl slaat grote slag met heropeningen
  3. Lidl-overvaller was voorwaardelijk vrij en krijgt nu zes jaar cel
  4. Nestlé stapt uit ijsverkoop, impact zaak babyvoeding beperkt
  5. Lidl belooft leefbaar inkomen voor cacaoboeren, Oxfam toch kritisch
  6. In beeld: Lidl toont nieuw winkelconcept in Huizen
  7. Fotorepo: Boon's transformatie van de Superstore in Duinrell
  8. Arla Foods jubelt over cijfers in recordjaar
  9. Experts: Joybuy geen concurrent Nederlandse supers
  10. Eurelec (Ahold Delhaize) krijgt fikse boete van Franse overheid