Niet te missen: Focus Jumbo op marges en geharrewar bij Spar

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft negen verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Binnen Jumbo moeten de komende tijd harde keuzes worden gemaakt. Keuzes over de marges, het hoofdkantoor, promobeleid en het terugwinnen van terrein op Albert Heijn.

Lees het volledige artikel .

Foto: Distrifood

De internationale inkoop via Everest leverde Jumbo voordelen op, maar ook problemen. Een verstoord winkelbeeld door boycots en inmiddels staat het verdienmodel van menig Jumbo-ondernemer onder druk. Daar moet Jumbo volgens Distrifood-redacteur Herman te Pas iets mee.

Lees hier de hele opinie .

Herman te Pas

Spar gaat reorganiseren op het hoofdkantoor. In totaal verdwijnen er 50 functies in Waalwijk. Waarom zet Spar deze stap en wat betekent dit voor de slagkracht van de formule?

Luister hier de hele aflevering .

Foto: Distrifood

Dekamarkt zet nieuwe stappen in horeca. De formule van de familie Kat opende begin oktober in Vaassen een supermarkt met een aparte horeca-afdeling, met groen als dominante kleur. Distrifood nam het nieuwe horecagedeelte onder de loep en vergeleek die met een bestaande in het World of Food-concept.

Lees hier het hele artikel .

Foto: Distrifood

Temu stort zich op de Europese markt voor boodschappen. Een markt die alleen al in Nederland goed is voor meer dan €50 miljard. Hoe wil de Chinese webgigant zich tussen Albert Heijn, Picnic en Lidl knokken?

Lees hier het hele artikel .

Foto: Shutterstock

Jumbo-ondernemer Marcel van Daalhuizen gaat binnenkort in de rechtbank de strijd aan met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van Daalhuizen weigert een boete van €800 te betalen die is opgelegd door de overheidsorganisatie. 'Ze staan gewoon te liegen, dat CBS.'

Lees hier het volledige artikel .

Jumbo-ondernemer Marcel van Daalhuizen. Foto: Dennis Wisse

Bruynzeel, bij het brede publiek bekend van keukens en potloden, schudt sinds november 2023 de schoonmaakmiddelencategorie bij 700 Albert Heijn-winkels op. In het schap met de steriele, witte verpakkingen van HG nemen de opvallende paars-bronzen flessen van Bruynzeel cosmetic homecare nu één of twee HG-meters in. 'Binnen retail zagen we het saaie schoonmaakschap en dachten we: daar kunnen we wat van maken', stelt ceo Alex van Wijk.

Lees hier het hele artikel .

Bruynzeel cosmetic homecare-producten in het schap van Albert Heijn. Foto: BCH