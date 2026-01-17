Niet te missen: Industributie en wat Jumbo kan leren van herrijzenis Aldi

Foto: Nathan Reinds

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft acht verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Dit zijn de winnaars van Industributie 2026

Net als vorig jaar werd Albert Heijn dinsdag de grote winnaar van Industributie. In het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam werd Perfetti Van Melle uitgeroepen tot beste merkleverancier en Terra Natura International tot beste privatelabelleverancier. Bekijk hieronder alle winnaars van Industributie 2026.

Lees het volledige artikel.

Industributie 2026 in Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Foto: Nathan Reinds
Industributie 2026 in Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Foto: Nathan Reinds

2. 🎧 Distrifood Podcast: Industributie 2026: winnaars en verliezers

Op dinsdag 13 januari vond Industributie plaats, het toonaangevende evenement voor de top van de levensmiddelenbranche. Dat gebeurde dit jaar in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Wie waren de grote winnaars en verliezers van de avond? En hoe verliep het evenement?

Luister hier de hele aflevering.

Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

3. Experts zien einde Jumbo's neerwaartse trend: 'Maar ze zijn er nog niet'

Jumbo lijkt de neerwaartse trend te hebben gekeerd, stellen retailexperts Paul Moers en Dirk Mulder aan de hand van de gepresenteerde resultaten. 'Maar Jumbo is er nog lang niet.'

Lees hier het hele artikel.

Het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel. Foto: Jumbo
Het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel. Foto: Jumbo

4. Opinie: Jumbo kan nog wat leren van herrijzenis Aldi

Het marktaandeel van Jumbo is (flink) gedaald in 2025 en dus moet de formule aan de bak in het nieuwe jaar. De herrijzenis van Aldi kan daarbij dienen als voorbeeld, denkt Distrifood-redacteur Herman te Pas.

Lees hier de hele opinie.

Herman te Pas
Herman te Pas

5. Interview: Piet Smit over generatiewissel Poiesz en investeringsplan

Poiesz pompt de komende twee jaar miljoenen in vastgoed, automatisering en energiezuinige koelingen. Het doel is helder: klaar zijn voor de toekomst én een kwart van de noordelijke markt in handen hebben, wanneer de volgende generatie het stokje overneemt.

Lees het volledige artikel.

Piet Smit, algemeen directeur van Poiesz. Foto: Anne van der Woude
Piet Smit, algemeen directeur van Poiesz. Foto: Anne van der Woude

6. De tijdelijke supermarkt is inmiddels een blijvend fenomeen

Een toevallige opmerking van een Blokker-ondernemer scheen nieuw licht op de business van Neptunus Structures. Met wat aanpassingen konden de semi-permanente opslag- en werkruimtes die het bedrijf uit Kessel verhuurt, toch prima als tijdelijke supermarkt dienen? Het idee bleek een succes, want inmiddels rouleren er zo'n 12 herbruikbare winkels door het land.

Lees het volledige artikel.

Het exterieur van een tijdelijke Aldi. Foto: Neptunus
Het exterieur van een tijdelijke Aldi. Foto: Neptunus

De jaarlijkse horecabeurs Horecava zit er weer op. Distrifood maakte deze week een rondje over de beurs en ging in gesprek met deelnemers en trendwatchers om te zien wat supermarkten kunnen leren.

Lees het volledige artikel.

Foto: Misset Horeca
Foto: Misset Horeca

8. Feiten en cijfers 2025: De actuele omzetten en ontwikkelingen

De feiten en cijfers over de supermarktbranche op een rijtje. Geactualiseerd tot en met periode 12 van 2025.

Lees het volledige artikel.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Foto: Joris Telders
rechtszaak

Nettorama wint slag in strijd met Jumbo en Lidl in Kampen

