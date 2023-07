Growers United kent de consument door markt- en consumentenanalyses 'delen inside-informatie met partners'

In plaats van puur te sturen op lage prijzen en hoge volumes, wordt het steeds belangrijker om te investeren in onderscheidend vermogen. Samen met partners in de foodretail verkent telerscoöperatie Growers United groeipotentieel voor toegevoegde waarde in de markt. Hiervoor voert Growers United eigen markt- en consumentenanalyses uit.

We kunnen concluderen dat gemiddeld 18% van de consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk voeding als essentieel onderdeel ziet van een gezonde levensstijl. Deze groep let bij het maken van voedingskeuzes vooral op eigenschappen als vitaminen, mineralen, vezels, vers, onbewerkt en natuurlijk. Hoe we hier als keten op in kunnen spelen? Door consumenten te blijven inspireren in het maken van gezonde keuzes en om vaker vruchtgroente op het menu te zetten.

Denk daarbij aan recente supermarktcampagnes waarin consumenten worden aangemoedigd om via kleine aanpassingen in hun voedings- en bewegingspatroon een gezonde(re) levensstijl te ontwikkelen. Nudging, een subtiel duwtje in de juiste richting geven, is bij retailers al een heel effectief middel gebleken om consumenten naar de groenten- en fruitafdeling te bewegen.

Partnerships tussen leveranciers en retailers leiden tot waardevermeerdering

Waar begin je als je extra waarde wil toekennen? Als leverancier gaat Growers United een partnerschap aan met retailers, waarbij specifieke marktkennis en actuele inzichten worden gedeeld. Met deze inside information geeft de coöperatie hun klanten een voorsprong op concurrenten, waardoor zij kunnen sturen op een beter verkoopresultaat. Hoge kwaliteit is daarbij de standaard. Daarnaast onderscheidt Growers United zich met kennis van en ervaring met de shopper.

Andersom geldt ook dat wanneer retailers informatie delen vanuit hun perspectief, dit bij leveranciers aanleiding kan zijn om innovatieve producten te ontwikkelen. Het uitwisselen van individuele informatie en transparantie binnen de keten draagt bij aan duurzame relaties waar alle partijen bij gebaat zijn.

Waarde van producten verhogen

Samenwerking in de keten zorgt voor nieuwe inzichten en impulsen. Dit stimuleert een nieuwe visie, innovatieve productontwikkeling en specifieke sales. En dat is nodig om de waarde van (bestaande) producten te verhogen. Want als je waarde enkel laat afhangen van een lage prijs en hoog volume zal de marge steeds verder teruglopen waardoor je uiteindelijk niets overhoudt, of erger nog, zelfs verlies gaat draaien.

Over Growers United Growers United is een echte telerscoöperatie van 40 telers van vruchtgroenten. Gezamenlijk met de hele keten werken ze aan hetzelfde doel: wekelijks 35 miljoen consumenten in Europa voorzien van lekkere, meest duurzaam geteelde en gezonde verse tomaten, komkommers, aubergines en paprika’s. Zo dragen we iedere dag bij aan een gezond en fit leven van onze consumenten.

Dit artikel is gesponsord door Growers United.