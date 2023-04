Parrano introduceert Gratin Plakken speciaal voor ovengerechten

Elk gerecht de juiste kaas

Dagelijks geven consumenten invulling aan de vraag ‘Wat eten we vandaag?’. Variatie en smaak zijn hier van groot belang. Wat de consument ‘s avonds op tafel zet, is onder te verdelen in een aantal veel gegeten gerechten zoals AGV, pasta, salade, pizza, stamppot en ovengerechten. Voorheen werd er met producten zoals kaassnippers, -rasp, -stuk en strooikaas vooral ingespeeld op pasta en pizza. Maar met deze uitbreiding zal de kaas van Parrano ook een oplossing bieden voor veel ovengerechten.

Ambitie van Parrano

De introductie van de Gratin Plakken past binnen de ambitie van het merk om voor elk gerecht de juiste kaas te bieden. Dit was al zichtbaar door de uitbreiding van het assortiment die na de overname van het merk Parrano door FrieslandCampina in gang is gezet. Deze ambitie zal worden voortgezet door de komende jaren flink te investeren in innovaties binnen koken met kaas met concepten die inspelen op de behoefte van de consument.

Kenmerken van de Gratin Plakken

Uit onderzoek blijkt dat 68% van de Nederlanders regelmatig ovengerechten eet en dat in 44% van de ovengerechten kaas niet kan ontbreken. Met de introductie van de Gratin Plakken maakt Parrano het de consument zo makkelijk mogelijk om iets lekkers op tafel te zetten voor henzelf, gezin of vrienden. De plakken hebben het perfecte formaat en dikte om de hele ovenschaal met een heerlijke laag gesmolten en knapperige kaas te bedekken.

Maar liefst 80% geeft aan dat de smaak hoofdreden is om de Gratin Plakken te gaan kopen

Twee varianten Er zullen twee varianten op de markt worden gebracht; de Originale Gratin Plakken en de Mozzarella Gratin Plakken. Twee heerlijke soorten kaas die perfect smaken op verschillende ovengerechten. De Originale Gratin Plakken hebben een nootachtige en licht pittige smaak. Hierdoor is dit product perfect voor een aardappelgratin of lasagne. De Mozzarella Gratin Plakken zijn heerlijk romig van smaak en passen hierdoor uitstekend over een groenteschotel of ravioli uit de oven. Dit zien we ook terugkomen bij consumenten die gevraagd waren om gerechten met de plakken te maken. Daarnaast zien we dat gemiddeld maar liefst 80% aangeeft dat de smaak hoofdreden is om de Gratin Plakken te gaan kopen.

Groot vertrouwen bij retailers

Het vertrouwen in het gemak en de smaak van de Gratin Plakken wordt ook gedeeld door retailers, waar beide varianten vanaf week 17 de schappen instromen. Beide varianten zijn grootschalig opgenomen bij een breed scala aan retailers. Zij zien de Gratin Plakken als een echte innovatie binnen de categorie koken met kaas. Het formaat, hoe goed het smelt en de knapperigheid van de kaas nadat het gerecht uit de oven komt, geeft retailers het vertrouwen in het succes van de Gratin Plakken. Daarnaast wordt Parrano, door de snelle groei die het de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, gezien als trekker voor de groei van de categorie toppings. Deze nieuwe introductie zal dit alleen maar verder versterken.

Brede ondersteuning

Om de introductie van de Parrano Gratin Plakken te ondersteunen, wordt er groots ingezet op zichtbaarheid vanuit alle kanalen. We zullen de consument inspireren en helpen om met de Gratin Plakken de lekkerste ovengerechten te maken met verrassende recepten. Parrano zal dan ook volop zichtbaar zijn op tv, online video, radio en social. Daarnaast zijn er de diverse retailuitingen om de consument maximaal te bereiken.

Dit artikel is gesponsord door Parrano