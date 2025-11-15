Niet te missen: Interview Plus en verdwijnt paling uit supers?

Still uit reclamecommercial van Plus. Afbeelding: Plus

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft negen verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Interview: Plus-directie over de nieuwe jacht op lokale dominantie

Plus wil zich nadrukkelijker onderscheiden van concurrenten Albert Heijn en Jumbo. Met een nieuwe campagne en pay-off, We doen met je mee, legt de formule de nadruk op lokaal ondernemerschap en een innigere band met dorp of buurt. Ceo Aart van Haren en commercieel directeur Henk van Harn, lichten de nieuwe koers van Plus toe.

Lees het volledige artikel.

2. 🎧 Distrifood Podcast: Hoe Plus klust aan de formule

Plus gaf dinsdagavond op tv het startsein voor een vernieuwing van de marketing. Met 'We doen met je mee' als nieuwe pay-off legt de formule de nadruk op lokaal ondernemerschap. Waarom komt Plus nu met een nieuwe campagne? Waarom kiezen ze voor deze aanpak? En wat betekent dit voor de winkels van Plus?

Luister hier de hele aflevering.

3. Opinie:  Wedt Plus met nieuwe focus op juiste paard?

Plus zet met de leus 'We doen met je mee' versterkt in op lokaal ondernemerschap. Senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood vraagt zich af of dit het begin is van de comeback van Plus.

Lees hier de hele opinie.

4. Sloot: Jumbo kan zonder Everest, maar klus 'duurt zeker 7 jaar'

Kan Jumbo zonder inkoopalliantie? Dat bespreekt Distrifood met retailprofessor Laurens Sloot. 'Ik denk dat het kan, maar Jumbo moet de 'preferred retailer' worden voor veel fabrikanten.'

Lees het volledige artikel.

5. Code rood in visschap: Verdwijnt na makreel ook paling uit supers?

De Internationale Raad van Onderzoek van de Zee (Ices) adviseert om de Europese vangst van paling in 2026 te stoppen. Dekamarkt, Poiesz, Spar en Vomar zijn de laatste supermarkten die de bedreigde vissoort nog verkopen. Verdwijnt na Atlantische makreel ook paling uit de schappen? 'Het gaat nog slechter met paling dan met de reuzenpanda.'

Lees het volledige artikel.

6. Nominaties Industributie: Flinke verschuivingen, opmars private label

Op 24 november maakt Distrifood bekend welke retailers, A-merkfabrikanten en privatelabelfabrikanten zijn genomineerd voor de felbegeerde Industributie-trofeeën. Duidelijk is al dat er flinke verschuivingen zijn in veel categorieën.

Lees het volledige artikel.

7. Welles nietes-strijd rond medewerker Albert Heijn-dc barst los

De strijd rond medewerker Paweł Rudzki van het Albert Heijn-dc in Pijnacker laait op. De FNV bereidt juridische stappen voor tegen Albert Heijn nu Rudzki niet meer werkzaam is in het dc. Albert Heijn ontkent de beschuldigingen van de bond, terwijl uitzendbureau (en werkgever) Otto Work Force onderstreept dat Rudzki nog steeds een vast dienstverband heeft.

Lees hier het hele artikel.

8. Watercrisis Utrecht: Zo voorbereid zijn supers op noodsituaties

De watercrisis in de regio Utrecht van anderhalve week geleden is vooral een goede testcase voor noodsituaties in de toekomst, zeggen betrokkenen. De Veiligheidsregio Utrecht grijpt de problemen aan om nieuwe afspraken te maken en wil bij volgende crises sneller en intensiever contact met supermarkten. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) spreekt van 'een heel goede livetraining'.

Lees hier het hele artikel.

9. Feiten en cijfers 2025: De actuele omzetten en ontwikkelingen

De feiten en cijfers over de supermarktbranche op een rijtje. Geactualiseerd tot en met periode 10 van 2025.

Lees hier het hele artikel.

