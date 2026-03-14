Niet te missen: Halalsafari en het proteïnedilemma

1. Repo: Halalsafari bij Asda, Sainsbury's en Tesco in Londen
De aandacht van supermarkten in Nederland voor extra verkoop van halalfood tijdens de ramadan groeit. Maar volgens Kadir Ahmed kan en moet het nog veel beter. Om inspiratie op te doen gaat Distrifood tijdens de islamitische vastenmaand met de Brabander op pad naar Londen. Daar waar volgens Ahmed een heuse 'ramadan economy' ervoor zorgt dat de schappen van de supermarkten vol staan met halalfood. 'Ik heb dit al zó vaak tegen Albert Heijn en Jumbo gezegd.'
2. 🎧 Distrifood Podcast: Halalsafari in Londen
Het einde van de ramadan is in zicht, 20 maart is het Suikerfeest. Nederlandse supermarkten hebben steeds meer aandacht voor de vastenperiode, maar volgens Kadir Ahmed nog niet genoeg. De eigenaar van het merk Kadir's, leverancier van halalsnacks, toog met Distrifood naar Londen. Daar waar de supermarkten volgens hem een voorbeeld zijn voor de Nederlandse supers als het gaat om halalfood.
3. Waarom Nederlandse retailers wegblijven van slimme winkelwagens
De vervolgstap op zelfscan; zo typeerde Jumbo in 2021 de slimme winkelwagen die het testte in haar Veghelse Foodmarkt. Sindsdien is er niets meer van vernomen. Colruyt in België daarentegen, zet vol in op haar 'smart cart' die producten herkent en scant, en waarmee klanten snel kunnen afrekenen. Ook in Duitsland en Engeland testen supermarkten volop slimme winkelwagentjes.
4. Het proteïnedilemma: 8 cruciale vragen en antwoorden
Nederlandse supermarkten hebben beloofd in 2030 tot een verdeling van 50 procent dierlijke en 50 procent plantaardige eitwitten te komen. Het lijkt een onhaalbare ambitie te zijn. Hoe komt dit en kunnen supermarkten het tij nog keren? Distrifood stelt acht cruciale vragen en geeft direct antwoord.
5. Hoe Picnic in Duitsland door de grens van €1 miljard gaat
Picnic stoomt door in Duitsland. Dit kwartaal voegt de websuper München toe aan het marktgebied en het nieuwe, geautomatiseerde fulfilmentcenter in Oberhausen schaalt steeds verder op. De omzet breekt dit jaar waarschijnlijk door de €1 miljard. In een interview met Distrifood legt mede-oprichter Michiel Muller uit hoe Picnic ervoor staat in Duitsland.
6. Wat Nederland van Walmarts retailmedia kan leren
Voor mensen die werkzaam zijn in de supermarktsector is Amazon natuurlijk dé case op het gebied van retailmedia. Maar wie verder kijkt, ziet dat Walmart enorm aan de weg timmert op dit gebied. Hoe pakt de Amerikaanse retailgigant dat aan?
7. Uitleg: Zo werkt de Wheel of Retail
Distrifood maakt op 7 april 2026 de winnaars van de Wheel of Retail bekend. De Wheel is al 50 jaar de belangrijkste prijs voor productintroducties in de Nederlandse supermarktbranche. Het is dé verkiezing voor het beste nieuwe product in de Nederlandse supermarktwereld. De genomineerden weten we op 17 maart.