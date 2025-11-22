Niet te missen: De grote plannen van Jumbo met Jumbo's en Vers fair shares

Foto: Jumbo

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. De grote plannen van Jumbo met Jumbo's: klant massaal laten 'uptraden'

Sinds de introductie van het Jumbo's-merk eind vorig jaar lanceert Veghel doorlopend nieuwe producten in het gat tussen basishuismerk en A-merk. Ook in vers rukt Jumbo's op, deze week bijvoorbeeld met een nieuwe tapaslijn. De formule heeft met het premium private label een duidelijk doel: de klant paaien om een 'stap omhoog' te maken vanuit het basishuismerk.

Lees het volledige artikel.

2. 🎧 Distrifood Podcast: Jumbo ontketent een broodstrijd

De broodsector staat sinds juni op zijn kop. Jumbo besloot toen namelijk in zee te gaan met Bakker Goedhart van de machtige bakkersfamilie Borgesius. Goedhart-Borgesius levert nu aan Albert Heijn, Jumbo, Plus, Coop, Nettorama, Boni, Poiesz, Picnic en Spar.

Luister hier de hele aflevering.

3. Opinie: Kan Jumbo nog wel een gezellig Brabants familiebedrijf zijn?

De reconstructie van de machtsstrijd binnen Jumbo is fascinerend leesvoer. Senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood ziet er een clash of cultures in en het is nog maar de vraag hoe de uitkomst op de lange termijn uitpakt.

Lees hier de hele opinie.

4. Poiesz blinkt uit, Dirk sluit de rij: Verscijfers formules op een rijtje

Poiesz is de formule met het hoogste versaandeel. De noordelijke keten zet verdeeld over alle versgroepen een fair share van 111 in de boeken. Ook Vomar, Lidl en Nettorama doen het goed. Dirk sluit juist de rij met een fair share van 93. Ook opvallend: Jumbo vergroot in vers de afstand met Albert Heijn. Alle cijfers op een rijtje.

Lees het volledige artikel.

5. Hoe Upfront 500 supers wil openen: 200 sku's en geen zelfscan

Upfront dendert dit jaar door naar een omzet van €70 miljoen, maar sportvoeding is voor mede-oprichter Mark de Boer niet meer genoeg. In een nieuwe, eigen, supermarkt introduceert hij bijna 200 verschillende producten onder zijn eigen label. Het moet de voorbode zijn van een groei naar honderden Upfront-supermarkten door het hele land.

Lees het volledige artikel.

6. Interview: HappySoaps jaagt na roerige jaren op plasticvrije droom

Het zijn turbulente tijden voor HappySoaps. Het plasticvrije verzorgingsmerk van Marcel en Marco Koers groeit met horten en stoten uit van webshop tot volwassen organisatie. HappySoaps ging supermarkten in en uit, doekte de fabriek op, sleutelde aan het assortiment en als klap op de vuurpijl stapte medeoprichter Marco uit het broederbedrijf. 'Maar we schrijven nu wel weer zwarte cijfers', zegt Marcel.

Lees het volledige artikel.

7. Spar-voorman: 'Kostenverlaging is nummer één topic'

De reorganisatie in Waalwijk moet ondernemers meer autonomie en lagere kosten opleveren. Spar Detaillisten Coöperatie, onder leiding van Pim Meijer, spreekt met de directie onder meer over een verlaging van de fee. Kostenbesparingen op het servicekantoor moeten uiteindelijk bijdragen aan een beter verdienmodel, aldus Meijer.

Lees hier het hele artikel.

