Niet te missen: Duiventil bij Ahold Delhaize en ambities Ekoplaza

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zes verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Ekoplaza neemt over en integreert: 'We groeien richting 100 winkels'

Ekoplaza zou de prijzen kunnen verlagen als het meer schaalgrootte en een hogere omzet heeft. Dat zegt topman Erik Does van moederbedrijf Biotope Group tegen Distrifood. Sinds kort zijn de in 2019 overgenomen Marqt-winkels winstgevend. Met de recente overname van drie Jumbo's, expansie in België en inmiddels 250.000 Ekovrienden zet Ekoplaza in op meer volume. 'We groeien richting de 100 winkels in Nederland.'

2. Profiel: Nieuwe Ahold-baas over e-commerce, innovatie en prijzenslag

Ahold Delhaize krijgt volgend jaar met de Fransman Thierry Garnier een nieuwe topman. Dit gebeurt op een moment dat de hele top van de grootste Nederlandse retailer in transitie lijkt te zijn en de omstandigheden in de markt uitdagend zijn. Wat maakt Thierry Garnier tot een geschikte opvolger van Frans Muller? Distrifood schetst een uitgebreid portret van de toekomstige ceo van Ahold Delhaize. 'In een crisis zijn snelheid, flexibiliteit en empowerment belangrijker dan perfectie.'

3. 🎧 Distrifood Podcast: Duiventil Zaandam

Frans Muller gaat volgend jaar met pensioen bij Ahold Delhaize. Zijn opvolger komt van buiten. Tegelijkertijd kondigt de baas van Europa en Indonesië al na anderhalf jaar zijn vertrek aan. Het verloop gaat daarmee hard binnen de top van Ahold Delhaize en Albert Heijn. Is het toeval dat zo veel mensen vertrekken of zit er een diepere betekenis achter?

4. Column: Wordt AI-gesprek existentiële dreiging voor retail?

Wat als de klant straks vooral loyaal is aan een AI-assistent en minder aan de winkel? Adgild Hop vraagt zich af of de opmars van het intelligente AI-gesprek de volgende existentiële dreiging wordt voor retail.

5. Verkade bezig met comeback: 'Marktaandeel bleef achter'

Jarenlang communiceerde Koninklijke Verkade nauwelijks over zijn merken. Dat kostte het bedrijf klanten en marktaandeel. Maar met het aantreden van de nieuwe directie, ruim drie jaar geleden, probeert het bedrijf de opgelopen schade te repareren. En met succes, volgens marketingdirecteur Roderick Hietbrink: het marktaandeel groeit weer en met de eigen medewerkers als socialemediasterren laat het koekjes- en chocoladebedrijf weer flink van zich horen.

6. Tabaksban aanvechten geen optie, ook al groeit 'ongelijkheid met België'

De kans is 'nihil' dat Nederlandse supermarkten, net als Belgische retailers, weer rookwaren mogen verhandelen. Critici van de tabaksban zien namelijk geen heil in juridische stappen om het verkoopverbod ongedaan te maken, zeggen zij tegen Distrifood. 'Nu supermarkten in België weer sigaretten mogen verkopen, neemt de ongelijkheid verder toe.'

