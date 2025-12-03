Gesponsord 'We gaan altijd voor de beste smaak met minste suiker'

Vrumona blijft de gezondheidstrend in frisdranken stimuleren, in combinatie met categoriegroei. Tegelijk is er de stap naar de nieuwe categorie alcohol met het merk GiG. Een nieuwe maar logische stap.

De categorie frisdranken is gezond dankzij een sterke waardeontwikkeling, vertelt Sandra Vingerling, directeur retail bij Vrumona . ‘Er zijn grote verschillen in groei binnen de verschillende segmenten. De grote traditionele groepen blijven stabiel, en met name water en functionele dranken stijgen in omzet; net als het segment volwassen fris. Die trend zien we al meerdere jaren. Het is zaak voor de grote leveranciers om ook de volumegroei weer op gang te krijgen. Dat zal niet makkelijk zijn, omdat we de consument heel snel zien veranderen.’

Van regular naar zero

Vingerling legt uit dat de verschuiving van regular naar zero nog steeds verder gaat. ‘De trend naar suikervrij is daarin zeer relevant, en bijna al onze innovaties komen uit het suikervrije segment. Ook in landen om ons heen zien we die trend stevig doorzetten. Daarnaast zien we een trend naar smaakinnovaties, en een sterke vraag naar kleinverpakkingen. Dat laatste gaat niet alleen over single-serve, maar ook voorraadverpakkingen om bijvoorbeeld een drankje mee te nemen naar het werk of on the go, en ook kleinere verpakkingen voor eenpersoonshuishoudens voor wie een fles van anderhalve liter ineens te veel is. In de lijn van convenience on the go zien we ook veel meer koelingen met kleinverpakkingen in de supermarkten verschijnen. Dat biedt de kans om ook het volwassen fris, zoals tonic en bitter lemon, veel meer aan te bieden in gekoelde vorm.’

We denken dat er veel meer producten beschikbaar zouden moeten zijn voor dat conveniencemoment, bijvoorbeeld volwassen fris”

Visie van Vrumona op de categorie

‘Vrumona streeft naar duurzame groei in de categorie. De belangrijkste focus daarbij ligt op kleinverpakkingen, convenience, gezondheid en op nieuwe categorieën. Dat zijn de vier belangrijkste punten.’

Duurzame groei en meer kleinverpakkingen lijkt in tegenspraak met elkaar, maar Vingerling zegt daarop het volgende: ‘Vrumona en veel collega’s blijven doorontwikkelen op verpakkingen. We werken aan plasticreductie, stimuleren de circulariteit en houden de CO2-footprint zo klein mogelijk. Maar het is ook goed om aan te sluiten op de behoeften van de consument, die ook kleinere verpakkingen wil. Voor kleinverpakkingen hebben we de plastic wrap om de blikken vervangen door de kartonnen KeelClip. En petflesjes kunnen een verbetering zijn ten opzichte van blik, omdat een leeg blikje in je tas niet ideaal is. Afsluitbare verpakkingen voor on the go kunnen de retourstromen zo beter op gang houden.’

Convenience als speerpunt

Vingerling: ‘We denken dat er veel meer producten beschikbaar zouden moeten zijn voor dat conveniencemoment, bijvoorbeeld volwassen fris. Een merk als Royal Club is weinig verkrijgbaar in koelingen, terwijl dat heel goed zou aansluiten bij consumentenbehoeften, net als Sourcy Vitaminwater en Pepsi. Daarnaast zien we veel mogelijkheden voor meer koelingen op de winkelvloer. Niet alleen bij de kassa, maar ook op andere plekken in de winkel waar dat impulsmoment aanwezig is. Daar investeren wij sterk in en praten we met retailers over mogelijkheden.’

Suikervrije keuze

Vrumona trekt al jaren de kar in het bieden van suikervrije keuze. Vingerling is ervan overtuigd dat dit zo blijft. ‘De vraag is er en die zal blijven. Smaak blijft overigens zeer belangrijk. We gaan altijd voor de beste smaak met de minste suiker, dat houdt ons relevant in de categorie. Daarnaast zie je de vraag naar functionals; drankjes die iets extra’s doen voor je gezondheid zoals onze Sourcy Vitamin Water . In die lijn zullen we in 2026 nieuwe innovaties laten aansluiten. Onze leidende positie in gezondheid zullen we handhaven, ook in communicatie. Daarin is zero altijd onze hero.’

Het merk GiG is een Nederlands merk dat dicht bij ons DNA zit, wat de opname in ons portfolio vrij logisch maakte”

De stap naar de nieuwe categorie alcohol

‘We hebben begin 2025 GiG overgenomen. Het idee om in het segment ready to drink te stappen, kwam met de overgang naar Royal Unibrew in 2023. Unibrew is een multi-beverage company, en voert zowel alcoholische als non-alcoholische dranken. Beleving is heel relevant voor veel consumentengroepen, in combinatie met een ander gebruik van alcohol. Mensen willen vaak wat minder alcohol drinken en kiezen vaker voor dranken laag in calorieën zoals hard seltzers, hard ice teas en hard lemonades, ook wel ready to drinks (RTD). Die hele drinks-categorie is aan het blurren.’

‘De ready to drinks bestaan al een paar jaar, ook in het assortiment van Unibrew. Hun grootste merk is Original Long Drink uit Finland. Het merk GiG is een Nederlands merk dat dicht bij ons DNA zit, wat de opname in ons portfolio vrij logisch maakte. In 2026 zullen we er in onze communicatie actief mee naar buiten treden.’

Laag in alcohol

Met de groei van hard seltzers wil Vrumona haar positie op verantwoorde wijze innemen. Vingerling vertelt hoe ze hiermee omgaan: ‘In lijn met onze gezondheidsbenadering. Alcohol is niet gezond, we stimuleren niet dat er zo veel mogelijk van gedronken wordt. We willen het op verantwoorde wijze aanbieden. GiG is laag in alcohol en we kijken of dat nóg lager kan. En het gaat om kleine porties; de originele blikken van 330 ml hebben we omgezet naar 250 ml. Ook in de communicatie blijven we voorzichtig met doelgroep en toonzetting. We overwegen verder uit te breiden in alcohol, bijvoorbeeld met Original Long Drink, een heel mooi, kwalitatief merk.’

De winkelvloer in 2026

‘Onze fieldsales is sterk uitgebreid. We hebben in 2025 veel waarde kunnen toevoegen doordat we elke dag out of stock metingen doen en die ter plekke aanvullen. Dat is hoog gewaardeerd door de retail, omdat out of stock voor beide partijen gemiste verkoop is. En er komen innovaties op Pepsi die we zeer fors gaan ondersteunen, ook in de winkels.’

Dit artikel is gesponsord door Vrumona .