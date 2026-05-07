Wheel voor de innovatie van Dr. Pepper Vanilla Float

Met Dr. Pepper Vanilla Float bewijzen Suntory Beverages & Food Benelux en Keurig Dr. Pepper opnieuw dat ze in staat zijn om de frisdrankcategorie te vernieuwen en groei te creëren met onderscheidende innovatie.

Stéphanie Potten, head of marketing BNL bij Suntory Beverages & Food Benelux: ‘Vanilla Float is de jongste variant van Dr. Pepper met een romige vanilletoets. Het is geïnspireerd door de float-beleving in de Verenigde Staten, de trend onder jongvolwassenen om frisdrank extra indulgent te maken door er een bolletje vanille-ijs op te scheppen. Het is de klassieke Dr. Pepper, waaraan romige vanillesmaak is toegevoegd.’ Dr. Pepper Vanilla Float is in Nederland op de schappen gekomen vanaf mei 2025, in blikjes van 33 cl.

Wat was de reactie van de retailers toen je met dit product op tafel kwam?

‘Dr. Pepper toont hiermee vooruitstrevend te zijn in innovatie. Als Suntory Beverages & Food Benelux zijn we toch al sterk in innovaties, en met Dr. Pepper hebben we een ideaal merk voor onderscheidende, unieke smaken. We zijn trots dat we als eerste met deze nieuwe trend zijn gekomen. De retail had direct veel vertrouwen in het product en de kpi’s op shopperniveau waren al snel zo goed, dat we veel positieve feedback vanuit de retail kregen. En het voordeel bij Jumbo en Albert Heijn is, dat wat aan de inkooptafel wordt besproken al snel wordt doorvertaald naar de markt, ook bij ondernemers. Dat gaat in Nederland iets makkelijker dan bij de franchise-organisaties in België.’

Wat was belangrijk in de marketingcampagne?

‘Dr. Pepper is altijd uniek in zijn marketing. Het is niet zomaar een frisdrank, het is iets speciaals. We hanteren in de marketing de tagline 'Take the risk of loving it': je moet het durven proberen, maar je zult er zeker van genieten. Dat proberen we te benadrukken. Het voordeel van vanille is dat het een bekende smaak is, waardoor de drempel om het te proberen lager is.’

Waarom was dit voor jullie vooraf al een product met marktpotentie?

‘Consumenten zoeken steeds vaker naar nieuwe, meer indulgent smaakervaringen binnen frisdrank. Met Vanilla Float spelen we hier niet alleen op in, we zetten deze trend actief om in concrete groei in de categorie. De respons op deze Dr. Pepper hadden we ook wel een beetje verwacht gezien de trends in de markt.’

Hoe groot is het succes geworden?

‘De sterke rotatie en snelle acceptatie in de markt tonen aan dat deze innovatie niet alleen opvalt, maar ook structureel bijdraagt aan categoriegroei. Onze klassieke Dr. Pepper is nog steeds het grootste product, maar Vanilla Float is de nummer twee in ons gamma. Dit succes bevestigt onze strategie: blijven investeren in onderscheidende innovaties die zowel consumenten verrassen als waarde creëren voor onze retailpartners. En dit is pas het begin.’

