Niet te missen: Hoge doorloop category management en Stayers

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Kritiek op hoge doorloop category management: 'Kleine merken de dupe'

Vertegenwoordigers van relatief kleine leveranciers zijn kritisch over de manier waarop supermarkten category management bedrijven. Door hoog verloop ontstaat grillig beleid, zeggen ze tegen Distrifood. Toch klinkt ook meteen tegengeluid: 'Je kan wel miepen, maar je moet verder kijken dan de startende category manager.' Distrifood zet de verschillende zienswijzen uiteen.

2. Fotorepo: Zo ziet de eerste winkel van Upfront eruit

De eerste supermarkt van Upfront opende zaterdag dan echt de deuren. De winkel bij de Van Nelle Fabriek in Rotterdam heeft een assortiment van ongeveer 185 producten, zonder additieven, en heeft service hoog in het vaandel staan. Het openingsweekend overtrof de verwachtingen, schrijft ceo Mark de Boer vandaag op LinkedIn.

3. 🎧 Distrifood Podcast: Is Upfront een bedreiging voor Nederlandse supermarkten?

De kersverse supermarkt Upfront opende afgelopen weekeinde de eerste winkel. Het doel is ambitieus. Doorgroeien naar duizend vestigingen. Is Upfront een bedreiging voor Nederlandse supermarkten?

4. Opinie: Kan Upfront met een vleugje Rituals en De Gruyter slagen?

Upfront opende vorige week de eerste supermarkt. Dat er grote ambities zijn, steekt het bedrijf niet onder stoelen of banken. Distrifood-redacteur Bart Lelieveld bezocht de winkel en vraagt zich af hoe ver Upfront het gaat schoppen.

5. Lemkes: 'Jumbo moet met Foodmarkt weer vol in de aanval'

Jumbo kan volgens ondernemer Jeroen Lemkes alleen herstellen door Foodmarkt bovenaan de prioriteitenlijst te zetten. Het concept moet zelfs relatief gezien meer aandacht krijgen dan de ruim 700 reguliere supermarkten, zegt hij tegen Distrifood. Lemkes hoopt dat aankomend topman Jesper Højer deze koers durft te kiezen.

6. Omzet Stayers zakt verder weg ondanks proteïne-introducties

De omzet van producten die twee jaar geleden in de supermarkt verschenen, bereikte opnieuw een historisch dieptepunt. De top 20 van deze zogenoemde Stayers komt uit op €70 miljoen in de laatste 12 maanden. Vorig jaar was dat €71 miljoen, toen ook al historisch laag.

7. Bake-off groeit omzetmatig en kent ook steeds meer varianten

Afbakbrood maakt in het supermarktkanaal een groeispurt door. Dit toont de omzetstijging de afgelopen vijf jaren duidelijk aan. De segmenten platbrood (flatbread) en kleinbrood zijn belangrijke aanjagers van de groei in een categorie die niet stilstaat. Socialmediatrends zorgen voor populariteit van receptuur waar flatbread in verwerkt is. Ketens breiden hun assortiment verder uit met nieuwe varianten.

