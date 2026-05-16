Niet te missen: De échte potentie van online en opmars private label

1. Jumbo Wisman in Leeuwarden week dicht door brand: 'Tonnen schade'
De Jumbo in het oude stadion van Cambuur Leeuwarden is zaterdag opgeschrikt door een brand. Jumbo-ondernemer Alfred Wisman heeft niet alleen veel rookschade in zijn winkel, maar loopt ook een weekomzet mis.
2. YouGov-rapport: Onlineconcurrentie voor supers groeit
Een recordpercentage huishoudens heeft vorig jaar online boodschappen gedaan. Albert Heijn is daarbij de best bezochte website, maar de rol van onlinewarenhuizen groeit. Klanten weten vooral Bol en Kruidvat steeds beter te vinden voor online boodschappen. Distrifood zet samen met onderzoeker Emiel Peters van YouGov de belangrijkste ontwikkelingen in de onlineverkoop van fmcg-assortiment op een rijtje.
3. 🎧 Distrifood Podcast: De échte potentie van online
De markt voor online boodschappen is in één jaar tijd gegroeid van 8,2 naar 8,4 procent van de supermarktomzet. Die toename komt echter nauwelijks van de aanwas van nieuwe klanten. Tegelijkertijd groeit de online concurrentie voor supermarkten. Zo weten consumenten bijvoorbeeld partijen als Bol en Kruidvat steeds beter te vinden. Hoe hoog kan het marktaandeel van online de komende jaren echt oplopen?
4. Analyse: Opmars private label is blijvende verandering
De opmars van private label is een blijvende verandering in consumentengedrag, zegt Mark Helder, partner bij Simon-Kucher. De beweging van consumenten naar beneden (richting private label) is sterk, maar de weg terug beperkt.
5. Non-food: waarom supers het toch proberen
Non-food verkopen is een verleiding die supermarkten maar moeilijk weerstaan. Aldi en vooral Lidl halen veel omzet en rendement met schoenen, kleding, speelgoed, gereedschappen, tuinartikelen en nog veel meer. Kunnen supermarkten deze discountspecialiteit succesvol kopiëren? 'Food is dominant in het denken en doen van supermarkten. Non-food zit niet in het supermarkt-DNA. Daarom gaat telkens mis.'
6. Wat doet fresh convenience met voedselverspilling?
Iedere maand duikt EFMI in de wetenschappelijke literatuur. Onderzoeker Marisa van Aalst kijkt of verse gemaksproducten voedselverspilling voorkomen.