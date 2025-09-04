Gesponsord Sonac zorgt voor minder verspilling en uitstoot

Circulariteit wordt steeds belangrijker binnen de voedselketen. Maar hoe maak je het concreet én rendabel? Bij Sonac, onderdeel van Darling Ingredients, zetten ze alles op alles om het dier van snuit tot staart te benutten. Door waardevolle eiwitten te winnen uit reststromen zoals botten, vet en bloed, draagt het bedrijf bij aan een efficiënter gebruik van grondstoffen. 'We willen met hetzelfde dier meer mensen kunnen voeden, zonder iets verloren te laten gaan.'

Mike Meegdes (28), Application Technologist bij Sonac , legt uit dat deze werkwijze vraagt om technische kennis, ‘maar ook om gevoel voor productkwaliteit.’ Precies die combinatie brengt hij mee in zijn functie. Met een slagersachtergrond én een opleiding voedingsmiddelentechnologie aan de HAS werkt Mike binnen Sonac aan de ontwikkeling en toepassing van functionele eiwitten in uiteenlopende producten. ‘We maken circulariteit toepasbaar waarmee de footprint én de kwaliteit wordt verbeterd’, vertelt hij. ‘Daar draait het voor ons om: hoogwaardige producten met een lage milieu-impact, die gewoon lekker, herkenbaar en betaalbaar blijven.’

Kwaliteit bewaken in veranderende markt

De vraag naar duurzamere voeding groeit. Tegelijk staan consumenten, en daarmee ook retailers, supermarktfranchisers, horeca en foodservice, onder druk om prijs en kwaliteit in balans te houden. ‘Het is niet voldoende om alleen een goed verhaal te hebben over duurzaamheid’, stelt Mike. ‘Het moet ook praktisch uitvoerbaar zijn. Dat betekent: ingrediënten die technisch doen wat ze moeten doen én bijdragen aan een scherpe kostprijs.’

Volgens Mike is die economische druk inmiddels een drijvende kracht geworden achter innovatie in de sector. ‘De consument wil bewuster eten, maar kijkt kritisch naar de prijs. Zeker in de huidige markt is het voor partijen in de voedselketen belangrijk om producten te kunnen aanbieden die zowel duurzaam als betaalbaar zijn. En juist daar maken onze functionele eiwitten het verschil; ze dragen bij aan productkwaliteit, maar maken het ook mogelijk om vleesproducten efficiënter samen te stellen.’

Techniek als sleutel tot duurzaamheid

De kracht van de eiwitten van Sonac zit hem in de technische eigenschappen. ‘Ze verbeteren de structuur, smaak, binding en kleur van een product’, legt Mike uit. ‘Daardoor kunnen producenten bijvoorbeeld een deel van het vlees vervangen. Denk aan de karakteristieke knak van een knakworst, de diepe kleur van een salami of de romige consistentie van een soep. Onze ingrediënten helpen om deze belangrijke eigenschappen te behouden of zelfs te verbeteren.’

Mike Meegdes: ‘Alleen door samen te ontwikkelen kun je tot echt waardevolle producten komen.'

De eiwitten worden gewonnen uit dierlijke bijproducten van de vleesverwerking. Wat vroeger op kleine schaal bij de slager gebeurde, doet Sonac nu met moderne technologie, gestandaardiseerd en op grote schaal. ‘We gebruiken nevenproducten waar vroeger weinig mee gebeurde, en halen er alles uit wat erin zit. Zo zorgen we voor minder verspilling én een lagere CO2-footprint per product. En omdat je er efficiënter mee kunt produceren, zijn er ook financiële voordelen. Circulariteit en kostenefficiëntie gaan hier hand in hand.’

Samen werken aan slimme toepassingen

Sonac gelooft in nauwe samenwerking met klanten om tot de beste resultaten te komen. In het eigen SPARC* ( Sonac Product Application Research Centre ) in Vuren werkt een team van specialisten dagelijks aan het optimaliseren van recepturen. ‘We nodigen klanten bewust uit om samen met ons te testen’, vertelt Mike. ‘Want elke toepassing is anders, en alleen door samen te ontwikkelen kun je tot echt waardevolle producten komen.’

Binnen SPARC* wordt geëxperimenteerd met verschillende eiwitten, doseringen en recepturen. ‘We testen, verbeteren en leren elke dag bij. Zo kunnen we niet alleen producten optimaliseren, maar ook inspelen op trends en veranderende eisen vanuit de markt. Denk aan eiwitverrijking, clean label-vereisten of het reduceren van zout en vet. Onze eiwitten spelen in al die thema’s een rol.’

Duurzame winst in het schap

Voor foodprofessionals biedt deze aanpak concrete voordelen. De ingrediënten van Sonac maken het mogelijk om producten duurzamer en efficiënter te maken, zonder concessies aan smaak, textuur of voedingswaarde. ‘Exact wat de consument wil: duurzamer eten, maar zonder in te leveren op beleving’, aldus Mike. ‘Als je dan óók nog je kosten effectief kunt houden, heb je een ijzersterke propositie.’

Mike Meegdes: 'Doordat onze ingrediënten de kwaliteit van het eindproduct verbeteren, kun je daar als retailer ook echt trots op zijn.'

Bovendien zijn de eiwitten van Sonac volledig natuurlijk en passen ze goed binnen de wens van consumenten om bewuster en transparanter te eten. ‘Dat maakt het verhaal richting consument sterk: circulair geproduceerd, natuurlijk en herkenbaar. En doordat onze ingrediënten de kwaliteit van het eindproduct verbeteren, kun je daar als retailer ook echt trots op zijn.’

Klaar voor de toekomst

Sonac speelt met haar eiwitten en kennis in op de duurzame uitdagingen richting 2050. ‘De voedselketen moet slimmer, efficiënter en transparanter worden. Dat vraagt om innovatie op alle niveaus’, stelt Mike. ‘Wij helpen retailers om die stap te zetten. Niet met loze beloftes, maar met toepasbare oplossingen die vandaag al werken.’ Wat hem persoonlijk motiveert? ‘Ik zie het als mijn taak om traditionele kennis uit de slagerswereld te combineren met moderne oplossingen. Zo maken we samen producten die passen bij deze tijd. Minder verspilling, betere benutting van grondstoffen, en toch de smaak, structuur en herkenbaarheid waar consumenten van houden.’

Met de combinatie van technische expertise, natuurlijke ingrediënten en een sterk circulair verhaal biedt Sonac de levensmiddelenindustrie een unieke kans: waarde creëren en milieu-impact verminderen. Of zoals Mike het samenvat: ‘Circulariteit is geen modewoord, het is belangrijk om voedsel optimaal te benutten. En dat is precies wat de wereld nu nodig heeft.’

