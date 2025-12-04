Gesponsord Coca-Cola richt zich op generatie van de toekomst

2025 was voor Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) een jaar van groei, samenwerking en impact. Het frisdrankconcern combineerde sterke merken en succesvolle campagnes, zoals "Share a Coke", om zowel consumenten als retailpartners optimaal te bedienen, met speciale aandacht voor nieuwe generaties zoals Gen Z en hun veranderende consumptiegewoonten. Daarbij lag de focus op relevantie bij alle gebruiksmomenten en het versterken van de waarde van de frisdrankcategorie.

Het afgelopen jaar werd door director home Chantal Wouters samengevat als 'wederom dynamisch'. ‘Externe factoren, van geopolitieke onzekerheden en stijgende kosten tot snel veranderend consumentengedrag, maakten de markt complex. Shoppers zijn diverser dan ooit, kopen op meerdere momenten van de dag en verwachten meer gemak, inspiratie en variatie. Vooral jongere generaties, zoals Gen Z, zoeken snelle, flexibele oplossingen en gekoelde drankjes voor onderweg of bij de lunch. Dat maakt het zowel voor ons als voor onze retailpartners uitdagender om ze te bereiken.’

Dichtbij de consument

CCEP ziet uitdagingen altijd als kansen en slaagt er door een sterke combinatie van data, innovatie en samenwerking goed in om dicht bij de consument te blijven. ‘We leren steeds beter hoe we de consument kunnen bereiken’, zegt Wouters. ‘Écht kunnen bereiken. We hebben veel kennis in huis, zowel op het gebied van digitale benadering als fysieke targeting, en combineren dit om consumenten op alle momenten en via alle kanalen effectief te raken.’

Chantal Wouters in de Coca-Cola fabriek in Dongen.

Marketing gericht op alle consumenten

Deze inzichten worden direct vertaald naar concrete marketingactiviteiten. ‘Campagnes zoals "Share a Coke" laten zien dat we Gen Z gericht aanspreken, met persoonlijke en digitale belevingen die passen bij hun leefstijl en momenten van consumptie’, legt Wouters uit. ‘Maar het gaat niet alleen om Gen Z. We richten ons op alle consumenten, met aandacht voor hun verschillende gebruiksmomenten. Door deze marketing te combineren met fysieke beschikbaarheid in winkels en gekoelde schappen, blijven onze merken relevant voor jong en oud.’

Het concern werkt daarbij intensief samen met haar retailpartners. ‘Door continu af te stemmen, inzichten te delen en gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen, kunnen we snel inspelen op veranderingen en nieuwe kansen creëren voor groei en relevantie in de frisdrankcategorie.’

Van schap tot snackmoment

Frisdrank blijft volgens Wouters een vaste waarde met veel groeipotentieel. ‘De supermarkt is meer dan een plek voor weekboodschappen. Consumenten kopen vaker spontaan, onderweg of voor een genietmoment thuis. Daar spelen we met onze merken en activiteiten steeds beter op in.’

Dit betekent meer focus op frisdrank buiten het schap: gekoelde beschikbaarheid, second placement en combideals zoals lunch- of snackdeals. ‘We testen met supermarktpartners welke combinaties en zichtbaarheid het beste werken, zodat we continu leren en bijsturen.’ Ook online wordt belangrijker: ‘Meer dan de helft van de aankopen is digitaal beïnvloed. Door slim in te spelen op doelgroepen en gebruiksmomenten vergroten we samen met retailers de relevantie en waarde van de categorie.’

Succesvolle samenwerking

Die samenwerking met retailpartners is stevig verankerd in de manier van werken van CCEP in Nederland. Wouters: ‘Onze categorievisie is samen met onze retailpartners ontwikkeld. Activaties en campagnes vullen we vervolgens ook gezamenlijk in. We werken met multidisciplinaire klantenteams, met expertise op alle niveaus – strategisch, commercieel en operationeel. Gesprekken kunnen soms uitdagend zijn, maar we kennen elkaar goed en blijven elkaar kansen bieden.’

Nummer één supplier

De aanpak werpt zijn vruchten af. De frisdrankcategorie groeide in 2025 mede dankzij succesvolle campagnes zoals "Share a Coke" en merken als Fuze Tea en Monster, die nieuwe momenten voor consumenten creëerden. Die gezamenlijke inzet werd ook extern erkend: CCEP werd nummer 1 supplier in de Advantage Group Survey – winnaar in de frisdrankcategorie én met de meeste stemmen overall.

