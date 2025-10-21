Gesponsord Gras maakt smaak: de kracht van Iers rundvlees

In de FMCG-sector is er altijd de verleiding om de laatste voedselhype te volgen en barst men van de ideeën over hoe de nieuwste trends op het gebied van voeding en gezondheid toegepast kunnen worden. Iers rundvlees is méér dan een hype van 2025. Het is een product van constant hoge kwaliteit, en dat heeft alles te maken met gras.

‘ Iers rundvlees behoort tot die groep kwaliteitsproducten die zich niet onderscheiden door zichzelf opnieuw uit te vinden, maar juist door consistent te blijven’, vertelt Laura Crowley, directeur Bord Bia - The Irish Food Board in Nederland. ‘Deze consistentie is te danken aan het dieet van de runderen dat voor ruim 90 procent uit gras bestaat. En de uitgebreide graastijd die de runderen buiten genieten, gemiddeld minimaal 220 dagen per jaar, volgens de gegevens van het Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme (SBLAS) .’

Rationaliteit versus emotie

Het verhaal van Bord Bia wordt ondersteund door gedegen wetenschap, cijfers en gegevens over onder andere gras. Maar door hun onderzoek, begrijpen zij ook dat het niet iets is waar de gemiddelde consument warm voor loopt.

Op irishbeef.nl vind je onder andere kookinspiratie.

‘Wat consumenten willen, is smaak en een heerlijke eetervaring’, gaat Crowley verder. ‘Ze houden ook van een beetje inspiratie, en dat kan in de vorm van avontuurlijke fingerfood of een klassieke hachee. Die inspiratie bieden we op onze website. Maar voor een campagne komt de stopping power juist voort uit eenvoud, uit het onverwachte. En dus zeggen we: Gras maakt smaak!’

Gras maakt smaak

'Inmiddels zijn veel Nederlanders bekend met de familieboerderijen die rundvlees produceren binnen het SBLAS', besluit Crowley. 'Ze vinden het logisch dat Ierland het langste groeiseizoen voor gras in Europa heeft. Runderen kunnen hierdoor buiten grazen, hun natuurlijke voeding eten en bewegen in het gezelschap van de kudde. Daarom gaat de campagne dit jaar niet in op zulke details. Bord Bia zegt simpelweg: Gras maakt smaak. De campagne is te zien op Facebook, Instagram, TikTok en natuurlijk in de winkels zelf. Soms zegt eenvoud alles.'

Dit artikel is gesponsord door Bord Bia .