Gesponsord Overall Industributie Trofee voor Perfetti Van Melle

Voor het derde jaar op rij is Perfetti Van Melle winnaar in de categorie Zoetwaren, snacks en broodvervangers. Dit jaar is die positie ook goed voor de overall Industributie Trofee voor de best presterende merkleverancier.

Drie jaar op rij de beste in de categorie, en nu ook de hoofdprijs. Wat is de verklaring voor deze consistent hoge prestatie?

Mark Laros, commercial & managing director: 'De mensen. We hebben een stabiel team in sales en trademarketing die beiden al lang op een hoog niveau presteren, en binnen de retail op veel verschillende niveaus goede relaties onderhouden. Dat geeft ons een goed beeld van wat speelt bij de retailers.'

Jan-Jaap Jansen, manager trademarketing Benelux: 'We hebben een “category first approach”, vertrekkende vanuit de filosofie dat categoriegroei het beste is voor zowel de retailer als voor Perfetti Van Melle .'

In accountmanagement steekt Perfetti Van Melle flink boven de andere merkleveranciers uit. Wat doen jullie zo goed?

Marjon van der Heijden, salesmanager NL: ‘De ene reden is het stabiele team, met weinig wisselingen. Daardoor kennen de accountmanagers de retailformules door en door. De tweede reden is dat we het team empowerment en mandaat geven; dus bij de handel aan tafel kunnen ze snel beslissingen nemen. Dat wordt sterk gewaardeerd.’

Ook wij hebben weer uitdagingen gehad in supply; maar door er goed over te communiceren vanuit customer services, weten onze partners waar ze aan toe zijn” — Laros

Ook in trademarketing is Perfetti Van Melle de topper onder de merken. Hoe pakken jullie het aan?

Jansen: ‘Ons uitgangspunt is objectiviteit. We verkopen geen Perfetti Van Melle, maar categoriegroei. We vertrekken hierbij vanuit heldere groeidrijvers die we niet uniform toepassen, maar specifiek aangepast aan de kansen en uitdagingen van elke handelspartner. Hierbij ligt de focus niet alleen op het schap maar ook op bijvoorbeeld de kassa, promo en second placement. Altijd vertrekkende vanuit het perspectief wat goed is voor onze handelspartner. Dat wordt gewaardeerd.’

Laros: ‘Daarnaast is onze trademarketingafdeling actief om intern aan de salesmensen te duiden hoe die categorie in elkaar zit en wat er allemaal gebeurt. Zo gaat sales veel beter voorbereid het gesprek in.’

Jansen: ‘Eenzelfde samenwerking is er met supplychain en marketing; we doen het echt met z’n allen.’

'We verkopen geen Perfetti Van Melle, maar categoriegroei.'

In supplychainmanagement is de score ruim hoger dan vorig jaar. Wat hebben jullie kunnen verbeteren?

Laros: ‘De communicatie. Ook wij hebben weer uitdagingen gehad in supply. Maar door er goed over te communiceren vanuit customer services, weten onze partners waar ze aan toe zijn. Ook als het iets minder goed loopt. Fijn dat die verbetering gezien wordt door de retail.’

Hoe kijken jullie vooruit naar 2026?

Van der Heijden: ‘Zeer positief, met deze twee fraaie prijzen. We hebben mooie plannen en mooie NPD's. Dus hopelijk wordt 2026 een topjaar samen met onze handelspartners!’

Dit artikel is gesponsord door Perfetti Van Melle .