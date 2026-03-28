Niet te missen: Merken Top 100, Flink en het Dirk-effect

1. Merken Top 100: 8 cruciale ontwikkelingen
De 100 grootste A-merken in de supermarkt zijn vorig jaar in omzet harder gestegen dan de supermarkten in het algemeen. Dat is opmerkelijk in een markt waarin huismerken de wind in de rug hebben. Distrifood zet op basis van de Circana-cijfers 8 beslissende trends op een rijtje die deze ontwikkeling helpen verklaren.
2. 🎧 Distrifood Podcast: Een ommezwaai voor A-merken
A-merken hebben vorig jaar de markt verslagen. Dat is nieuw want het aandeel van de grote merken in de supermarktomzet nam de aflopen twintig jaar structureel af. Met uitzondering van de coronaperiode. Waar komt deze comeback van de A-merken vandaan?
3. Analyse: Gaat er dan toch een flitsbezorger slagen?
Flink viert dit jaar het vijfjarige bestaan in Nederland. En ziet in ons land nog ruimte voor groei. Senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood vraagt zich af waarom Flink niet tegelijkertijd ten onder is gegaan met rivalen Getir en Gorillas en of de onderneming bewijst dat flitsbezorging toch een succes kan worden.
4. Dirk-effect doet vooral pijn bij de concurrentie
Daar waar leegstand is in de Randstad, is Dirk dé supermarktformule die de meeste gaten dicht. Ook wel het Dirk-effect genoemd. Volgens het Koopstromenonderzoek is de dadendrang van Dirk niet altijd even goed voor de directe omgeving. Maar als er al sprake is van pijn door het Dirk-effect, lijkt het toch met name de concurrentie van de merkendiscounter te zijn die daar last van heeft. 'Het legt vooral bloot welke formules een minder scherp profiel hebben.'
4. Hoe Albert Heijn klanten naar gezonder assortiment leidt
Albert Heijn wil klanten gezonder laten eten. Op verschillende manieren probeert de supermarktketen ze een duwtje in de rug te geven om voor gezondere producten te kiezen.
5. Fotoreportage: Het nieuwe Coop met veel prijsprikkels
De eerste compleet nieuwe Coop trok deze week veel bekijks. Honderden inwoners van De Kwakel liepen uit en ook retailexperts wilden meteen een blik werpen op de vernieuwde Coop-formule.
6. Flink mikt op ultieme omzet van €1 miljard, dekking naar 45 procent
Flink Nederland scherpt zijn positie op de boodschappenmarkt aan. Met 58 hubs en uitbreidingsplannen richting nog vijf tot acht gemeenten wil de flitsbezorger zich nadrukkelijker meten met kleinere stadssupermarkten. Tegelijkertijd experimenteert Flink op sommige locaties met een prijsniveau gelijk aan Albert Heijn en groeit het assortiment door tot zo'n 4.000 producten per hub.
7. Feiten en cijfers 2026: Zo ontwikkelen de kengetallen zich
Distrifood zet op basis van cijfers van YouGov de ontwikkeling van de supermarktomzet, de online-omzet, de zondagsomzet, de avondomzet en de ontwikkeling van het aandeel private label in 2026 op een rijtje.