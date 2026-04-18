Niet te missen: Actie-explosie en worsteling van Spar

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Verschillende supermarktketens geven na Pasen extra gas op aanbiedingen en verlaagde prijzen. Dat wordt duidelijk uit de folders die na de paasperiode zijn gelanceerd.

De zoektocht naar nieuwe ondernemers is volgens Spar Holding een flinke uitdaging. Momenteel telt de formule zo'n 11 vacatures, waarvan sommige al jaren openstaan. Spar staat daarin niet alleen: ook sommige andere retailformules kampen met hetzelfde probleem. Een moeizaam verdienmodel is daarbij slechts één van de factoren die het aantrekken van ondernemers bemoeilijkt.

Spar vindt steeds moeilijker nieuwe ondernemers. De jongere generatie haakt af vanwege de lange werkweek en het onzekere verdienmodel. Het probleem staat niet op zichzelf: voor veel buurtsupers wordt overleven een strijd. Wie durft het ondernemersavontuur nog aan te gaan bij Spar?

Met Erwin Meijer treedt, tijdelijk, een derde topmanager toe tot de directie van Jumbo met een lang verleden binnen Lidl. Senior-redacteur Joep Meijsen van Distrifood vraagt zich af waarom dat zo is.

De Consumentenbond is een klachtenprocedure begonnen bij de Reclame Code Commissie omdat Jumbo en Vomar de laagsteprijsgarantie hanteren. Ook Dirk is in het vizier van de bond. Lidl ontspringt de dans door claims te verwijderen.

Iedere maand duikt EFMI in de wetenschappelijke literatuur. Onderzoeker Erjen van Nierop kijkt hoe de promotie-effectiviteit verschilt tussen A-merken en huismerken.

De Tsjechische topondernemer Tomáš Čupr bouwde in Oost-Europa een imperium met zijn online supermarkt Rohlik. Nu is hij begonnen aan een volgende missie: supermarkten en andere retailers efficiënter maken met AI-agenten. 'De branche gaat nu heel snel bewegen, want de mogelijkheden zijn gigantisch.'

Het fulfilmentcentre van Rohlik in Wenen, met links Rohlik-ceo Tomáš Čupr.