Gesponsord Katja is B Corp gecertificeerd: 'Duurzaam snoepen'

Al jarenlang staat Katja bekend als dé gelatinevrije favoriet in het zoetwarenschap. Sinds 2022 is nagenoeg het volledige assortiment van Katja zelfs vegan. De snoepfabrikant breidt deze vegan missie nu uit met een B Corp-certificering die een positieve impact heeft op mens, maatschappij en milieu.

Om haar duurzame initiatieven extra kracht bij te zetten, heeft Katja het B Corp-traject afgerond. Katja’s productmanager Laura Wanders legt uit: 'Binnen onze fabrieken zijn we al ver met verduurzamen. Doordat we zonder dierlijke gelatine produceren, besparen we flink op CO₂-uitstoot.'

B Corp Certificering

B Corps zijn bedrijven die hoge sociale en milieustandaarden hanteren. Voor de certificering is Katja beoordeeld op vijf pijlers: bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. Met een score van 88,2 (minimaal 80 vereist) is Katja opgenomen in de publieke B Lab-directory.

'Daarnaast verminderen we elk jaar ons stroom-, water- en papierverbruik', gaat Wanders verder. 'Duurzaamheid gaat verder dan alleen productie, ook hoe we omgaan met collega’s, partners en maatschappelijke thema’s telt mee. De B Corp Certificering is holistisch en geeft al die initiatieven een plek. Zo daagt het ons uit om op zowel ecologisch als sociaal vlak nóg beter te worden. Met B Corp legt Katja de lat niet eenmalig hoger, maar committeert het zich aan een proces van voortdurende vooruitgang. Elke drie jaar wordt er gekeken of je aan de steeds hogere standaarden voldoet voor hercertificering. Dat maakt deze certificering voor ons zo waardevol.'

Het B Corp traject is breed omarmd binnen het hele Katja-team. 'Met veel enthousiasme is het traject opgepakt, wat niet zonder uitdagingen verliep. Het heeft echter geleid tot een uitstekend eindresultaat, met waardevolle inzichten die we de komende jaren verder kunnen optimaliseren', aldus Wanders.

Duurzame initiatieven

Katja werkt samen met greenfluencer Elize Been en Sanctuary ’t Wijland om duurzame initiatieven buiten de eigen organisatie te ondersteunen. Wanders: 'Door deze samenwerking wordt bewustwording rondom milieuvriendelijke keuzes en dierenwelzijn vergroot, terwijl het merk actief bijdraagt aan positieve impact in de samenleving. Zo versterkt Katja haar inzet voor een toekomst waarin mens, dier en milieu centraal staan.'

Om haar duurzame initiatieven extra kracht bij te zetten, heeft Katja het B-Corp-traject afgerond. / Foto gemaakt door Lise-Lotte Verhoef - Etiquet

Vegan

Sinds 2022 is nagenoeg al het snoep van Katja vegan. 'We lopen voorop in vegetarisch en vegan snoep', vertelt Wanders. 'De hele maatschappij zit in een overgang naar meer plantaardige voeding. Wij voelen de verantwoordelijkheid om te laten zien dat vegan snoep niet alleen verantwoord is, maar ook leuk, lekker en heel toegankelijk. Pas als vegan snoep de norm is, zijn wij tevreden.'

Dat bijna het hele Katja-assortiment vegan is, ziet Wanders als een kans voor retailers in de eiwittransitie. 'Het snoepschap wordt nog steeds gedomineerd door producten met dierlijke eiwitten, maar Katja kiest bewust voor een andere route. Daarmee bieden we een unieke propositie en een eenvoudige manier om de eiwittransitie in de snoepcategorie vorm te geven.'

Uitdager

'Katja is de category challenger', vult algemeen directeur Jeroen van Eunen aan. 'We zijn misschien niet de grootste speler, maar we hebben wel vernieuwende ideeën en een duidelijke visie. Als strategische partner denken we mee met retailers over de groei van het hele schap. Daarbij zijn we eerlijk, kritisch op onszelf en kijken we verder dan alleen producten. Duurzaamheid is daar een belangrijk onderdeel van. Zo bestaan onze dozen al grotendeels uit 100% gerecycled materiaal.'

Trends vertalen naar snoep

Katja speelt in op actuele smaaktrends met de lancering van zure matten met augurksmaak. 'Waarom juist augurk? Omdat augurk hot is', vertelt Wanders. 'Van TikTok-recepten tot cocktails: de augurk verovert de harten van Gen Z en Millennial foodies. Met deze samenwerking spelen we in op die trend, en laten we zien dat ook snoep volop kan verrassen.'

Sinds dit jaar werkt Katja samen met StudioM, onderdeel van WPP Media, voor de ontwikkeling en uitvoering van haar sociale media campagnes. 'Deze samenwerking is gericht op het versterken van de merkbeleving, het vergroten van de betrokkenheid van de doelgroep en het effectief inspelen op actuele trends binnen de zoetwarenmarkt.'

Van Eunen: 'Als merk willen we tolerantie uitdragen, dat zit in onze aard.' / Foto gemaakt door Jeroen Ploeger

Lief voor iedereen

Sinds 2020 is de fabrikant ook partner van Pride Amsterdam en vaart er een knalroze Katja-boot door de grachten tijdens de Canal Parade. 'Als merk willen we tolerantie uitdragen, wees lief voor een ander', vertelt Van Eunen. 'Als familiebedrijf zit dit in onze aard, maar je ziet het ook echt terug in ons interne beleid, evenals in ons assortiment met het 'Regenboog Geluk' snoepje. Tolerantie en duurzaamheid zijn voor Katja niet alleen marketingclaims, maar concrete uitgangspunten in de bedrijfsvoering.'

Dit artikel is gesponsord door Katja .