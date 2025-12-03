Gesponsord 'Rundvlees wordt als beste dierlijke eiwitbron gezien'

Ondanks de hoge voedselinflatie blijft rundvlees een populaire keuze voor Nederlandse shoppers. Recente inzichten tonen aan dat er duidelijke kansen zijn voor Iers rundvlees om zijn positie te versterken door in te spelen op waarde, kwaliteit en de behoeftes van de consument.

'De vraag naar rundvlees in Nederland toont veerkracht, zelfs nu consumenten zich aanpassen aan hogere prijzen en veranderen hun winkelgewoonten als gevolg', begint Laura Crowley, directeur bij Bord Bia - The Irish Food Board in Nederland. 'Wij voeren inmiddels al zes jaar elk kwartaal onderzoek uit. Dit onderzoek is niet alleen bedoeld om schommelingen in waarde en volume binnen de markt te signaleren, maar vooral om hier diepgaand inzicht in te krijgen. Tegelijkertijd wordt er gestreefd naar een beter begrip van de motivaties achter consumentengedrag en hoe deze in de loop van de tijd veranderen. Het onderzoek toont ook aan dat klanten zich verschillend gedragen afhankelijk van de retailer.'

Overwegingen voor proteïne bij de hoofdmaaltijd

Rundvlees blijft populair

Volgens de nieuwste Meat Shopper Monitor (Q3 2025) blijft de overweging van rundvlees als hoofdmaaltijd stabiel: 77% van de Nederlandse shoppers overweegt rundvlees wekelijks als avondmaaltijd. Een van de belangrijkste verschuivingen door de hoge prijzen dit jaar is dat shoppers steeds meer worden gemotiveerd door aanbiedingen en promoties. De aantrekkingskracht van rundvlees blijft echter duidelijk, vooral bij consumenten die waarde hechten aan smaak en kwaliteit. 'Een breder cultureel onderzoek dat we hebben laten uitvoeren, wees erop dat bepaalde, vaak meer traditionele vleesgerechten in Nederland niet in aanmerking kwamen voor vervanging', aldus Crowley.

Gezonde eiwitbron

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse consumenten rundvlees nog steeds sterk associëren met positieve eigenschappen zoals smaak, kwaliteit en voedingswaarde. 'Groeiend is de focus op die laatste', benadrukt Crowley uit. 'Maar liefst 83% van de consumenten ziet rundvlees als goede bron van proteïne.' Door 64% wordt rundvlees zelfs gezien als de beste bron van dierlijk eiwit die je kunt kopen. 'Deze perceptie wordt versterkt door geliefde culinaire-, gezondheidheids- en lifestyle influencers. Daarom werken wij steeds meer met influencers zoals Chefvanderlecq en etenmetnicknl die vanuit hunzelf affiniteit hebben met Iers rundvlees.'

