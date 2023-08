PrimaDog en PrimaCat op het schap: Johnson Petfoods ziet potentie in de supermarktbranche

Met merken als Profine en Riverwood is Johnson Petfoods een gevestigde naam binnen de wereld van dierenspeciaalzaken en tuincentra. Om haar afzetmarkt uit te breiden, begeeft het Brabantse familiebedrijf zich nu met de merken PrimaDog en PrimaCat op nieuw terrein: het supermarktkanaal. 'In korte tijd hebben al meer dan 25 supermarkten onze producten opgenomen', zegt eigenaar John Sars. 'En we gaan voor verdere groei.'

Na heel wat jaartjes gewerkt te hebben in de dierenbranche, besloot John Sars in het diepe te duiken. In 2010 startte hij als distributeur van honden- en kattenvoeding. In de hoop dat zijn zoon het bedrijf ooit zou overnemen, schreef hij zich in bij de Kamer van Koophandel onder de naam ‘Johnson Petfoods’ (John & Son). Zichzelf in de markt zetten als distributeur was een uitdaging, maar dit hield Sars niet tegen. Integendeel. De prijzenkast is inmiddels gevuld met acht FD Gazelle Awards (prijs voor snelst groeiende bedrijven – red.).

De marktomstandigheden zijn naar mijn idee gunstig om nu ook het supermarktkanaal aan te boren”

Ondanks zijn succes, heeft John nog grootse plannen voor de toekomst. ‘De marktomstandigheden zijn naar mijn idee gunstig om nu ook het supermarktkanaal aan te boren’, zegt Sars. ‘Het voelt alsof we een bedrijf binnen het bedrijf aan het opstarten zijn. Per 1 mei hebben we voor dit project twee vertegenwoordigers aangenomen. Zij benaderen ondernemers van diverse supermarktketens, zoals Plus, COOP, Jumbo en Albert Heijn.’ En met succes. ‘De eerste resultaten zijn al goed zichtbaar’, aldus John Sars.

Franchisers

Binnen een tijdsbestek van minder dan drie maanden zijn er meer dan 25 supermarkten ingericht met PrimaDog en PrimaCat producten; een teken dat duidt op veel potentie en groei. ‘Op dit moment bezoeken we alle franchise-ondernemers van de diverse formules en de belangstelling is groot. Wij komen zelf langs om een display of de geboden schapruimte in te richten, daarna monitoren we de verkoopresultaten en optimaliseren we het assortiment als dat nodig is,’ vervolgt Sars zijn verhaal.

Enkele producten uit het PrimaDog assortiment.

In Scandinavië worden supermarktkarretjes al volgeladen met PrimaDog en PrimaCat producten. Volgens John Sars is dit te danken aan het hoge vleesgehalte. ‘Honden zijn van oorsprong vleeseters. Om deze reden moet honden- en kattenvoeding veel vlees bevatten. Daarom staan PrimaDog en PrimaCat voor meer vlees en minder granen. Een motto waar Johnson Petfoods volledig achter staat’, stelt Sars.

Inspelen op een groeiende trend

De afgelopen jaren zijn consumenten steeds bewuster gaan eten. Supermarkten zagen de verkoop van natuurlijke ingrediënten dan ook flink stijgen. Een trend die tevens doorzet in honden- en kattenvoeding. Bovendien zorgde corona voor een enorme toename in de honden- en kattenpopulatie. Een ontwikkeling die leidde tot veel (harige) gezinsuitbreidingen.

Met PrimaDog en PrimaCat bieden wij een uniek en compleet assortiment van droogvoer, natvoer en beloningen, welke speciaal ontwikkeld zijn voor de supermarkt”

Dit was voor Sars en zijn 22-koppige team volop reden om zich te richten op een nieuwe markt: het supermarktkanaal. ‘In de supermarkt vond ik het aanbod niet gevarieerd genoeg en al jaren hetzelfde. Met PrimaDog en PrimaCat bieden wij een uniek en compleet assortiment van droogvoer, natvoer en beloningen, welke speciaal ontwikkeld zijn voor de supermarkt. Ik denk dat we kunnen spreken van mooie en aansprekende innovatie’, aldus de ondernemer.

Vader-zoon samenwerking

Sinds 2022 is zoon Jeroen mede-eigenaar geworden. Zo zetten ze voortaan samen Johnson Petfoods op de kaart. ‘Dat geeft me een heel goed gevoel’, zegt Sars. ‘De continuïteit van het bedrijf is hiermee gewaarborgd. Ik ben begonnen op het moment dat hij 18 was en hoopte dat hij er wel in zou stappen. Nu dat ook echt gebeurd is, vind ik dat een enorme stimulans voor het bedrijf. Vandaar dat we nu ook grootse plannen kunnen maken voor de toekomst.’ Toch werkt John al vanaf 2018 samen met zijn zoon. Zo was Jeroen tot vorig jaar nog werkzaam als vertegenwoordiger en commercieel manager in het Rosmalense familiebedrijf.

Introductie display

Om klanten kennis te laten maken met PrimaDog, heeft Johnson Petfoods ter ere van dierendag een introductie display samengesteld met diverse producten, waaronder vleesworsten, natvoer pouches en beloningssnacks. Voor €250,00 worden de displays volledig geleverd én geplaatst.

Heb je interesse in deze dierendag actie of wil je meer weten over het assortiment? Neem dan contact op met Roy Zijlstra (Noord-Nederland): roy@johnsonpetfoods.nl of met Pieter-Paul Maat (Zuid-Nederland): pieter-paul@johnsonpetfoods.nl

Dit artikel is gesponsord door Johnson Petfoods.