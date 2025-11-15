Niet te missen: Interview Plus en verdwijnt paling uit supers?

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft negen verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Plus wil zich nadrukkelijker onderscheiden van concurrenten Albert Heijn en Jumbo. Met een nieuwe campagne en pay-off, We doen met je mee, legt de formule de nadruk op lokaal ondernemerschap en een innigere band met dorp of buurt. Ceo Aart van Haren en commercieel directeur Henk van Harn, lichten de nieuwe koers van Plus toe.

Plus gaf dinsdagavond op tv het startsein voor een vernieuwing van de marketing. Met 'We doen met je mee' als nieuwe pay-off legt de formule de nadruk op lokaal ondernemerschap. Waarom komt Plus nu met een nieuwe campagne? Waarom kiezen ze voor deze aanpak? En wat betekent dit voor de winkels van Plus?

Plus zet met de leus 'We doen met je mee' versterkt in op lokaal ondernemerschap. Senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood vraagt zich af of dit het begin is van de comeback van Plus.

Kan Jumbo zonder inkoopalliantie? Dat bespreekt Distrifood met retailprofessor Laurens Sloot. 'Ik denk dat het kan, maar Jumbo moet de 'preferred retailer' worden voor veel fabrikanten.'

De Internationale Raad van Onderzoek van de Zee (Ices) adviseert om de Europese vangst van paling in 2026 te stoppen. Dekamarkt, Poiesz, Spar en Vomar zijn de laatste supermarkten die de bedreigde vissoort nog verkopen. Verdwijnt na Atlantische makreel ook paling uit de schappen? 'Het gaat nog slechter met paling dan met de reuzenpanda.'

Op 24 november maakt Distrifood bekend welke retailers, A-merkfabrikanten en privatelabelfabrikanten zijn genomineerd voor de felbegeerde Industributie-trofeeën. Duidelijk is al dat er flinke verschuivingen zijn in veel categorieën.

De strijd rond medewerker Paweł Rudzki van het Albert Heijn-dc in Pijnacker laait op. De FNV bereidt juridische stappen voor tegen Albert Heijn nu Rudzki niet meer werkzaam is in het dc. Albert Heijn ontkent de beschuldigingen van de bond, terwijl uitzendbureau (en werkgever) Otto Work Force onderstreept dat Rudzki nog steeds een vast dienstverband heeft.

De watercrisis in de regio Utrecht van anderhalve week geleden is vooral een goede testcase voor noodsituaties in de toekomst, zeggen betrokkenen. De Veiligheidsregio Utrecht grijpt de problemen aan om nieuwe afspraken te maken en wil bij volgende crises sneller en intensiever contact met supermarkten. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) spreekt van 'een heel goede livetraining'.

De feiten en cijfers over de supermarktbranche op een rijtje. Geactualiseerd tot en met periode 10 van 2025.

