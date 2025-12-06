Niet te missen: Jumbo-ondernemer Nico de Witt en Superlijst Groen

Niet te missen: Jumbo-ondernemer Nico de Witt en Superlijst Groen
Foto: Bart Nijs Fotografie

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Nico de Witt is nu écht Jumbo-ondernemer, al is dat even wennen

Nico de Witt moet er zelf ook nog even aan wennen dat hij nu ondernemer is bij Jumbo in plaats van Plus. Als hij over Plus praat, heeft hij nog steeds de neiging om in de wij-vorm te spreken. Maar hij is inmiddels toch echt een Jumbo-man en een trotse ook, blijkt als hij Distrifood door zijn verbouwde winkel rondleidt.

Lees het volledige artikel.

Nico de Witt op de agf-afdeling van zijn winkel, die van Plus naar Jumbo is verbouwd. Foto: Bart Nijs Fotografie
Nico de Witt op de agf-afdeling van zijn winkel, die van Plus naar Jumbo is verbouwd. Foto: Bart Nijs Fotografie

2. Hoe Albert Heijn de recordkerst van 2025 wil overtreffen

Albert Heijn scoorde vorig jaar rond Kerstmis een recordmarktaandeel. Een hele uitdaging om dat dit jaar te evenaren. Marketingdirecteur Johan van der Zanden gelooft erin. 'Vorig jaar was het thema de beste kerst ooit. Nu zeggen we de allerbeste kerst.'

Lees het volledige artikel.

Foto: Albert Heijn
Foto: Albert Heijn

3. 🎧 Distrifood Podcast: Is Lidl echt onverslaanbaar?

Voor het eerst sinds de komst naar Nederland, staat Lidl een interview met de ceo toe. Peter de Roos brandt van de ambities. Lidl verovert in Nederland met zijn duurzame koers een ijzersterke marktpositie. Lidl is 'uniek en onverslaanbaar', zegt Peter de Roos. Toch ziet de kersverse ceo veel ruimte voor verbetering.

Luister hier de hele aflevering.

Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

4. Opinie: Bij Jumbo is blijkbaar weer ruimte voor blauw AH-bloed

Met de komst van Hendrik Jan Roel heeft Jumbo een topper binnen met een rijk verleden bij Albert Heijn. Het is nog niet zo lang geleden dat de formule mensen met blauw bloed juist liever kwijt dan rijk was. Distrifood-redacteur Herman te Pas vraagt zich vooral af hoe Colette Cloosterman-Van Eerd hierover denkt.

Lees hier de hele opinie.

Herman te Pas
Herman te Pas

5. Superlijst Groen: Lidl loopt uit op AH, Plus stijgt, Dirk laatste

Lidl neemt in de Superlijst Groen verder afstand van Albert Heijn. Ook wordt uit de duurzame lijst duidelijk dat de uitstoot van broeikasgassen door supermarktketens niet is afgenomen.

Lees het volledige artikel.

Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

6. Coöperatie Van Onze Grond jaagt op meer aanbod en supermarkten

Van Onze Grond, de streekproductencoöperatie die in 2021 het levenslicht zag, groeit snel: het aantal deelnemende supermarkten verdubbelde in enkele jaren tijd. Tegelijkertijd professionaliseerde de organisatie om die groei bij te benen. Maar waar stopt het? Welke ambities koesteren de Van Onze Grond-leden voor de komende jaren?

Lees het volledige artikel.

Grondlegger van het initiatief Jumbo-ondernemer Hans Kok. Naast hem zijn bedrijfsleider Anne Cents. Foto: Koos Groenewold
Grondlegger van het initiatief Jumbo-ondernemer Hans Kok. Naast hem zijn bedrijfsleider Anne Cents. Foto: Koos Groenewold

7. Code rood of niet, supermarkten blijven paling verkopen

Hoewel diverse instanties en experts adviseren om de palingverkoop te stoppen, blijven Dekamarkt en Spar de vis verkopen. Poiesz en Vomar hullen zich in stilzwijgen.

Lees het volledige artikel.

Gerookte palingfilet bij Vomar. Foto: Distrifood
Gerookte palingfilet bij Vomar. Foto: Distrifood

Foto: Albert Heijn
