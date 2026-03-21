Niet te missen: Jesper Højers blauwdruk voor Jumbo en de Wheel-nominaties

1. Jumbo-ceo Højer ontvouwt plannen: 'Trots en shine terugbrengen'
Jesper Højer heeft zijn koers voor Jumbo inmiddels aangekondigd aan alle medewerkers en ondernemers. Jumbo moet weer snel en simpel opereren, zijn storytelling richting klanten verbeteren en de operatie moderniseren. 'Ik wil de trots en shine terugbrengen', stelt Højer in Veghel.
2. 🎧 Distrifood Podcast: Jesper Højers blauwdruk voor Jumbo
De nieuwe Jumbo-ceo Jesper Højer heeft zijn strategie voor de toekomst van de formule onthuld. Het meest in het oog springt het afscheid van Frank Lammers en zijn familie als het boegbeeld van de formule. Maar het gaat veel verder dan dat. Jumbo frist het hele bedrijf op.
3. Analyse: Højers Jumbo-koers is niet radicaal anders en dat is logisch
Jumbo-topman Jesper Højer deed deze week, geflankeerd door René Repko en Ralph Bertrand, zijn plannen met Jumbo uit de doeken. Distrifood-redacteur Bart Lelieveld ziet dat uitgestippelde route vooral voortbouwt op de al eerder ingezette koers.
4. Dirk-effect en flinke groei supermarktmeters in Randstad
Het nieuwe Koopstromenonderzoek laat zien dat het aantal supermarktmeters in de grote steden de afgelopen jaren flink is gegroeid. Tegelijk is er in het westen van het land ook sprake van een zogeheten Dirk-effect.
4. Wheel of Retail 2026: Dit zijn de genomineerden
Tijdens de Wheel of Retail reikt Distrifood prijzen uit aan fabrikanten die zich in het voorgaande jaar onderscheidden met innovatieve introducties. In dit artikel de lijst met genomineerden van de meest succesvolle, nieuwe producten die in 2025 in de supermarkt zijn geïntroduceerd.
5. Iran-oorlog dreun voor supers: 'Normalisering prijzen in prullenbak'
De oorlog in het Midden-Oosten maakt in één keer een einde aan het fragiele prijsherstel in de Nederlandse supermarkten. Retailers betalen mee aan de explosief gestegen brandstofprijzen als gevolg van het conflict. Experts waarschuwen dat een deel van de extra kosten met enige vertraging worden doorberekend aan klanten. Zolang het conflict kort duurt, blijven de effecten beperkt, maar als het zich maanden voortsleept, kunnen fabrikanten en retailers stevige klappen verwachten.
6. Nieuwe tabakszaken vaak nabij supers, met verboden promopraat
De meeste tabaksspeciaalzaken die recent zijn geopend met hulp van Philip Morris, zijn gevestigd in de directe omgeving van een supermarkt. 83 procent staat binnen 100 meter en de helft binnen 41 meter, blijkt uit onderzoek van Pointer. In enkele tabaksspeciaalzaken - waarvan een deel in handen van supermarktondernemers - worden bovendien omstreden verkooptechnieken gebruikt.
7. Spar University rolt strategie uit: focus op retailmedia, app en expansie
De nieuwe strategie van Spar University draait om retailmedia en de app. Via deze twee kanalen weten steeds meer bedrijven en instellingen studenten te bereiken, zeggen ondernemers Ilona Bloch en Martijn ten Berge. Daarnaast zetten zij vol in op een verdubbeling van het aantal locaties en op het bieden van werk aan mensen met een rugzakje.