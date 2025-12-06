Niet te missen: Jumbo-ondernemer Nico de Witt en Superlijst Groen

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Nico de Witt moet er zelf ook nog even aan wennen dat hij nu ondernemer is bij Jumbo in plaats van Plus. Als hij over Plus praat, heeft hij nog steeds de neiging om in de wij-vorm te spreken. Maar hij is inmiddels toch echt een Jumbo-man en een trotse ook, blijkt als hij Distrifood door zijn verbouwde winkel rondleidt.

Nico de Witt op de agf-afdeling van zijn winkel, die van Plus naar Jumbo is verbouwd. Foto: Bart Nijs Fotografie

Albert Heijn scoorde vorig jaar rond Kerstmis een recordmarktaandeel. Een hele uitdaging om dat dit jaar te evenaren. Marketingdirecteur Johan van der Zanden gelooft erin. 'Vorig jaar was het thema de beste kerst ooit. Nu zeggen we de allerbeste kerst.'

Foto: Albert Heijn

Voor het eerst sinds de komst naar Nederland, staat Lidl een interview met de ceo toe. Peter de Roos brandt van de ambities. Lidl verovert in Nederland met zijn duurzame koers een ijzersterke marktpositie. Lidl is 'uniek en onverslaanbaar', zegt Peter de Roos. Toch ziet de kersverse ceo veel ruimte voor verbetering.

Foto: Koos Groenewold

Met de komst van Hendrik Jan Roel heeft Jumbo een topper binnen met een rijk verleden bij Albert Heijn. Het is nog niet zo lang geleden dat de formule mensen met blauw bloed juist liever kwijt dan rijk was. Distrifood-redacteur Herman te Pas vraagt zich vooral af hoe Colette Cloosterman-Van Eerd hierover denkt.

Herman te Pas

Lidl neemt in de Superlijst Groen verder afstand van Albert Heijn. Ook wordt uit de duurzame lijst duidelijk dat de uitstoot van broeikasgassen door supermarktketens niet is afgenomen.

Foto: Koos Groenewold

Van Onze Grond, de streekproductencoöperatie die in 2021 het levenslicht zag, groeit snel: het aantal deelnemende supermarkten verdubbelde in enkele jaren tijd. Tegelijkertijd professionaliseerde de organisatie om die groei bij te benen. Maar waar stopt het? Welke ambities koesteren de Van Onze Grond-leden voor de komende jaren?

Grondlegger van het initiatief Jumbo-ondernemer Hans Kok. Naast hem zijn bedrijfsleider Anne Cents. Foto: Koos Groenewold

Hoewel diverse instanties en experts adviseren om de palingverkoop te stoppen, blijven Dekamarkt en Spar de vis verkopen. Poiesz en Vomar hullen zich in stilzwijgen.

Gerookte palingfilet bij Vomar. Foto: Distrifood