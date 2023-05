Mora geeft tussendoorschap van de diepvriessnacks een impuls met Empanadas

Mora heeft weer iets nieuws: Empanadas. De in Latijns Amerika en Zuid-Europa populaire gevulde deegproducten zorgen voor vernieuwing en onderscheid in het tussendoorschap is de verwachting.

Sinds 2011 zitten de diepvriessnacks van Mora, bekend binnen het merkenportfolio van snackfabrikant Van Geloven, in de lift. Binnen deze categorie wordt een segmentatie gehanteerd van snacks voor in de oven en Airfryer, in de frituur en overige bereiding. ‘Binnen het laatstgenoemde segment zien we na jaren van groei nu een stabilisatie optreden’, zegt Milou Velis, Trade Marketing Manager bij Van Geloven. ‘Het is daarom ook tijd voor een nieuwe impuls binnen deze interessante categorie’, verklaart zij de lancering van de Mora Empanadas .

Interessante categorie

Het gaat hier volgens de marktleider in diepvriessnacks om een interessante categorie, die vooral aantrekkelijk is voor een relatief jongere kopersgroep en één- tot tweepersoonshuishoudens. ‘De lancering in week 11 in het supermarktkanaal is vernieuwend ten opzichte van de bekende tosti’s en (magnetron)broodjes’, schetst Velis. De eerste resultaten zijn zeer hoopgevend. ‘We hebben goede landelijke dekking weten te realiseren bij zowel Albert Heijn, Jumbo als de Superunie-leden. Distributie is op dit moment nog in opbouw. Maar de eerste rotatiecijfers zijn volgens cijfers van Nielsen conform verwachting, zelfs nog wel iets daarboven’, aldus Velis.

De Nederlandse consument wil graag steeds meer experimenteren en variëren”

Internationale gerechten steeds populairder

‘Er is steeds meer vraag naar producten uit de internationale keuken, ook in de categorie diepvriessnacks. De Nederlandse consument wil ook graag steeds meer experimenteren en variëren. Het is dus een goed moment om er mee aan de slag te gaan’, vindt Chiel den Otter, Senior Brand Manager Retail bij Van Geloven. ‘Wij zijn dé expert binnen deze categorie. Empanadas is hierin een interessante aanvulling want deze zijn ook geschikt voor andere eetmomenten, bijvoorbeeld bij de lunch. Ze zijn daarom per twee verpakt en 70 gram per stuk, vergelijkbaar met een worstenbroodje.’

Mora haalt de Empanada naar Nederland en maakt deze toegankelijk voor een breed publiek, voegt Den Otter daar aan toe. ‘We zijn er voor iedereen. Lekker, en verrassend. Empanadas op z’n Mora’s is de slogan die daarbij hoort’, legt hij uit. ‘Dat wil zeggen royaal gevuld met lekkere en enigszins verrassend maar herkenbare smaken.’

Empanada Pulled Chicken en Empanada Cheesy Salsa.

Twee varianten

De lancering betreft twee varianten: Pulled Chicken en Cheesy Salsa. Pulled Chicken is gevuld is met kip, paprika, ui en barbecuesaus. De Cheesy Salsa is een smakelijke en vegetarische variant met groente en kaas als basis. Tomatensalsa, paprika, ui, bonen, maïs en kaas zijn de hoofdingrediënten. Voorafgaand aan de lancering is door Van Geloven uitgebreid consumentenonderzoek gedaan. Maar liefst 88% van de respondenten beoordeelt het concept als aansprekend of zeer aansprekend. De drivers van dit concept liggen op lekkere trek en gemak, de drivers van de categorie.

Ook de beoordeling van de smaakvarianten is hoog en boven benchmark. Om de lancering tot een succes te maken, is begin mei een stevige campagne van start gegaan, met onder andere inzet van TV, online video, social media, en winkelvloeractiviteiten. ‘De consument kan er de komende maanden niet omheen’, vult Den Otter aan. ‘Later in de campagne gaan ook influencers een rol spelen en wordt meer nadruk gelegd op de verschillende consumptiemomenten waar Empanada bij past.’

Dit artikel is gesponsord door Van Geloven.