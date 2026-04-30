Gesponsord Tompoucecake wint harten, schappen én de Wheel

Dr. Oetker wint de Wheel in de categorie Bakproducten met Koopmans Tompouce­cake: 'Een tompouce en cake in één: vertrouwd, maar met een eigentijdse twist.'

Dianthe Veenendaal, brandmanager Koopmans: ‘Met de Koopmans Tompoucecake spelen we in op de tompoucetrends die we steeds blijven terugzien op social media. Daarmee spreken we onze jongere doelgroep aan, terwijl het product tegelijkertijd heel herkenbaar blijft voor onze kerndoelgroep. De combinatie van een luchtige cake, romige banketbakkersroom en die kenmerkende roze glazuurlaag zorgt voor de echte tompoucebeleving. Daarnaast is gemak belangrijk; het is een cake die je eenvoudig zelf maakt en zo op tafel zet. En natuurlijk speelt ook de uitstraling een grote rol: een roze cake die meteen alle aandacht trekt op tafel.’ Tompoucecake werd in week 30 van 2025 geïntroduceerd.

Hoe is het door de retail ontvangen?

Lisanne Beemer, senior trade marketeer: ‘Koopmans Tompoucecake werd zeer positief ontvangen door onze retailpartners. Het geloof en enthousiasme zorgden in korte tijd voor een hoge distributie. Hun enthousiasme werd dubbel overtroffen door dat van de shoppers; de Tompoucecake ging viral, trok shoppers naar het bakschap en vloog de winkels uit.’

Wat was belangrijk in de marketingcampagne?

Veenendaal: ‘We wilden vooral opvallen en snel awareness creëren, met een ‘roze’ campagne die je eigenlijk niet kon missen; van social en online video tot tv en activatie op de winkelvloer. Op tv lag de focus vooral op verleiding: close-ups van de luchtige cake, de banketbakkersroom en het glazuur. Op socials hebben we juist meer de nadruk gelegd op het gemak en de fun: je maakt deze tompoucebeleving gewoon zelf thuis. Na de introductie ging de cake al snel viraal op TikTok en zagen we veel user generated content.’

Hoe groot is het succes geworden?

Joost van den Berg, head of marketing: ‘Natuurlijk hadden we geloof in het succes van deze innovatie, maar dat het de best verkopende cake van Nederland zou worden, ging zelfs onze verwachting ver te boven. En dat met een veel hogere kassa-aanslag. Het laat zien dat consumenten te verleiden zijn voor concepten die meerwaarde bieden.’

Welk vervolg voorzien jullie?

Van den Berg: ‘De bakcategorie was eigenlijk altijd een beetje een traditionele categorie met vertrouwde producten als cake, appeltaart en kwarktaart als evergreens. Maar de laatste jaren zien we dat de TikTok-trends zeker grote invloed hebben op deze categorie. Dus daar zullen we op blijven inspelen.’

Veenendaal: ‘Inderdaad, een mooi voorbeeld daarvan is de Kwarkcake Appelkaneel die Koopmans in Q1 van dit jaar heeft geïntroduceerd. Daarmee spelen we verder in op de kwarkcake-trend, die we onder andere op TikTok zien ontstaan. Daar worden volop nieuwe variaties gemaakt met de bestaande Koopmans Kwarkcake, en daar haken wij op in met een toegankelijke nieuwe bakmix.’

