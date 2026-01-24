Niet te missen: Supermarktvastgoed en MVO-rapport

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft acht verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Het jaar 2025 was een drukke jaargang op het gebied van vastgoed in Nederland. Het aantal supermarkten in Nederland nam duidelijk af, terwijl ombouwoperaties voor flinke verschuivingen in de verhoudingen zorgen.

De Vomar aan de Niersstraat in Amsterdam tijdens de opening. Foto: Vomar

De marktaandelen zijn uit, de meest objectieve maatstaf om te bepalen welke supermarktformules de winnaars en de verliezers in de branche zijn. Maar over de marktaandelen valt nog veel meer te vertellen.

Foto: ANP

Het kabinet verhoogt per 2027 het minimumjeugdloon voor jongeren van 16 tot en met 20 jaar. De supermarktbranche is verdeeld over de plannen, blijkt uit de internetconsultatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo zijn Picnic en de vakbonden voorstander van de verhoging, terwijl Albert Heijn en Jumbo de maatregel juist hekelen uit angst voor nog duurdere boodschappen. Distrifood zet de argumenten van voor- en tegenstanders op een rij.

Foto: Herbert Wiggerman

Dirk pleit er al jaren voor dat supermarkten stoppen met multibuys, Lidl kondigt nu aan er daadwerkelijk mee te stoppen. Senior-redacteur Joep Meijsen van Distrifood vraagt zich af of de rest van de branche het voorbeeld van Lidl moet volgen.

Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood

Jaap Bastmeijer is vorige week op 80-jarige leeftijd overleden. Distrifood schetst een kort profiel van een eigenzinnige supermarktondernemer die aan de basis stond van een formule waarvan de invloed ver uitstijgt boven zijn marktaandeel.

Jaap Bastmeijer. Foto: archief Distrifood

Het nieuwe MVO-rapport van YouGov is uit. Zonder rapportcijfers en winnaars, maar wel vol met boeiende inzichten over wat consumenten verwachten van Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Plus, Aldi en Dirk op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en hoe ze vinden dat Nederlandse supermarkten het doen. Distrifood zet samen met onderzoeker Milan Peeters de belangrijkste resultaten op een rijtje.

Foto: Koos Groenewold

Holie's haalde €1,7 miljoen op, Hands Off €1,1 miljoen, HappySoaps €1 miljoen en Kadir's ook €1 miljoen. Publieke campagnes waarmee jonge foodbedrijven geld ophalen, groeien de laatste jaren sterk in populariteit. 'We zijn hierdoor veel groter geworden dan ik had durven dromen.'

Van links naar rechts: Kadir Ahmed, oprichter van Kadir's; Merick Schoute en Valentijn van Santvoort, oprichters van Holie's en Kitty Smeeten, oprichter van Hands Off. Foto's: Kadir's, Holie's en Hands Off

Supermarkten verkopen steeds minder wijn. Zowel in omzet als in volume is deze tendens zichtbaar, tonen cijfers die Circana deelt met Distrifood aan. Consumenten worden terughoudend in het consumeren van alcohol. Mousserend en alcholvrij zijn de enige categorieën met groei. Door inflatie en prijsstijgingen nemen de verkopen van huismerkwijnen, relatief gezien, wel wat toe. De sterkste daling is te zien bij rode wijn.

Foto: Ronald Hissink