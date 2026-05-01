Gesponsord Ook de Duurzaamheid Wheel is voor Robijn Quickwash

Unilever wint de Wheel in de categorie Homecare & Cleaners én wint de Duurzaamheid Wheel met Robijn Quickwash. De drie geuren zijn dit jaar inmiddels uitgebreid met twee nieuwe varianten.

Kim Heijlighen, brandmanager laundry Benelux: ‘ Robijn Quickwash is een wasmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor korte wasprogramma’s. Het zorgt ervoor dat je was schoon is en fris ruikt, ook bij een wasprogramma vanaf vijftien minuten. De formule bevat de Pro‑Speed technologie, die is ontwikkeld om effectief te werken in korte wasprogramma’s. Korte wasprogramma’s kunnen helpen om energie en water te besparen. Dat past bij een bewuste manier van wassen, al blijft het natuurlijk belangrijk om niet met een halfvolle machine te wassen.’

Robijn Quickwash is in week 16 van 2025 geïntroduceerd, als eerste bij Albert Heijn en Kruidvat, waarna in week 28 de nationale uitrol volgde. Bij introductie kwamen direct drie geurvarianten op het schap: Sunset Bloom, Spring Blossom en Morning Dew, in respectievelijk een roze, groene en blauwe kleur. De flessen bevatten 837 ml, goed voor 22 wasbeurten.

Hoe reageerde de retail bij de presentatie van Robijn Quickwash?

‘Het product speelt in op de trend: mensen worden steeds drukker, jongeren en jonge gezinnen hebben weinig tijd om de was te doen. Een goed wasmiddel voor het korte wasprogramma zorgt ervoor dat je meer tijd overhoudt voor de leuke dingen. De retail zag ook dat dit aansluit bij de behoefte van de consument, en dat het een mooie innovatie voor de wasmiddelcategorie is. Daarom stond ook de retail er zeer positief tegenover.’

Zien jullie die trend ook in consumentenonderzoek terug?

‘Zeker. Meer dan de helft van de consumenten gebruikt minimaal een keer per week het korte wasprogramma.’

Wat was belangrijk in de marketingcampagne?

‘Centraal in de campagne stond de snelle werking van Quickwash, een wasmiddel speciaal voor het korte programma. Het is voor Unilever een grote innovatie en een nieuw segment in de wasmiddelcategorie. Dus wilden we awareness creëren met een grote campagne via alle kanalen, inclusief een groot PR-evenement met een eigen liedje, gebaseerd op 'Kleine Wasjes, Grote Wasjes'.’

Waarom was dit voor jullie vooraf al een product met marktpotentie?

‘We kijken natuurlijk naar de behoeften van de consument en waar de groeikansen in de categorie liggen. Een nieuwe lancering moet hierbij aansluiten. We hadden dan ook zeker vertrouwen in dit product.’

Hoe groot is het succes geworden?

‘We benchmarken de verkoop met andere succesvolle innovaties binnen vloeibare wasmiddelen, en daarin doet Robijn Quickwash het erg goed.’

Welk vervolg voorzien jullie voor deze drie varianten?

‘We hebben dit voorjaar twee nieuwe varianten geïntroduceerd: Puur & Zacht met een milde, hypoallergene geur, lichtblauw van kleur. En Optimum White, speciaal voor de korte witte was, paars van kleur.’

Dit artikel is gesponsord door Unilever .