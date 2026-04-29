Twee Wheels voor Campina High Protein Greek Yoghurt

FrieslandCampina is winnaar in de categorie Zuivel/zuiveldranken én winnaar van de Consumenten Wheel, met Campina High Protein Greek Yoghurt Naturel. De retail én de consument waarderen de introductie.

Bertine Hidding, brand director Campina: ‘ Campina High Protein Greek Yoghurt heeft de sweetspot gevonden tussen het vervullen van een consumentenbehoefte en het laten ontwikkelen van de categorie. Juist door consument- en klantbehoefte met elkaar te verbinden, is deze innovatie zo succesvol.'

Caroline van Hecke-Swart, trade marketing manager Campina: ‘High Protein Greek Yoghurt is geïntroduceerd op de schappen van de supermarkten vanaf week 9 in 2025. Bij de introductie zijn we gestart met een verpakking van 1 kilogram in twee varianten: 1,5% en 5% vet.’

Hoe is het door de retail ontvangen?

Van Hecke-Swart: ‘De retail was enthousiast en de ontvangst was bijzonder goed. Dat blijkt natuurlijk ook uit de erkenning met een Wheel of Retail. De vraag van de consument was niet bij te benen. Dat we voor deze introductie ook de Consumenten Wheel hebben ontvangen, is dan ook een extra waardering voor onze inspanningen. Daarnaast heeft deze introductie geleid tot een groei van de categoriewaarde door een uptrading van shoppers.’

Wat was belangrijk in de marketingcampagne?

Hidding: ‘Campina High Protein Greek is een heerlijk romige Griekse yoghurt, maar dan ook nog extra vol met proteïne. Deze benefits staan dan ook centraal in de campagne. En omdat Campina grote geloofwaardigheid heeft op deze key messages, werd het product direct breed opgepikt door de consument. Met de manier van communicatie en vormgeving hebben we bovendien aansluiting gezocht en gevonden bij een grote doelgroep, want Campina is er voor iedereen.’

Waarom was dit voor jullie vooraf al een product met marktpotentie?

Van Hecke-Swart: ‘Griekse yoghurt is een van de sterkst groeiende segmenten in de categorie verse zuivel. Campina is marktleider in zuivel, maar ook in dit segment het grootste A-merk. Vanuit consumenten zien we een groeiende vraag naar producten met functionele benefits. Deze factoren gecombineerd, maakten dat er een grote marktpotentie was voor deze range.’

Hoe groot is het succes geworden?

Hidding: ‘Onwaarschijnlijk groot! En dat is niet iets wat we alleen maar zeggen; het blijkt ook uit de resultaten in de markt. Het is niet alleen in omzet de meest succesvolle introductie van 2025, het heeft nu ook nog de Wheel of Retail in de categorie Zuivel/zuiveldranken gewonnen én de Consumenten Wheel.’

Welk vervolg is er op deze succesintroductie?

Van Hecke-Swart: ‘Recent zijn deze varianten ook geïntroduceerd in een 450 grams formaat. We zien dat daar een duidelijke vraag naar is binnen andere doelgroepen. En natuurlijk kijken we ook naar volgende stappen.’

Dit artikel is gesponsord door FrieslandCampina .