Niet te missen: 'Goedkoopste'-claims en stapelgek op multibuys

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft acht verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Lidl Nederland staat op de eerste plaats in de Superlijst Groen Europa 2026. Albert Heijn (plaats 3) en Jumbo (4) staan ook in de top van het klassement van duurzaamste supermarktketens in Europa.

Foto: Distrifood

Lidl kondigde met veel fanfare aan te stoppen met stapelkortingen. De discounter volgt daarmee het voorbeeld van Dirk die de zogenoemde multibuys al veel eerder liet vallen. Tegelijk klonk de oproep aan andere formules om ook te stoppen steeds luider.

Foto: Distrifood

De onlangs op 80-jarige leeftijd overleden Jaap Bastmeijer was een bijzonder gerespecteerd persoon in de supermarktbranche. Distrifood haalt bij prominenten in de branche herinneringen op aan de man achter de succesvolle Nettorama-formule. 'Hij was de beste foodretailer die ik heb ontmoet. Stak met kop en schouders uit boven de rest.'

Foto: Nettorama

Vomar garandeert in menig winkel nog volop de laagste prijs. Dat druist in tegen afspraken met de Consumentenbond. Bij Hoogvliet zijn dergelijke claims wel grotendeels verdwenen.

Foto: Distrifood

De Consumentenbond heeft negen formules ervan overtuigd dat ze hun claims om de goedkoopste te zijn, hebben laten vallen. Dat is vooral in een tijd waarin prijzen nog altijd stijgen een klap voor het prijsimago van supermarkten, schrijft senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood.

Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood

In december 2025 bereikte het huismerkaandeel 35 procent en die opmars houdt voorlopig aan, zegt Circana‑consultant Rini Emonds. Ook diepvries blijft groeien: hogere omzetten, meer volume en opnieuw hogere prijzen. Daarmee presteert het segment beter dan vers.

Foto: Koos Groenewold

Distrifood zet op basis van cijfers van YouGov de ontwikkeling van de supermarktomzet, de online-omzet, de zondagsomzet, de avondomzet en de ontwikkeling van het aandeel private label in 2025 op een rijtje.

Foto: Shutterstock

Fabrikanten haalden vorige week zelf de teugels aan rond reclames voor snoep en chocolade. Ze doen dat in de aanloop naar strengere wetgeving die later van kracht wordt. Volgens fabrikantenkoepel FNLI zien de producenten zelf ook in dat een striktere reclamecode noodzakelijk is, ook al kunnen die nieuwe regels niet alles voorkomen.

Lees het volledige artikel .

Foto: FNLI