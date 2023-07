Duik deze zomer in het festivalseizoen met de zomercampagne Coke Studio

Coca-Cola in Nederland lanceert voor het tweede jaar op rij de wereldwijde Coke Studio-campagne, waarbij de nadruk ligt op unieke samenwerkingen met festivals en artiesten. Deze hele zomer is Coke Studio in Nederland weer volop aanwezig met een campagne die speciaal gericht is op de nieuwe generatie muziekliefhebbers. Van hiphop tot eindeloze feel-good deuntjes, fans zullen hiervoor samenkomen door heel het land. Bij aankoop van je favoriete Coca-Cola maken consumenten kans op fantastische prijzen, waaronder tickets voor spraakmakende festivals en concerten.

Muziek brengt mensen samen. Vanuit die gedachte is het wereldwijde muziekplatform Coke Studio gelanceerd. Hiermee wil Coca-Cola een nieuwe generatie muziekliefhebbers bereiken en samenwerkingen opzetten met iconische festivals en aanstormend talent.

Een muzikale zomer

Dit jaar biedt Coke Studio alle muziekfans de kans om de meest iconische festivals ter wereld te bezoeken, zoals Tomorrowland en Lollapalooza. En natuurlijk ook festivals dichter bij huis, zoals Lowlands en Mysteryland. De zomercampagne wordt uitgerold via televisie, digitale buitenreclame, digitale kanalen, sociale media en op de winkelvloer. Deze loopt van juni tot en met september.

Door het spelen van games in de Coca-Cola app kunnen ook tickets gewonnen worden”

'Consumenten kunnen kans maken op tickets voor deze populaire festivals door de QR-code op een Coca-Cola blikje of flesje te scannen. Door het spelen van games in de Coca-Cola app kunnen ook tickets gewonnen worden. In 2022 waren we met Coke Studio onder andere aanwezig met een indrukwekkende activatie op Lowlands. Ook dit jaar staan er geweldige Coke Studio-activaties op de planning voor Lowlands en Mysteryland. Daar staan een aantal bijzondere artiesten die je als muziekliefhebber absoluut niet wilt missen', vertelt Tim Geelen, Senior Brand Manager bij Coca-Cola.

Coke Studio op de winkelvloer

Naast de festivals is Coke Studio deze zomer ook vanaf begin juli in de winkels aanwezig van week 27 tot en met week 31. Om zoveel mogelijk consumenten kennis te laten maken met Coke Studio en de bijbehorende prijzen, wordt de campagne op verschillende winkelvloeren gepromoot.

Aangeklede themapleinen maken deel uit van de Coke Studio-campagne.

Deze mooi aangeklede themapleinen trekken veel aandacht naar de frisdranken, wat extra verkoop kan genereren. Zeker tijdens het warme weer in de zomer. Ben je als ondernemer geïnteresseerd in themapleinen? Neem dan contact op met de lokale rayonmanager.

Real Magic met Coke Studio

Dit jaar omarmt Coke Studio het thema 'Real Magic' met de lancering van het nummer " Be Who You Are ". Dit onweerstaanbare nummer wordt tot leven gebracht door de songwriter en muzikant Jon Batiste. Dit doet de Amerikaan samen met de getalenteerde artiesten NewJeans, J.I.D, Camilo en Cat Burns. Daarnaast zal er wereldwijd een release zijn van negen gloednieuwe nummers. Deze zijn opgenomen met de grootste artiesten van dit moment, waaronder Imagine Dragons en Sam Smith. Elke artiest heeft een exclusieve Coke Studio-sessie opgenomen. In juni en juli zullen deze sessies wereldwijd op alle muziekplatforms te bewonderen zijn.

Over Coke studio Coke Studio is een wereldwijd programma dat digital-first en altijd actief is. Het biedt opkomend talent de mogelijkheid om samen te werken, te creëren en magische muzikale momenten te delen met een nieuw publiek. Coca-Cola heeft altijd een sterke band gehad met muziek en heeft samengewerkt met opvallend talent in diverse gemeenschappen over de hele wereld. Bovendien heeft het bedrijf een rijke geschiedenis in het verbinden van mensen over grenzen en culturen heen. In Coke Studio komen deze twee elementen op een krachtige en toekomstgerichte manier samen, door de ontwikkeling van talent in de muziekindustrie te stimuleren en tegelijkertijd een nieuw publiek in aanraking te laten komen met nieuwe muziek - en met elkaar.

Dit artikel is gesponsord door Coca-Cola Europacific Partners .