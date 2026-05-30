Niet te missen: Interview Erik Kooistra en Vomar naar Friesland

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zes verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Bijzondere tijden voor Jumbo-ondernemer Erik Kooistra. In juni tikt familiebedrijf Kooistra de 100 jaar aan en in mei opende hij een nieuwe Jumbo in Sneek. Een winkel met een aanloop, en dat is zacht uitgedrukt. Distrifood spreekt Kooistra in Sneek onder meer over het geworstel, het eindresultaat, de verwachtingen en ook het bomvolle marktgebied in de Friese stad. 'Wij doen altijd ons eigen ding en dat proberen we beter te doen dan de rest.'

Lees het volledige artikel .

Opening van de nieuwe Jumbo Kooistra, met onder anderen Colette Cloosterman-van Eerd, Erik Kooistra en supermarktmanager Arnoud Wolthuizen. Foto: Jumbo Kooistra

Meerdere supermarkten zullen stoppen met het bezorgen van boodschappen, verwachten analisten van de Rabobank. Online boodschappen bestellen groeit de komende jaren drie tot vier keer sneller dan de totale foodretail, maar toch blijft het moeilijk de online-operatie rendabel te krijgen.

Lees het volledige artikel .

Bezorgers van AH en Jumbo. Foto: ANP

Vomar gaat zijn marktgebied uitbreiden naar Friesland. In december opent de merkendiscounter het eerste filiaal op Friese bodem. Dat gaat gebeuren in Sneek, waar de formule een winkel opent met een oppervlakte van 1800 vierkante meter. Op termijn zal Vomar nog meer winkels openen in de provincie. De vraag is, waarom kiest Vomar voor een oversteek naar Friesland.

Luister hier de hele aflevering .

Foto: Distrifood

TikTok opent halverwege volgende maand zijn Nederlandse shop. Senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood ziet dat er wereldwijd al voor tientallen miljarden aan omzet via dit kanaal binnenstroomt en vraagt zich af welke invloed dit gaat hebben op de Nederlandse supermarkten. Of dat er wellicht andere ontwikkelingen zijn die veel meer invloed kunnen hebben.

Lees hier het hele opinie .

Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood

Ekoplaza introduceert vandaag een tool om transparantie in de supermarktsector te bevorderen. Ekoscope neemt producten onder de loep en beoordeelt die op 12 gezonde, sociale en duurzame eigenschappen. Ekoplaza is naar eigen zeggen de eerste supermarktketen in Nederland die klanten zo inzicht geeft in wat er achter producten schuilgaat.

Lees hier het hele artikel .

Aandacht voor Ekoscope op de winkelvloer. Foto: Ekoplaza

Distrifood zet op basis van cijfers van YouGov de ontwikkeling van de supermarktomzet, de online-omzet, de zondagsomzet, de avondomzet en de ontwikkeling van het aandeel private label in 2026 op een rijtje.

Lees het volledige artikel .

Foto: Shutterstock