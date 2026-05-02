Niet te missen: Jumbo's strijd in Amsterdam en interview De Koffiejongens

Foto: Cor Salverius

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zes verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Interview: Nieuwe voorzitter AH-franchisers kent haar uitdagingen

Olivia de Wolf is de nieuwe voorzitter van de vereniging Albert Heijn-franchisenemers (VAHFR). In die rol wil ze samen optrekken met Albert Heijn. 'Ik merk echt dat Albert Heijn en de franchisers elkaar sinds 1 juli vorig jaar meer gevonden hebben. We zijn oprecht nieuwsgierig naar elkaars standpunten en zoeken ook de verdieping. Voor mij is het nu de uitdaging om in de toekomst gesprekken tussen Albert Heijn en de franchisers tot een goed einde te brengen. Dat het niet weer brouilleert.'

Olivia de Wolf en Jos Boot. Foto: Herbert Wiggerman

2. Repo: Vernieuwd Jumbo Stramproy gaat uit van flinke omzetgroei

Jumbo-ondernemers Ralf Jansen en René Puts heropenden deze week hun Jumbo in Stramproy. Distrifood sprak het bedrijvige duo over de vernieuwingen en de noodzaak van een verbeterde winkel in een uitdagend marktgebied. 'Ik verwacht minimaal 10 procent omzetstijging, maar ik gok op meer.'

Foto: Bert Jansen
3. 🎧 Distrifood Podcast: Jumbo's zoektocht naar locaties in Amsterdam

Jumbo kondigde vorig jaar aan volop uitbreidingskansen te zien in het westen van het land. De keten zet zijn zinnen op de grote steden met wijken waar de komende jaren duizenden woningen worden gebouwd. In Amsterdam gaat Jumbo de strijd aan met AH-franchisers.

Foto: Cor Salverius
4. Analyse: Zonder inkoopalliantie groeien, kan dat nog?

In de strijd om de allerlaagste prijs blijven er in Europa nog maar weinig retailers over die zich niet aansluiten bij een inkoopalliantie. Superunie, Colruyt en Coop richtten een jaar geleden zelf zo'n verbond op: Vasco. Deze club is nu nog klein in vergelijking met Eurelec en Everest, maar Vasco-ceo Ewa Jankowiak wil groeien. Kunnen retailers anno 2026 zonder inkoopalliantie?

Distrifood-hoofdredacteur Daan Heijink
5. Boon's Dagmarkt per boot beleverd: duurder, maar minder gedoe

Boon's Dagmarkt in hartje Utrecht wordt voortaan beleverd per boot. Zo omzeilt supermarktondernemer Nawin Harpal de alsmaar strenger wordende regels. Het kost meer, maar belangrijker: het levert hem veel minder gedoe op.

Een andere Stroomboot die aan de Utrechtse horeca levert, passeert de boor die de vracht voor Boon's Dagmarkt lost. Foto: Distrifood
6. Interview De Koffiejongens: 'Bij AH zijn we Illy en Lavazza gepasseerd'

De Koffiejongens breidde met zijn merk vorig jaar voor het eerst uit naar het supermarktkanaal. In één klap lagen de composteerbare cups van de fabrikant bij meer dan 900 vestigingen van Albert Heijn. Volgens Bart Dingjan en Katharina van den Bosch van de koffiefabrikant loopt dit boven verwachting. 'We zijn bij AH de eerste maanden zelfs Illy en Lavazza gepasseerd.' Maar daar eindigt de ambitie van de onderneming niet. 'We willen het nummer-1-impactmerk in koffie worden.'

Bart Dingjan en Katharina van den Bosch van De Koffiejongens. Foto: Cor Salverius
