Gesponsord Winst op duurzaamheid, supply chain en trade marketing

De categorie dranken scoort als groep lager dan voorheen in de waardering van de retail. De best presterende partijen zijn Coca-Cola Europacific Partners Nederland en Riedel, met een hoogste score in trade marketing en supply chain voor Coca-Cola.

Coca-Cola wint, maar scoort een vol punt lager. Hebben drankenleveranciers het moeilijker dan in het verleden om de samenwerking met de retailers optimaal te houden?

Chantal Wouters, director home: 'De drankencategorie is zeer competitief, met veel sterke spelers en marges die onder druk staan. Toch slagen we er samen met onze retailpartners telkens weer in om op de weg naar groei te blijven.'

Erik Rietveld, associate director national & key accounts: 'Die dynamiek is van alle tijden. De categorie is altijd in beweging, en consumentenverwachtingen verschuiven. Gesprekken met de retail zijn altijd constructief. Voor ons is dit een stimulans om met de retail te blijven innoveren en data-gedreven adviezen te blijven genereren.'

Meer dan 85 procent van wat we in Nederland verkopen, wordt lokaal geproduceerd in onze fabriek in Dongen” — Wouters

Dit jaar is Coca-Cola opnieuw de best presterende drankenleverancier op supply chain management. Hoe gaat het met jullie duurzaamheidsdoelen op dit punt?

Wouters: 'Onze supply chain behoort al jaren tot de best gewaardeerde in de sector. Dit jaar hadden we opnieuw een service-level van 98,7 procent. Dat gaat hand-in-hand met onze duurzaamheidsdoelstellingen. Meer dan 85 procent van wat we in Nederland verkopen, wordt lokaal geproduceerd in onze fabriek in Dongen. In 2023 hebben we de stap gezet naar een CO2-neutrale productie, volledig geëlektrificeerd. En onze duurzaamheidsagenda is echt 360 graden: op CO2-reductie, maar ook op verpakkingen, en ook op ingrediënten.'

Ook trade marketing scoort hoog, maar niet op de mate waarin je de innovatie in de categorie aanjaagt. Is dat een terechte uitslag?

Rietveld: 'Wij konden de uitslag niet helemaal plaatsen. Innovatie is belangrijk, maar wij kiezen voor innovaties die ook schaalbaar zijn en die passen bij de veranderende behoefte van de shopper. En innovatie gaat bij ons verder dan alleen het product. Digitale innovatie, categorievisie en verpakkingen bijvoorbeeld. Het is goed dat we hierover nog meer in gesprek gaan met onze handelsrelaties.’

Respondenten roemen de goede analyses van Coca-Cola, het consumentenonderzoek en de activaties. Herken je dat?

Wouters: 'We horen dat vaak terug van retailers. Het is een geïntegreerde manier van werken. We doen veel onderzoek, hebben veel data en dat alles vertalen we in de juiste activaties en innovaties voor consumenten, om samen met onze klanten de categorie te laten groeien.'

Wat gaat 2026 brengen?

Wouters: 'De dynamiek zal blijven. Maar samen met de retail blijven we de wegen naar groei vinden.'

Rietveld: 'En we blijven volle bak doorzetten op duurzaamheid, omdat dat relevant is voor zowel de retail als de consument.'

Dit artikel is gesponsord door Coca-Cola .