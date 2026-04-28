Essity wint Wheel met slim toiletpapier

Essity is winnaar in de categorie Personal Care met Edet Smart Toiletpapier. De duurzame oplossingen op meerdere vlakken zijn in de waardering van de retail goed voor de Wheel of Retail in deze categorie.

Claire Grootveld, category manager consumer Tissue: ‘We hebben de Wheel of Retail gewonnen voor Edet Smart Toiletpapier, dat een drielaags papier is. Het is in juni 2025 gelijktijdig geïntroduceerd met Edet Ultra Smart, dat uit vier lagen bestaat.’

Christine Voorma, senior brand manager Edet: ‘Edet Smart Toiletpapier is eigenlijk een heel slimme keuze. Essity wil duurzame producten op de markt brengen, en onze productontwikkeling is continu op zoek naar ideeën die een minder grote belasting vormen voor het milieu. Zo is het idee van een rol zonder de kartonnen huls ontstaan: als we die kunnen weglaten, hebben we al veel minder afval.’

‘Daarnaast is het smart omdat de rol twee keer zoveel papier bevat, waardoor de consument langer doet met een rol en we relatief minder plastic gebruiken. En de consument heeft geen lege hulzen meer op het toilet.’

Grootveld: ‘Essity is hiermee echt uniek; we zijn de eerste in de Nederlandse markt die dit op het schap introduceren. Dat verklaart de positieve reactie bij retail en consument. Een maxirol is niet nieuw, maar het is wel een trend die nog steeds in ontwikkeling is. Nog niet de hele markt heeft die stap gezet. Beide varianten zijn per vier rollen verpakt, met een duidelijke vermelding '4 = 8 rollen', omdat er een dubbele hoeveelheid op een rol zit. Het is heel compact, en dat maakt dat het gemakkelijk mee te nemen is bij een kleine shopping trip en ook weinig ruimte inneemt op het schap. Zo kan een retailer met relatief weinig schapruimte toch impact maken.’

Wat was de reactie van de retail?

Grootveld: ‘Dit bleek een goede fit met de Nederlandse markt. Qua formaat past het goed op het schap, en in duurzaamheid sluit het goed aan bij de doelstellingen van de retail zelf. De reactie was zeer positief en de vraag was vooral: wanneer kunnen we het op het schap krijgen? Het is begonnen bij AH, waarna ook Jumbo en Superunie volgden.’

Wat was belangrijk in de marketingcampagne?

Voorma: ‘We hebben gefocust op schapcommunicatie. We hebben met winkelvloeractivaties uitgelegd wat het verhaal is. Ook dat leverde hele positieve reacties van consumenten op. Dit soort simpele innovaties worden vaak het beste opgepakt. Dit blijkt ook uit de cijfers: inmiddels hebben we al ruim een ton aan karton bespaard met deze introductie zonder huls.’

Welk vervolg voorzien jullie? Komt er ook Smart keukenpapier?

Grootveld: ‘We kunnen inderdaad met trots melden dat we gaan uitbreiden naar keukenpapier. We brengen deze introductie in de komende weken naar de markt.’

Dit artikel is gesponsord door Essity .