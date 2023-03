Diepvries diervoeding is nu geschikt voor alle formaten honden

Q-Petfood zag welke drempels er waren voor pet parents van kleine en middelgrote honden om diepvries diervoeding aan hun geliefde honden te geven. Daarom is de fabrikant gestart met productontwikkeling om hier oplossingen voor te bedenken. En dat is gelukt. Eind vorig jaar zijn er twee nieuwe Smuldier concepten geïntroduceerd die geschikt zijn voor kleine en middelgrote honden . Vanaf oktober zijn de eerste 4 x 60 grams portiebakjes ingestroomd op de winkelvloer.

‘Met de introductie van deze portieverpakkingen spelen we in op het gewenste gemak van kleinere porties’, licht Maarten Valks, accountmanager Q-Petfood toe. ‘De smaakvarianten van de diepvries diervoeding zijn gebaseerd op de populairste smaken binnen droge brokken. De kleinere porties ontdooien natuurlijk ook sneller.’

Smuldier Vers vlees Brokjes

Een andere innovatie is de Smuldier Vers vlees Brokjes. Dit concept combineert het beste van twee werelden: de smaak en kwaliteit van Smuldier en het gemak van droge brokken. Door het formaat van de brokjes is het geschikt voor kleine honden. De vers ingevroren losse kleine brokjes zijn namelijk ideaal om exact de gewenste hoeveelheid te geven. En de brokjes zijn in een mum van tijd ontdooid. Een extra toegevoegde waarde is dat het zakje eenvoudig te hersluiten is met de handige sluitsticker op de verpakking. Tevens past het gemakkelijk in de vriezer.

De brokjes kunnen ook gebruikt worden voor een extra genietmomentje, in combinatie met de brokken die de hond al krijgt. Schud een kleine hoeveelheid van de Vers vlees Brokjes over de dagelijkse brokken, roer door, laat het even ontdooien en het is klaar om te serveren. De Smuldier Vers vlees Brokjes zijn verkrijgbaar in zes varianten : rund, kip en lam in combinatie met groente of rijst.

Cashback actie

Om bekendheid met de concepten te genereren en de consument te verleiden de nieuwe Smuldier concepten te kopen, worden de nieuwe concepten zwaar ondersteund met communicatie en door activatie. Door middel van een langdurige cashback actie kan de consument de nieuwe concepten gratis proberen. Om de fans te belonen die Smuldier al jarenlang gebruiken, gold de cashback actie de eerste twee maanden voor het volledige assortiment.

Ook worden de nieuwe concepten continu onder de aandacht gebracht door een brede online communicatie campagne. Vanaf dit voorjaar zal er een nieuwe commercial worden uitgezonden via alle geschikte online media kanalen.

Over Smuldier Smuldier wil van ieder maaltijdmoment een genietmoment maken. Voor mensen geeft eten smaak aan de dag, en dat zou voor huisdieren niet anders moeten zijn. Als volwaardig gezinslid moeten huisdieren daarom niet alleen verantwoord gevoed worden, maar ook dagelijks genieten van de maaltijd. Want als je huisdier geniet, geniet je als pet parent ook. Dat versterkt de onderlinge vriendschapsband. Om de allerlekkerste maaltijd voor te kunnen schotelen, worden alle Smuldier producten gemaakt van vers vlees. Dat zorgt voor 100% smulgarantie!

