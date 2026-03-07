Niet te missen: Interview Everest-baas Ferrari en nieuwe Jumbo Sloterdijk

Niet te missen: Interview Everest-baas Ferrari en nieuwe Jumbo Sloterdijk
Foto Cor Salverius

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Interview Everest-baas Ferrari: Onze inkoopcultuur keihard? Bullshit

Everest en Jumbo verbraken vorig jaar hun samenwerking, maar de internationale inkoopalliantie groeit. In een uitgebreid interview met Distrifood geeft ceo Gianluigi Ferrari onder meer zijn visie op de Nederlandse branchecultuur. 'De fantastische relaties tussen retailers en leveranciers, dat snapt niemand buiten Nederland.'

Lees het volledige artikel.

2. 🎧 Distrifood Podcast: Ferrari versus het poldermodel

Gianluigi Ferrari is de vrees van veel A-merkfabrikanten. Als topman van inkoopalliantie Everest zette hij de afgelopen jaren ook in Nederland de foodretail op scherp. Deze week publiceerde Distrifood een uitgebreid interview met Ferrari, waarin hij aangeeft geen goed woord over te hebben voor de Nederlandse inkoopcultuur.

Luister hier de hele aflevering.

3. Kaart: Sluitingsgolf in stroomversnelling, 90 winkels sloten in 2025

De kaalslag in supermarktland versnelt. In 2025 sloten bijna 90 winkels de deuren. De jaren daarvoor waren dat er nog 50 tot 60. 'Ook de grote formules zijn harder in hun beslissingen en sluiten hun supermarkten eerder.'

Lees hier het hele artikel.

4. Jumbo heeft vrij spel in naar supermarkt hunkerend Sloterdijk

Met de opening van een supermarkt op een steenworp afstand van station Amsterdam Sloterdijk boort Jumbo mogelijk een goudader aan. Het gebied kent een constante stroom passanten, herbergt talloze hotels en de concurrentie is er beperkt. Bovendien ligt de koopkracht van buurtbewoners bovengemiddeld hoog. 'Of we een omzet van boven de twee ton gaan halen? We zouden iets verkeerd doen als dat niet zo was.'

Lees het volledige artikel.

5. De vijf meest gestolen producten in Nederland en 13 andere landen

Een Europees onderzoek naar de meest gestolen producten laat zien wat de top-5 is in Nederland en hoe die verschilt van Europa als geheel en van de landen om ons heen. Het rapport rekent bovendien af met de band tussen diefstal en honger.

Lees het volledige artikel.

6. Jumbo: E-omzet groeit, minder lege schappen, eiwittransitie stokt

Jumbo presenteerde vorige week zijn jaarverslag. Naast omzet- en winstcijfers van de supermarktketen staan er verdeeld over 249 pagina's meer conclusies in het rapport. Distrifood zet er een aantal op een rij.

Lees het volledige artikel.

7. Feiten en cijfers 2026: Zo ontwikkelen de kengetallen zich

Distrifood zet op basis van cijfers van YouGov de ontwikkeling van de supermarktomzet, de online-omzet, de zondagsomzet, de avondomzet en de ontwikkeling van het aandeel private label in 2026 op een rijtje.

Lees het volledige artikel.

