Gesponsord Innovatie Wheel voor Franui Frambozen in Chocolade

Franui Frambozen in witte en melk/pure Chocolade is de hoogste kwaliteit frambozen omhuld met twee soorten chocolade volgens familierecept. Een delicatesse uit de diepvries. Het is geen ijs, maar wordt wel in deze categorie meegenomen in de jurering.

Foodhunters is distributeur van Franui en opereert in tien landen in Europa en het Midden-Oosten. Tristan van Nieuwkerk is medeoprichter van Foodhunters en tevens head of retail. ‘Franui is een product van het Argentijnse bedrijf Rapanui, producent van ambachtelijke chocolade en schepijs. Patagonië, de streek waar ze zitten, is beroemd om zijn frambozen. Toen de frambozenoogst 20 jaar geleden zeer goed uitviel, bedacht eigenaar Diego Fenoglio een manier om de frambozen te verwerken: dompelen in chocolade volgens de familie receptuur. Maar om dit product verder te distribueren kwam hij uit bij diepvries.’

Franui is er in een coating van melk en wit, en een van puur en wit. Je eet het tussen de 0 en 5 graden Celcius. Zo komen de smaken het best tot leven. De introductie in Nederland was eind 2024 bij Albert Heijn, en in de laatste maanden van 2025 is het ook door veel andere ketens opgenomen. Franui is verpakt in bekers van 150 gram, goed voor 21 tot 24 stuks.

Hoe is het door de retail ontvangen?

‘Wij werken al vijf jaar met Franui in andere landen, waaronder in alle golfstaten', gaat Van Nieuwkerk verder. 'In het Midden-Oosten waren we al twee jaar erg succesvol. We wisten dus hoe mensen reageren wanneer ze het eenmaal proeven. Er was wat scepsis bij de inkopers in Nederland: een bevroren framboos, 'dat is te niche'. Het heeft ons uiteindelijk bijna twee jaar gekost om hen te overtuigen. Wij zijn ontzettend blij om toch het vertrouwen te hebben gekregen van de retail om het merk in Nederland uit te bouwen.’

Wat was belangrijk in de marketingcampagne?

'Het product is qua concept straight forward, maar tegelijk moeten mensen het proeven om echt te begrijpen wat Franui is. In de meeste landen gebruiken we daarom dezelfde strategie: eerst benaderen we Gen Z en millennials via social media. Dat werkt goed, het product ziet er mooi uit, je hoort de bite als je erin hapt en mensen vinden dat leuk. Via influencers en pr-sampling drijven we nieuwsgierigheid om het te proeven. Vervolgens werkt Franui voor zichzelf, omdat de kwaliteit zo goed is en de familie Fenoglio zo ambachtelijk te werk gaat. Buiten het seizoen smaken frambozen vaak naar niks, terwijl Franui met de seizoenen mee oogst, van noord naar zuid, waardoor wij die volle zoet-frisse smaak het hele jaar door kunnen garanderen. Het doel was dus trial, trial, trial, wetende dat mensen voor de kwaliteit terugkomen.’

Hoe groot is het succes geworden?

'Franui behoort inmiddels tot de bestverkopende merken in het Nederlandse diepvries schap. Dat dit zo snel is bereikt, zijn we enorm trots op.'

Welk vervolg voorzien jullie?

‘Dit jaar lanceren we twee nieuwe varianten, Franui Pink en Franui Gold. Laatstgenoemde zal als eerste exclusief in de Nederlandse markt geïntroduceerd worden.’

Dit artikel is gesponsord door Franui .