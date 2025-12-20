Niet te missen: Kerstrapport 2025 en piek in acties in multibuy

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft zeven verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Dirk en Lidl winnen het Kerstrapport 2025 bij de landelijke ketens. Plus is de nieuwe nummer 3. Maar hoe doen de andere formules het? En hoe scoren de ketens per aspect? Distrifood duikt diep in de resultaten van het toonaangevende onderzoek.

Foto's: Fred Libochant en Koos Groenewold

Nettorama en Poiesz winnen het Kerstrapport 2025 bij de regionale ketens. Boni is de nieuwe nummer 3. Maar hoe doen de andere formules het? En hoe scoren de ketens per aspect? Distrifood duikt diep in de resultaten van het toonaangevende onderzoek.

Foto: Joris Telders en Distrifood

Deze week verscheen het Kerstrapport van YouGov en Distrifood met een in de geschiedenis van het rapport unieke uitslag. Met maar liefst vier winnaars. Wie vielen er in de prijzen? Hoe deden formules als Albert Heijn, Aldi en Jumbo het? En welke trends bepalen de uitslagen van het rapport van volgend jaar?

Foto: Joris Telders

Met de misschien wel belangrijkste omzetweek van het jaar op komst blikt senior redacteur Joep Meijsen van Distrifood alvast terug op de voorbije jaargang en vraagt zich af: Wie zijn de winnaars en verliezers in het supermarktlandschap?

Joep Meijsen, senior redacteur bij Distrifood

De marketingwereld kijkt met groeiende honger naar de digitale schappen van supermarkten. Want de winkelvloer, de app en de website zijn niet langer alleen plekken waar boodschappen worden gedaan, maar waar merken zich kunnen tonen precies op het moment dat klanten hun keuze maken. Toch laten supermarkten nog veel liggen, vinden de adverteerders. Het potentieel van retailmedia is enorm, als het vak zichzelf wat serieuzer gaat nemen.

Foto: Distrifood

Het aantal aanbiedingen blijft stijgen, ook in 2025. Dat geldt tevens voor acties in multibuy. Zo is bij Albert Heijn, Plus en Poiesz het aantal multibuy-acties in de afgelopen jaren duidelijk gestegen, bij Jumbo is dat juist weer niet het geval. Een samenvatting van de ontwikkelingen in aanbiedingen in de Nederlandse supermarktbranche.

De actiestraat, met schermen, in de Foodmarkt in Echt. Foto: Bert Jansen

De hype rond Labubu-figuurtjes komt een aantal ondernemers van Albert Heijn en Jumbo duur te staan. Ze verkochten niet de originele, maar namaakexemplaren. Pop Mart, het bedrijf achter de enorm populaire Labubu's, stapte naar de rechter. Die legde dwangsommen op tot maximaal €500.000.

Labubu-poppen in de winkel van Pop Mart in Rotterdam. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Robin Utrecht