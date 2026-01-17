Niet te missen: Industributie en wat Jumbo kan leren van herrijzenis Aldi

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft acht verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Net als vorig jaar werd Albert Heijn dinsdag de grote winnaar van Industributie. In het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam werd Perfetti Van Melle uitgeroepen tot beste merkleverancier en Terra Natura International tot beste privatelabelleverancier. Bekijk hieronder alle winnaars van Industributie 2026.

Industributie 2026 in Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Foto: Nathan Reinds

Op dinsdag 13 januari vond Industributie plaats, het toonaangevende evenement voor de top van de levensmiddelenbranche. Dat gebeurde dit jaar in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Wie waren de grote winnaars en verliezers van de avond? En hoe verliep het evenement?

Foto: Nathan Reinds

Jumbo lijkt de neerwaartse trend te hebben gekeerd, stellen retailexperts Paul Moers en Dirk Mulder aan de hand van de gepresenteerde resultaten. 'Maar Jumbo is er nog lang niet.'

Het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel. Foto: Jumbo

Het marktaandeel van Jumbo is (flink) gedaald in 2025 en dus moet de formule aan de bak in het nieuwe jaar. De herrijzenis van Aldi kan daarbij dienen als voorbeeld, denkt Distrifood-redacteur Herman te Pas.

Herman te Pas

Poiesz pompt de komende twee jaar miljoenen in vastgoed, automatisering en energiezuinige koelingen. Het doel is helder: klaar zijn voor de toekomst én een kwart van de noordelijke markt in handen hebben, wanneer de volgende generatie het stokje overneemt.

Piet Smit, algemeen directeur van Poiesz. Foto: Anne van der Woude

Een toevallige opmerking van een Blokker-ondernemer scheen nieuw licht op de business van Neptunus Structures. Met wat aanpassingen konden de semi-permanente opslag- en werkruimtes die het bedrijf uit Kessel verhuurt, toch prima als tijdelijke supermarkt dienen? Het idee bleek een succes, want inmiddels rouleren er zo'n 12 herbruikbare winkels door het land.

Het exterieur van een tijdelijke Aldi. Foto: Neptunus

De jaarlijkse horecabeurs Horecava zit er weer op. Distrifood maakte deze week een rondje over de beurs en ging in gesprek met deelnemers en trendwatchers om te zien wat supermarkten kunnen leren.

Foto: Misset Horeca

De feiten en cijfers over de supermarktbranche op een rijtje. Geactualiseerd tot en met periode 12 van 2025.

Foto: Shutterstock