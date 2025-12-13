Niet te missen: Hoge doorloop category management en Stayers

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Vertegenwoordigers van relatief kleine leveranciers zijn kritisch over de manier waarop supermarkten category management bedrijven. Door hoog verloop ontstaat grillig beleid, zeggen ze tegen Distrifood. Toch klinkt ook meteen tegengeluid: 'Je kan wel miepen, maar je moet verder kijken dan de startende category manager.' Distrifood zet de verschillende zienswijzen uiteen.

Lees het volledige artikel .

Stockbeeld. Foto: Shutterstock

De eerste supermarkt van Upfront opende zaterdag dan echt de deuren. De winkel bij de Van Nelle Fabriek in Rotterdam heeft een assortiment van ongeveer 185 producten, zonder additieven, en heeft service hoog in het vaandel staan. Het openingsweekend overtrof de verwachtingen, schrijft ceo Mark de Boer vandaag op LinkedIn.

Lees het volledige artikel .

De entree van de winkel van Upfront in Rotterdam. Foto: DIstrifood

De kersverse supermarkt Upfront opende afgelopen weekeinde de eerste winkel. Het doel is ambitieus. Doorgroeien naar duizend vestigingen. Is Upfront een bedreiging voor Nederlandse supermarkten?

Luister hier de hele aflevering .

Foto: Distrifood

Upfront opende vorige week de eerste supermarkt. Dat er grote ambities zijn, steekt het bedrijf niet onder stoelen of banken. Distrifood-redacteur Bart Lelieveld bezocht de winkel en vraagt zich af hoe ver Upfront het gaat schoppen.

Lees hier de hele opinie .

Distrifood-redacteur Bart Lelieveld

Jumbo kan volgens ondernemer Jeroen Lemkes alleen herstellen door Foodmarkt bovenaan de prioriteitenlijst te zetten. Het concept moet zelfs relatief gezien meer aandacht krijgen dan de ruim 700 reguliere supermarkten, zegt hij tegen Distrifood. Lemkes hoopt dat aankomend topman Jesper Højer deze koers durft te kiezen.

Lees het volledige artikel .

Ondernemer Jeroen Lemkes van de Foodmarkt in Dordrecht. Foto: Dennis Wisse

De omzet van producten die twee jaar geleden in de supermarkt verschenen, bereikte opnieuw een historisch dieptepunt. De top 20 van deze zogenoemde Stayers komt uit op €70 miljoen in de laatste 12 maanden. Vorig jaar was dat €71 miljoen, toen ook al historisch laag.

Lees het volledige artikel .

Foto: Distrifood

Afbakbrood maakt in het supermarktkanaal een groeispurt door. Dit toont de omzetstijging de afgelopen vijf jaren duidelijk aan. De segmenten platbrood (flatbread) en kleinbrood zijn belangrijke aanjagers van de groei in een categorie die niet stilstaat. Socialmediatrends zorgen voor populariteit van receptuur waar flatbread in verwerkt is. Ketens breiden hun assortiment verder uit met nieuwe varianten.

Lees het volledige artikel .

Foto: Ronald Hissink