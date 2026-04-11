Niet te missen: Wheel of Retail en supermarktstrijd AH Ten Have

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. AH Ten Have laat tanden zien in bikkelharde supermarktstrijd

Een hoger beroep, een beslaglegging, een bodemprocedure. Multifranchiser Albert Heijn Ten Have doet er alles aan om een stuk grond voor een nieuwe supermarkt in Doesburg toch in handen te krijgen.

2. Wheel of Retail 2026: Dit zijn de winnaars

Tijdens de Wheel of Retail reikt Distrifood prijzen uit aan fabrikanten die zich in het voorgaande jaar onderscheidden met innovatieve introducties. In dit artikel lees je welke succesvolle innovaties dit jaar hebben gewonnen.

3. 🎧 Distrifood Podcast: Stëlz en Upfront: Winnaars op het schap

Distrifood was deze week op pad voor Wheel of Retail, de belangrijkste prijs voor productintroducties in de supermarkt. Stëlz ging naast de categorieprijs naar huis met het Gouden Wheel, de hoofdprijs. Upfront won naast de categorieprijs een juryprijs voor het aanboren van een jonge doelgroep.

4. Analyse: Hoe logisch is het dat Spar University overneemt?

Spar Nederland schoof recent zelf aan op de bestuurdersstoel door de University-formule over te nemen van Ilona Bloch en Martijn ten Berge. Waarom zette de organisatie deze stap? Is het servicekantoor beter toegerust om het studentenformat verder te brengen dan de ondernemers die het vijf jaar lang opbouwden?

Distrifood-redacteur Maurice de Jong
5. Stapelkortingen Albert Heijn: Dominant en ook 'agressiever'

Sinds Lidl met veel bombarie is gestopt met stapelkortingen, kijkt iedereen binnen en buiten de branche naar Albert Heijn. Wat doet de marktleider? Die gaat vooralsnog vrolijk door met multibuys. Maar is er onder het oppervlak toch iets veranderd? Distrifood kijkt samen met prijsonderzoeker Yenom of de stap van Lidl enig effect heeft op het actiebeleid in Zaandam.

6. Alpine groeit in stilte: na AH volgt grootse uitrol in Duitsland

In de alsmaar luider wordende wereld pioniert Alpine als specialist in gehoorbeschermers. Het Nederlandse bedrijf, in handen van de Belgische private-equitypartij Gimv, timmert in stilte aan de weg. Sinds afgelopen najaar liggen de producten bij Albert Heijn in de schappen en op korte termijn volgt een grootse uitrol bij DM en Rossmann in Duitsland.

Dirk van der Hoeven en Pieter Brascamp van Alpine. Foto: Alpine
7. Academic update: Wat doet online out-of-stock met bestelgedrag?

Iedere maand duikt EFMI in de wetenschappelijke literatuur. Onderzoeker Nikki Numan beschrijft wat de consequenties zijn als het gewenste product niet beschikbaar blijkt in de onlinesuper.

