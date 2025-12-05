Gesponsord Bolletje: 'Samen met retail naar gezonde samenleving'

Het afgelopen jaar speelde Bolletje succesvol in op verschillende eetmomenten en behield het A-merk een sterke verbinding met de consument. Ondanks uitdagingen in de markt, staat het bakkersmerk er dan ook stevig op bij retail en consument. 'We wíllen en kúnnen bouwen', vertelt Toine Bruins Slot, manager sales & category development. 'Bolletje blijft een onderscheidend merk. Met een doordachte categorievisie en relevante innovaties behouden we onze positie en relevantie.'

Bolletje kijkt terug op een jaar waarin het verder inspelen op de trends gemak, gezond en genieten de rode draad vormden. Dit kwam tot uiting in een gloednieuwe categorievisie die het bakkersmerk samen met haar retailpartners verder aanscherpt. ‘Want je hebt elkaar nodig en het moet aansluiten bij de formule’, benadrukt Bruins Slot. ‘Daarnaast zien wij dat “healthy snacking” categorie overstijgend is, daarom willen we meer op multicategory- en multilevelniveau samenwerken.’

Verder dan cijfers

Een goede categorievisie gaat dan ook veel verder dan cijfers, reageert commercieel directeur Geert-Jan Zandbergen. Bruins Slot vult aan: ‘Het draait om op strategisch niveau de handen ineen slaan, want er is nog veel onduidelijkheid hoe je het best kunt inspelen op de meer fluïde consument, dat speelt ook bij retailers. Wij willen vanuit Bolletje samen met de retailer dit aanpakken en zo de consument helpen.’

Transparantie en bewustwording

Een belangrijke pijler in de strategie is transparantie over voeding. ‘Bewust voeden en bewust genieten, kunnen we nog nadrukkelijker wegzetten, maar de consument moet wel bewust die keuze kunnen maken door beter te zien wat een product voor ze doet’, legt Zandbergen uit. ‘Dat is nu nog vaak te onduidelijk.’ Bolletje laat daarom op de verpakkingen duidelijk zien wat de meerwaarde is: ‘Low carb, 50% groenten, 22% vezels’, en toont de Nutri-Score op alle producten. ‘Die aanpak willen we samen met de retail verder uitrollen.’

In die ‘gezondere samenwerking’ ziet Bolletje kansen om met sterke campagnes het verschil te maken. ‘We willen onze boodschap zichtbaar maken op alle touchpoints: in de winkels, online en via social media. Ook gezamenlijke acties met supermarkten, bijvoorbeeld campagnes over bewuste keuzes, helpen consumenten om makkelijker hun weg te vinden. De recent door het Voedingscentrum gestarte campagne “Eetdrammen” biedt kansen voor supermarkten. Deze campagne waarschuwt voor alle verleiding van ongezonde voeding in de winkelstraten. Supermarkten kunnen zich hier samen met leveranciers onderscheiden met een verantwoorder on-the-go aanbod.’

Producten moeten een brede doelgroep aanspreken, op de juiste plek staan en in de juiste verschijningsvorm”

Innovaties die opvallen

Bolletje combineert strategie met creativiteit in productinnovaties. Afgelopen september bijvoorbeeld, werden de Bagel Crackers gelanceerd: luchtige, ronde crackers met een lichte sesamsmaak, rijk aan vezels en zowel los als belegd te eten. De 360-graden campagne met Bakker Daan, social media, influencers, banners op het schap en digitale schermen in winkels zorgde voor een vliegende start. Bruins Slot: ‘Het is echt eens een ander product, geschikt voor meerdere eetmomenten en boven verwachting succesvol. De Bagel Crackers spreken nieuwe doelgroepen aan en laten de speelse, sympathieke kant van ons merk zien.’

Innovaties met goede marges

Ook tijdens de aanloop naar Sinterklaas zorgde Bolletje voor verrassingen. Zo ging de Kruidnootburger viraal op social media; twee kruidnoten met daartussen een vulling naar keuze. Foodinfluencers en bekende namen als Monica Geuze en Kalvijn deelden hun eigen creaties, wat leidde tot een sneeuwbaleffect online. Hieruit volgden de Kruidnotenrepen, vegan, 75 kcal per stuk en perfect voor onderweg, in de schoen of thuis. Zandbergen: ‘Dankzij hun praktische formaat, feestelijke smaak en zichtbaarheid op TikTok werden ze snel populair. Dit soort innovaties zijn goed voor de marge van retailer, de consument én voor ons.’

Lessen uit het verleden

Bolletje heeft de afgelopen jaren geleerd dat succes betekent dat je dicht bij jezelf moet blijven. Bruins Slot noemt als voorbeeld de Zaden & Pittenrepen uit 2024, met 60% zaden en pitten en 0% toegevoegde suiker.

‘Intrinsiek echt een goed product, misschien wel de beste voedzame keuze op het schap, maar toch roteerden de repen onvoldoende. Dan moet je ook zelfkritisch zijn, want enkel een voedzaam product is niet voldoende om de consument te overtuigen. Producten moeten een brede doelgroep aanspreken, op de juiste plek staan en in de juiste verschijningsvorm, en wellicht zelfs meer richting “licht groen”, zoals bij de Bagel Crackers. Juist dít spreekt nieuwe doelgroepen aan; het is relevant, sympathiek, fun, en het versterkt ons merk.’

Rotatie is een basisbehoefte voor retail, begrijpt hij, ‘maar samenwerking gaat verder. Samen zouden we met een helicopterview naar de categorieën moeten kijken en in de winkel beter aanduiden wat voedzame keuzes zijn, en welke niet. Zo kan de consument ontdekken, genieten en bewust kiezen.’

Bewust voeden en bewust genieten kunnen we nog nadrukkelijker wegzetten, maar de consument moet wel bewust die keuze kunnen maken”

2026: gemak, gezond én genieten

Voor 2026 blijft Bolletje inzetten op gemak, gezond én genieten, met innovaties die dicht bij het merk staan. Multicategorie snackification staan hierbij centraal. ‘We introduceren producten die inspelen op bewust voeden, dus met functionele benefits, zoals beschuit met extra proteïne’, zegt Zandbergen. ‘Maar ook producten om af en toe bewust te genieten, zoals verwenbeschuitjes met chocolade, ideaal voor genietmomenten met Valentijn of Moederdag. Met relevante producten, sterke campagnes en een goede samenwerking met de retail versterken we onze positie verder en dragen we tegelijkertijd bij aan een gezondere samenleving.’

Integrale merkbeleving

Eén van Bolletjes sterke punten is de combinatie van productinnovatie en slimme marketing. Van social media tot digitale schermen in de winkel: de boodschap van bewust voeden en bewust genieten wordt overal versterkt. Zandbergen: ‘Succesvolle introducties zoals de Kruidnotenreep en Bagel Crackers vertalen we door naar retail media. Zo sluiten winkelervaring en consumentcontact naadloos op elkaar aan. Deze integrale aanpak versterkt merkbeleving én helpt retailers relevante keuzes te maken in assortiment en communicatie.’

Samen groeien en verbinden

Het oer-Hollandse bakkersmerk ziet ook het komende jaar volop kansen om de samenwerking met retail verder te verdiepen. Bruins Slot: ‘We wíllen en kúnnen groeien. We moeten alleen groter denken door samen te werken. Op die manier kunnen we de consument nog beter helpen bewust te kiezen, echt impact maken en hier een succes voor iedereen van te maken.’

Dit artikel is gesponsord door Bolletje .