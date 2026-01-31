Niet te missen: 'Goedkoopste'-claims en stapelgek op multibuys

Niet te missen: 'Goedkoopste'-claims en stapelgek op multibuys
Laagsteprijsclaim in zomer 2025 bij Aldi De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Foto: Fred Libochant Fotografie

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft acht verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Albert Heijn en Jumbo in top internationale Superlijst, Lidl eerste

Lidl Nederland staat op de eerste plaats in de Superlijst Groen Europa 2026. Albert Heijn (plaats 3) en Jumbo (4) staan ook in de top van het klassement van duurzaamste supermarktketens in Europa.

Lees het volledige artikel.

Foto: Distrifood
Foto: Distrifood

2. 🎧 Distrifood Podcast: Het Verhaal achter stapelgek op multibuys

Lidl kondigde met veel fanfare aan te stoppen met stapelkortingen. De discounter volgt daarmee het voorbeeld van Dirk die de zogenoemde multibuys al veel eerder liet vallen. Tegelijk klonk de oproep aan andere formules om ook te stoppen steeds luider.

Luister hier de hele aflevering.

Foto: Distrifood
Foto: Distrifood

3. Reacties overlijden Bastmeijer: 'Beste foodretailer die ik heb ontmoet'

De onlangs op 80-jarige leeftijd overleden Jaap Bastmeijer was een bijzonder gerespecteerd persoon in de supermarktbranche. Distrifood haalt bij prominenten in de branche herinneringen op aan de man achter de succesvolle Nettorama-formule. 'Hij was de beste foodretailer die ik heb ontmoet. Stak met kop en schouders uit boven de rest.'

Lees hier het hele artikel.

Jaap Bastmeijer. Foto: Nettorama
Jaap Bastmeijer. Foto: Nettorama

4. Nog volop laagste prijzen bij Vomar, claims vrijwel weg bij Hoogvliet

Vomar garandeert in menig winkel nog volop de laagste prijs. Dat druist in tegen afspraken met de Consumentenbond. Bij Hoogvliet zijn dergelijke claims wel grotendeels verdwenen.

Lees het volledige artikel.

Vomar garandeert in januari 2026 de laagste prijs. Foto: Distrifood
Vomar garandeert in januari 2026 de laagste prijs. Foto: Distrifood

5. Opinie: Best raar, ineens is geen enkele formule meer de goedkoopste

De Consumentenbond heeft negen formules ervan overtuigd dat ze hun claims om de goedkoopste te zijn, hebben laten vallen. Dat is vooral in een tijd waarin prijzen nog altijd stijgen een klap voor het prijsimago van supermarkten, schrijft senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood.

Lees hier de hele opinie.

Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood
Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood

6. Circana: Diepvries verslaat vers, opmars huismerk lijkt niet te stoppen

In december 2025 bereikte het huismerkaandeel 35 procent en die opmars houdt voorlopig aan, zegt Circana‑consultant Rini Emonds. Ook diepvries blijft groeien: hogere omzetten, meer volume en opnieuw hogere prijzen. Daarmee presteert het segment beter dan vers.

Lees het volledige artikel.

Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

7. Feiten en cijfers: Dit was het supermarktjaar 2025

Distrifood zet op basis van cijfers van YouGov de ontwikkeling van de supermarktomzet, de online-omzet, de zondagsomzet, de avondomzet en de ontwikkeling van het aandeel private label in 2025 op een rijtje.

Lees het volledige artikel.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

8. Strengere Reclamecode, maar vat op Tiktok-hypes blijft moeilijk

Fabrikanten haalden vorige week zelf de teugels aan rond reclames voor snoep en chocolade. Ze doen dat in de aanloop naar strengere wetgeving die later van kracht wordt. Volgens fabrikantenkoepel FNLI zien de producenten zelf ook in dat een striktere reclamecode noodzakelijk is, ook al kunnen die nieuwe regels niet alles voorkomen.