‘Dat is niet alleen een compliment voor onze merken, maar ook voor het hoge serviceniveau van onze supply chain in Dongen. Met een leverbetrouwbaarheid van 98,7 procent weten onze klanten dat ze op ons kunnen rekenen. Dat blijven we optimaliseren door nauw samen te forecasten met de retail’, aldus Wouters.

Lokaal verankerd en duurzaam

Commercieel succes gaat voor CCEP Nederland hand in hand met duurzaamheid. ‘Onze fabriek in Dongen, de enige Coca-Cola fabriek in Nederland, produceert ruim 85 procent van de drankjes lokaal en gebruikt veelal lokale ingrediënten’, vertelt Wouters. ‘De fabriek is sinds 2023 CO2-neutraal gecertificeerd, met een grote transformatie van gas naar elektriciteit, en draait op hernieuwbare energie uit wind en zon.’

De Coca-Cola flessen, behalve de dop en het etiket, zijn gemaakt van 100 procent gerecycled materiaal.

Ook verpakkingen worden continu verduurzaamd. ‘Onze flessen, behalve de dop en het etiket, zijn gemaakt van 100 procent gerecycled materiaal. Blikjes zijn lichter en deels gerecycled, en meer dan 90 procent van de verpakkingen valt onder statiegeldsystemen. In de horeca werken we ook aan circulariteit: de bekende glazen flessen worden gemiddeld 27 keer hergebruikt, en alle nieuwe rode horecakratten zijn sinds 2024 gemaakt van 85 procent voormalige kratten en 15 procent tulpennetten.’

Het belangrijkste ingrediënt voor de productie van frisdrank is water. Hier is CCEP dan ook bijzonder zuinig op. ‘Het grondwater van de fabriek is van cruciaal belang, en we zetten ons actief in voor projecten die water teruggeven aan de natuur, bijvoorbeeld met Natuurmonumenten en de Efteling, om water in de bodem vast te houden en bronnen te beschermen.’

Innovatie en leefstijl

Naast verduurzaming richt CCEP zich sterk op leefstijl en bewuste consumptie. Bijna 60 procent van wat er in Nederland verkocht wordt, is inmiddels suikervrij of laagcalorisch. ‘Leefstijl is een belangrijk thema voor consumenten én retailers,’ benadrukt Wouters. ‘Met ons volledige portfolio bieden we daarom keuzevrijheid: laagcalorische en suikervrije varianten krijgen een prominente plek, zodat consumenten altijd een passende optie vinden, met behoud van de vertrouwde smaak en beleving.’

2026: verder uitrollen categorievisie

Voor 2026 ligt de focus op het verder uitrollen van de vernieuwde categorievisie. ‘Diverse pilots hebben aangetoond dat de elementen van de nieuwe visie leiden tot aanzienlijk hogere verkoopcijfers, en daarom willen we deze visie samen met onze retailpartners breed uitrollen in 2026’, vertelt Wouters. ‘Daarom blijft de aandacht uitgaan naar onze vernieuwde schapvisie, relevante innovaties, gekoelde verkrijgbaarheid en slimme combinaties met eten. Coca-Cola, Fanta, Fuze Tea en Monster blijven onze belangrijkste merken, die we actief inzetten in campagnes rondom grote evenementen zoals het WK Voetbal, festivals, Halloween en uiteraard onze iconische kerstcampagne. Tegelijkertijd versterken we onze digitale strategie: met retailmedia en datagedreven inzichten sluiten we nog beter aan bij de wensen van de consument.’

CCEP combineert daarbij senior expertise met frisse, jonge inzichten en benut nieuwe technologieën zoals AI. ‘We hebben een open bedrijfscultuur. Door onze sterke commerciële én maatschappelijke visie blijven we aantrekkelijk voor talent. Met sterke merken, slimme innovatie en een duidelijke visie kunnen we zowel consumenten als retailpartners beter ondersteunen, en de frisdrankcategorie verder laten groeien.’

Dit artikel is gesponsord door Coca-Cola Europacific Partners Nederland .