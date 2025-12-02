Gesponsord De golden standard in risicomanagement

Een product dat vandaag viral gaat op TikTok, moet morgen in de schappen liggen. De druk op importeurs en retailers om producten razendsnel naar de markt te brengen groeit. Daardoor handelen partijen soms zonder volledige kennis van wetgeving of risico's. 'Food-producten die van buiten de EU komen, voldoen veel vaker niet aan de Europese eisen.'

'Niet elk bedrijf heeft de juiste kennis in huis om een goede risicoanalyse uit te voeren', vertelt Max van Leeuwen van Eurofins Food Safety Solutions . 'Door tijdsdruk en onvoldoende kennis worden producten tóch op de markt gebracht. Het gevolg: een mogelijk onveilig product. Dat wil je als importeur of retailer voorkomen.'

Complex speelveld

Marokkaanse olijfolie, instant noodles uit Azië: producten die je van buiten de EU importeert, moeten voldoen aan Europese én nationale regels rond voedselveiligheid en etiketten, vult Hans van der Moolen van Eurofins Food Safety Solutions aan.

Max van Leeuwen: 'Niet elk bedrijf heeft de juiste kennis in huis om een goede risicoanalyse uit te voeren.'

'Komen producten in Nederland op de markt, dan geldt de Nederlandse wet- en regelgeving. Maar exporteer je vanuit Nederland naar Duitsland, dan moeten producten voldoen aan de Duitse wetgeving. Het is dus nog best ingewikkeld, zeker onder tijdsdruk. Wij kunnen importeurs daarbij helpen.'

Golden standard

Hans van der Moolen: 'Wij kunnen de borging van productveiligheid vóór marktintroductie versnellen.'

Van der Moolen: 'We krijgen veel vragen over dit onderwerp vanuit onze eigen klanten. Wij hebben een geautomatiseerd Europees systeem dat onze eigen lab-data combineert met data van autoriteiten, adviesorganen, de EFSA en alle wetgeving. Daarmee kunnen klanten risico-gebaseerd monitoren. Per productgroep kijken we naar de echte relevante kans en ernst van risico’s in combinatie met de geldende wet- en regelgeving. Zo ontstaat een actueel en compleet risicobeeld dat laat zien wat

getest moet worden en wat niet. Dat voorkomt onnodige analyses en levert een stevig onderbouwde risicoanalyse op. Eigenlijk een "golden standard" in risicomanagement.'

Omdat risico’s en wetgeving continu veranderen, wordt het systeem dagelijks aangevuld. 'Zo blijven klanten compliant', vertelt Van Leeuwen. 'Ook nieuwe analyse-data voorziet het model continu van informatie. Ondertussen bouwen we aan een digitale Risk Library: een kennisbank met alle relevante wetgeving per land, risicoprofielen per productgroep en performance-benchmarks op relevante parameters. Dat geeft retailers en importeurs continu inzicht in de risicoanalyse van hun productassortiment.'

Geborgen introductieprocessen

Wat levert dit op? Van der Moolen antwoordt: 'Wij kunnen de borging van productveiligheid vóór marktintroductie versnellen en compliance-risico’s direct in kaart brengen. Daarmee kun je als retailer en importeur sneller en zorgeloos inspelen op nieuwe markttrends. Onze specialisten kunnen de risicoanalyse en monitoring compleet overnemen of gericht ondersteunen bij specifieke productgroepen of bij de inkoop.'

Van Leeuwen besluit: 'We bieden ook standaardisatie door één uniforme, datagedreven risico-analyse voor heel Europa. Dat voorkomt discussies, want onderbouwing is gebaseerd op internationaal erkende data. Kortom: een consistente aanpak die tijdwinst oplevert én vertrouwen geeft in de hele keten.'

Dit artikel is gesponsord door Eurofins Food Safety Solutions .