Gesponsord 'Zelfstandig Magnum Ice Cream gaat het nóg beter doen'

Anderhalf jaar geleden besloot Unilever de ijsdivisie te verzelfstandigen. Deze maand ging The Magnum Ice Cream Company (TMICC) naar de beurs. Pieter Olierook, general manager Benelux, licht de stappen en de plannen toe.

The Magnum Ice Cream Company is de afsplitsing van Unilever, die in maart 2024 is aangekondigd. 'Daar hebben we zo’n twee jaar lang vol trots aan gewerkt’, vertelt general manager Pieter Olierook. ‘Voor veel mensen die van Unilever komen, is het mooi om nu een focus op één categorie te hebben. We kunnen nu alle beslissingen nemen in het belang van de categorie. Dat geeft ons veel vrijheid en ondernemerschap. Tegelijk is het een behoorlijke uitdaging om zo’n bedrijf ineens te verzelfstandigen, maar die vrijheid voert de boventoon.’

Waarom is deze stap gezet?

‘Ice Cream presteerde binnen Unilever minder goed dan de andere categorieën, zoals home care en personal care. En het is een specifieke keten, met die frozen supply chain heeft het weinig synergie met de andere categorieën. In het verleden zijn veel keuzes gemaakt die goed zijn voor het gemiddelde van alle categorieën, en dat is niet altijd in het belang van een specifieke categorie als ijs. Unilever en ijs waren beter af zonder elkaar. Dat is de reden achter deze verzelfstandiging. The Magnum Ice Cream Company is de overkoepelende naam geworden, maar ook de wereldwijde merken Ola (Heart Brand), Ben & Jerry’s en Cornetto vallen eronder. Evenals lokale merken, denk aan Hertog, de Raket en Calippo.’

Unilever heeft het heel goed gedaan de afgelopen jaren, maar wij kunnen ijs nu nog meer focus en aandacht geven”

Hoe is deze stap gezet? ‘We hebben eerst het team organisatorisch losgekoppeld, sinds begin 2025. Sinds 1 juli is ook de legal entity gestart en de afsplitsing was de laatste stap. Wereldwijd hebben we een omzet van 8 miljard, groot genoeg voor een beursgang.’

Opdracht

Wat is de opdracht van Olierook als general manager voor de Benelux bij TMICC? ‘De eerste taak was het bedrijf in de Benelux apart zetten, waar we voorheen in Rotterdam met alle businessunits bij elkaar zaten. Per 1 maart zijn we verhuisd naar ons nieuwe kantoor in Amsterdam. Hier is het Benelux- team, maar ook het HQ van Europa en het Global HQ gevestigd. Daar hebben we gewerkt aan onze nieuwe ijscultuur. Hoe gaan we ons werk optimaliseren, om de voordelen van zelfstandigheid te benutten. We kunnen nu veel meer ondernemen. Daarnaast zitten we in een groeicategorie, en de opdracht is zeker om van die groei te profiteren en die groei verder te drijven. We zijn dan ook sterk gefocust op innovaties, met betere en lekkerdere producten, maar ook met market-making innovaties, zoals de Magnum Bonbons, die we afgelopen jaar hebben geïntroduceerd. En tegelijk ook sneller, zoals we afgelopen jaar een speciale Raket hebben gemaakt voor Amsterdam 750 jaar. In vier maanden van idee naar uitvoering. Dat was vroeger ondenkbaar. Ook Fruuji voor Albert Heijn is zo’n nieuw concept dat we zeer snel hebben opgepakt.’

Olierook: 'Als single category player zul je uit een ander vaatje moeten tappen om onderscheidend vermogen te leveren aan retailers.'

Hoofdkantoor Amsterdam

Het hoofdkantoor van TMICC staat in Amsterdam. Hoe belangrijk is dat? ‘Het is een bijzonder pand, midden in de stad. Maar het is ook bijzonder om in de hoofdstad gevestigd te zijn, waar veel van onze klanten en partners hun hoofdkantoor hebben, en het is aantrekkelijk vanuit de internationale arbeidsmarkt gezien. Het is een bewuste stap geweest, die veel doet voor het bedrijf en de 450 medewerkers die in Amsterdam zijn gebaseerd. Voor onze Nederlandse business is het prettig om ook in het hoofdkantoor te zitten, dicht bij het vuur waar beslissingen worden genomen. Het biedt carrièreperspectief voor de mensen in ons team. En het is leuk dat we een R&D Centre hebben hier in Amsterdam, waar we ook klanten kunnen verwelkomen.’

Betekenis voor de retail

Wat betekent het voor de retail dat TMICC nu een zelfstandig bedrijf is? ‘Het betekent meer focus vanuit ons op de categorie. Unilever heeft het natuurlijk ook heel goed gedaan in de afgelopen jaren, maar wij kunnen ijs nu nog meer focus en aandacht geven. De retail kan van ons verwachten dat we datagedreven werken om tot de beste inzichten in de consument en de markt te komen, en op basis daarvan voor de retailer het juiste plan kunnen maken. Een plan gebaseerd op kwaliteit, op een aanbod voor elk prijspeil, en op marktleidende innovatie; we komen echt met nieuwe ideeën, zoals de Bonbons of het Hydro Ice dat we dit jaar hebben gelanceerd op ADE: een glow-in-the-dark-ijsje met vitamine C, B2 en magnesium, functioneel ijs om te hydrateren. Zo willen we nieuwe manieren van ijsconsumptie naar het schap brengen. Daarnaast gaan we actief aan de slag met activatie, partnerships en samenwerkingen. Dat willen we ook naar de retail brengen, naast het bekende promotiespel.’

Als single category player zul je uit een ander vaatje moeten tappen om onderscheidend vermogen te leveren aan retailers”

Innovaties en introducties 2026

‘Volgend jaar gaan we in ieder geval door met Bonbons. De categorie met bite-sizeporties is voor ons heel belangrijk. In die lijn kan de retail zeker nog meer initiatieven verwachten. Daarnaast kijken we naar andere typen formats voor ijs. Naast ijs op een stokje, op een hoorntje of in een bakje kijken we naar andere mogelijkheden. Een derde traject is uitbreiden naar verschillende smaken. Kortom: er is nog nooit zo’n grote innovatieagenda geweest als die voor komend jaar.’

In het Industributie-onderzoek is Unilever met ijs vijf jaar op rij de hoogst gewaardeerde partner van de retail geweest. Een betrouwbare, bepalende speler in het retailspel. Zal dat nu door TMICC worden doorgezet? ‘Dat niveau willen we natuurlijk minstens handhaven. We zijn zeer trots op die vijf jaar. Dat gaan we vasthouden en sterker nog, dat willen we wel overtreffen. Als single category player zul je uit een ander vaatje moeten tappen om onderscheidend vermogen te leveren aan retailers.’

Dit artikel is gesponsord door The Magnum Ice Cream Company .