Lees het volledige artikel.

Staatssecretaris Judith Tielen bij de presentatie van de nieuwe Reclamecode. Foto: FNLI
Staatssecretaris Judith Tielen bij de presentatie van de nieuwe Reclamecode. Foto: FNLI

  1. Vacatures

  2. FreshRecruitment

    Ervaren Trade Accountmanager

    FreshRecruitment logo

  3. CeresRecruitment

    Sr. Adviseur Markt & Keten Beter Leven keurmerk

    CeresRecruitment logo

  4. Fresh Recruitment

    Nationaal Account Manager bij Baker&Baker

    Fresh Recruitment logo

  5. FreshRecruitment/ VOMAR

    Inkoper AGF

    FreshRecruitment/ VOMAR logo

  6. FreshRecruitment

    Importeur / Trader

    FreshRecruitment logo
Bekijk vacatures
Onderwerpen beheren

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.

Fractievoorzitters Rob Jetten (D66), Henri Bontenbal (CDA) en Dilan Yesilgoz (VVD) tijdens het presenteren van hun coalitieakkoord in Nieuwspoort. Foto: Jeroen Jumelet/ANP
politiek

Nieuw kabinet komt met suikertaks ter waarde van €850 miljoen

  1. 🎧 Distrifood Podcast: Het Verhaal achter stapelgek op multibuys
  2. Strengere Reclamecode, maar vat op Tiktok-hypes blijft moeilijk
  3. Feiten en cijfers: Dit was het supermarktjaar 2025
  4. Besluit AH Ten Have zorgt voor politieke onrust in Doesburg
  5. Alcoholvrij bier groeit hard, maar vrees voor nieuwe prijsstijgingen
  6. Vomar krijgt uitstel voor schrappen claims laagste prijs
  7. Super in Denekamp krijgt alcoholban van drie maanden
  8. Foodwatch wil strafrechtelijk onderzoek naar gifstof in babyvoeding
  9. Nog volop laagste prijzen bij Vomar, claims vrijwel weg bij Hoogvliet
  10. Odin lijft Biowinkels in Utrecht en Zoetermeer in
Meer nieuws
  1. Nieuw kabinet komt met suikertaks ter waarde van €850 miljoen
  2. Strengere Reclamecode, maar vat op Tiktok-hypes blijft moeilijk
  3. Vomar krijgt uitstel voor schrappen claims laagste prijs
  4. 🎧 Distrifood Podcast: Het Verhaal achter stapelgek op multibuys
  5. Nestlé en NVWA hekelen Foodwatch: 'Wij trokken juist aan de bel'
  6. Albert Heijn stopt inname papieren koopzegels, maar blijft coulant
  7. Feiten en cijfers: Dit was het supermarktjaar 2025
  8. Besluit AH Ten Have zorgt voor politieke onrust in Doesburg
  9. Alcoholvrij bier groeit hard, maar vrees voor nieuwe prijsstijgingen
  10. Super in Denekamp krijgt alcoholban van drie maanden
  1. Foodwatch wil strafrechtelijk onderzoek naar gifstof in babyvoeding
  2. Nog volop laagste prijzen bij Vomar, claims vrijwel weg bij Hoogvliet
  3. Aldi werkt aan plan voor leefbaar inkomen, Lidl in gesprek met Oxfam
  4. Odin lijft Biowinkels in Utrecht en Zoetermeer in
  5. Action in 2025: €16 miljard omzet en elke dag een nieuwe winkel
  6. AH-ondernemer Van der Pot clasht met Zuid-Holland over bushalte
  7. Buitenland kort: Delhaize blaast promoties P&G af
  8. Circana: Diepvries verslaat vers, opmars huismerk lijkt niet te stoppen
  9. Rechtszaak FNV tegen Albert Heijn begin maart
  10. Amazon stopt met winkels Amazon Fresh en Amazon Go