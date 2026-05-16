Niet te missen: De échte potentie van online en opmars private label

Een Jumbo-bezorger in Rotterdam. Foto: ANP

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zes verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Jumbo Wisman in Leeuwarden week dicht door brand: 'Tonnen schade'

De Jumbo in het oude stadion van Cambuur Leeuwarden is zaterdag opgeschrikt door een brand. Jumbo-ondernemer Alfred Wisman heeft niet alleen veel rookschade in zijn winkel, maar loopt ook een weekomzet mis.

Jumbo aan het Cambuurplein in Leeuwarden blijft dagen dicht na brand. Videostill: Omroep Friesland

2. YouGov-rapport: Onlineconcurrentie voor supers groeit

Een recordpercentage huishoudens heeft vorig jaar online boodschappen gedaan. Albert Heijn is daarbij de best bezochte website, maar de rol van onlinewarenhuizen groeit. Klanten weten vooral Bol en Kruidvat steeds beter te vinden voor online boodschappen. Distrifood zet samen met onderzoeker Emiel Peters van YouGov de belangrijkste ontwikkelingen in de onlineverkoop van fmcg-assortiment op een rijtje.

Foto: Yasmin Hargreaves

3. 🎧 Distrifood Podcast: De échte potentie van online

De markt voor online boodschappen is in één jaar tijd gegroeid van 8,2 naar 8,4 procent van de supermarktomzet. Die toename komt echter nauwelijks van de aanwas van nieuwe klanten. Tegelijkertijd groeit de online concurrentie voor supermarkten. Zo weten consumenten bijvoorbeeld partijen als Bol en Kruidvat steeds beter te vinden. Hoe hoog kan het marktaandeel van online de komende jaren echt oplopen?

Foto: Crisp

4. Analyse: Opmars private label is blijvende verandering

De opmars van private label is een blijvende verandering in consumentengedrag, zegt Mark Helder, partner bij Simon-Kucher. De beweging van consumenten naar beneden (richting private label) is sterk, maar de weg terug beperkt.

Mark Helder, partner bij strategieadviesbureau Simon-Kucher. Foto: Simon-Kucher

5. Non-food: waarom supers het toch proberen

Non-food verkopen is een verleiding die supermarkten maar moeilijk weerstaan. Aldi en vooral Lidl halen veel omzet en rendement met schoenen, kleding, speelgoed, gereedschappen, tuinartikelen en nog veel meer. Kunnen supermarkten deze discountspecialiteit succesvol kopiëren? 'Food is dominant in het denken en doen van supermarkten. Non-food zit niet in het supermarkt-DNA. Daarom gaat telkens mis.'

Foto: Fred Libochant

6. Wat doet fresh convenience met voedselverspilling?

Iedere maand duikt EFMI in de wetenschappelijke literatuur. Onderzoeker ­Marisa van Aalst kijkt of verse gemaksproducten voedselverspilling voorkomen.

Foto: Marcel van Hoorn

