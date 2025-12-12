Gesponsord 'Je wil een goedwerkend en milieuvriendelijk product'

Parel Pure Power is een nieuw merk met een brede lijn reinigingsproducten. Naast huishoudelijke producten omvat het assortiment ook 'specialty cleaners'. Het merk is begin dit jaar geïntroduceerd onder het motto 'Net zo effectief, maar dan beter'. PearlPaint Group is vooral sterk in het doe-het-zelf-kanaal, maar zet nu de stap naar de foodretail.

Esther Roelfsema, directeur marketing en communicatie bij PearlPaint Group ziet verschillende ontwikkelingen in de categorie reinigingsproducten. ‘Aan de ene kant komt dat door milieu-eisen en strengere wetgeving, aan de andere kant zijn er de veranderende wensen van consumenten. Er is een grotere vraag naar gemak, nu in huishoudens beide partners vaak werken. Schoonmaken doe je erbij, maar de meeste mensen vinden het niet leuk en willen er niet te veel tijd aan kwijt zijn. De consument wil makkelijk toepasbare middelen, maar heeft ook meer oog voor duurzaamheid.’

Het gemak bij reinigingsproducten

‘Dat zit deels in de werking van het product. Als het met één keer sprayen al schoon wordt, scheelt je dat tijd. Maar ook in de verpakking; hoe ligt het in de hand, hoe houdt het vast, hoe staat het in je kastje. Irritaties zoals een spuitkop die niet goed werkt, die moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. Daar moet je op letten bij nieuwe introducties.’

We zijn zeer transparant over hoe eco-vriendelijk en duurzaam onze producten zijn, en raden de consument aan spaarzaam te zijn met sommige producten ”

Moderne merkidentiteit

‘We hadden vroeger de merken Bleko en De Parel, allebei al tientallen jaren actief met technische vloeistoffen zoals terpentine, wasbenzine en thinner, aangevuld met diverse reinigingsproducten. Bleko richtte zich vooral op de professionele gebruiker, terwijl De Parel bedoeld was voor de consument’, aldus Roelfsema.

‘Vandaag de dag is Bleko ons merk voor technische vloeistoffen gebleven en hebben we De Parel vernieuwd tot Parel Pure Power — een moderne, krachtige merkidentiteit die volledig is toegespitst op de consumentenmarkt. Met Parel Pure Power brengen we een eigentijdse lijn van betrouwbare, effectieve eco-reinigers met een frisse uitstraling, maar nog steeds met de vertrouwde kwaliteit van vroeger.’

De kracht van Parel Pure Power

Binnen het assortiment zijn er geen brede producten als schoonmaakazijn of allesreiniger. Het gaat om speciale reinigers voor bijvoorbeeld keuken, sanitair en huishouden, zoals een vetverwijderaar voor de keuken, een ovenreiniger, een ontstopper. Het assortiment is volgens Roelfsema afgestemd op de consument.

Binnen het assortiment gaat het om speciale reinigers en zijn er geen brede producten als schoonmaakazijn of allesreiniger.

‘Onze kracht is de combinatie van een hoge effectiviteit en een zo duurzaam mogelijke samenstelling. Vaak moet de consument kiezen tussen óf, een duurzaam ecomerk met een minder krachtige werking, óf een effectief product met een behoorlijke milieu-impact. Die twee uitersten combineren wij in Parel Pure Power . De consument wil om het milieu denken, maar wil ook een product dat goed werkt. In ons eigen laboratorium hebben we gewerkt aan duurzame producten en verpakkingen, met behoud van die effectiviteit. Qua prijs is Parel Pure Power zeer interessant voor consument en retailers, want eco-producten zijn vaak flink prijzig. Wij hebben formules ontwikkeld die gunstig geprijsd zijn. Dat betekent een lagere prijs op het schap en tegelijk uitstekende marges voor de retailer.’

Een eigen eco-richtlijn

‘Eco is een veelgebruikte term, maar ook wat vaag. Dus leggen we op onze website , en ook op de verpakkingen, goed uit wat we ermee bedoelen. We geven aan welke soorten stoffen bijvoorbeeld niet in onze middelen zitten: geen chloor, geen peroxiden, geen parabenen. Ook geven we goed aan dat drie van onze producten nog niet geheel milieuvriendelijk zijn. Bijvoorbeeld “Ontstopt Afvoer”, een ontstopper kan nog niet ecologisch verantwoord worden geproduceerd, want het moet wel goed werken. We zijn dus zeer transparant over hoe eco-vriendelijk en duurzaam onze producten zijn, zodat de consument dat direct kan zien en de middelen bewust kan gebruiken. En we raden de consument aan spaarzaam te zijn met sommige producten.’

Verwachtingen retailer

Roelfsema legt uit wat de retailer kan verwachten bij een nieuwe aanbieder zoals PearlPaint Group: ‘We werken niet met een verplichte opname van het hele of halve assortiment, wat sommige aanbieders wel doen. De ondernemer en inkoper kunnen zelf bepalen wat ze willen opnemen. Daarnaast brengen we rust in het schap; de verpakkingen hebben door hun functie verschillende vormen, zoals een spray, een schenkfles of een blik, maar door een helder design en consistente flessen en etiketten brengen we eenheid in het schap. Zo is het assortiment toch één geheel, met een kleine kleurcode die het segment aanduidt: huishouden, keuken, klus, sanitair, tuin en vloer.’

We werken niet met een verplichte opname van het hele of halve assortiment, de ondernemer en inkoper kunnen zelf bepalen wat ze willen opnemen”

Ondanks dat er minder producten zijn, wordt er toch een compleet assortiment aangeboden. ‘We hebben gekeken naar de benodigde effectieve stoffen waarmee we meer dingen tegelijk kunnen reinigen. Bijvoorbeeld geen aparte aanrechtreiniger of kookplaatreiniger, dus minder producten in het schap en in het keukenkastje. Verder is het een 100 procent Nederlands product, dus lokaal en betrouwbaar.’

Stap naar de supermarkt

Met een sterke marketingondersteuning, een landelijke campagne met tv-sponsoring, social media acties en instore-promotie werd er het afgelopen jaar ook de stap gemaakt naar de supermarkten.

Roelfsema: ‘We werken samen met tv-programma’s waarin Parel Pure Power wordt gebruikt om te reinigen. Daar zijn nu weer nieuwe opnamen voor gemaakt en dat loopt door in 2026. Op social media hebben we campagnes met advertenties om het merk en de producten te promoten. Daarnaast werken we met instore-promotie, zoals displays, schapstroken en side-banners. De consument kent ons vooral uit de doe-het-zelfzaken, maar we zijn nu met verschillende retailers uit de supermarktwereld in gesprek over samenwerking.’

Dit artikel is gesponsord door PearlPaint Group .