Oerlemans Plastics' mono-barrièrefolie draagt bij aan de circulaire economie en biedt optimale verwerking

Innovatie en verduurzaming zijn belangrijke pijlers van de OPACKGROUP. De nieuwe extrusie-fabriek van Oerlemans Plastics in het Brabantse Giessen en de in-house ontwikkeling van mono-barrièrefolies getuigen daarvan.

De OPACKGROUP bestaat uit zeven bedrijven, verdeeld over tien productielocaties, die gespecialiseerd zijn in flexibele verpakkingsmaterialen. Deze bedrijven focussen zich elk op een specifieke product-marktcombinatie en werken complementair. Hierdoor kan de OPACKGROUP haar klanten optimale flexibiliteit op het gebied van service bieden.

De foodsector is echter de grootste afnemer van de flexibele kunststof verpakking”

Het grootste bedrijf binnen de groep is Oerlemans Plastics , dat recent haar vijftigjarig jubileum vierde. Oerlemans Plastics heeft een breed portfolio van zowel flexibele kunststof verpakkingsmaterialen als sleeves. Hiermee bedient de verpakkingsproducent diverse markten, waaronder de tuinbouw en industrie. De foodsector is echter de grootste afnemer van de flexibele kunststof verpakking.

Mono-barrièrefolies

Afgelopen november breidde Oerlemans Plastics de extrusiemogelijkheden uit met een nieuwe fabriek in Giessen. 'We hadden al een extrusiefabriek in Genderen. De nieuwe fabriek is een uitbreiding en produceert uitsluitend foodverpakkingsmaterialen. Met onze geavanceerde extrusiemachines kunnen wij hoogwaardige foodtoepassingen leveren. Dit betreft barrièrefolies voor onder andere vlees en kaas', vertelt Edwin de Vries, productmanager vleesindustrie.

'Ook op het gebied van de barrièrefolies hebben wij een mooie stap gezet. Huidige barrièrefolies worden altijd vervaardigd uit diverse lagen kunststof, maar zo'n verpakking is nauwelijks te recyclen. Het Oerlemans Technology Centre ontwikkelde een receptuur voor onder andere mono-barrièreverpakkingen: OPTILAYER. Doordat de folie uit dezelfde kunststoffen bestaat, is deze recyclebaar. Na gebruik kunnen er non-food verpakkingsmaterialen van worden gemaakt. Hiermee draagt Oerlemans Plastics bij aan de circulaire economie en dat past helemaal binnen de visie en ambities van de OPACKGROUP.'

Optimale verwerking

Volgens De Vries is de functionaliteit van OPTILAYER goed vergelijkbaar met die van de huidige barrièrefolies: 'Bij de herontwikkeling van de barrièrefolie was het behoud van functionaliteit natuurlijk een belangrijke vereiste. OPTILAYER biedt goede houdbaarheid van het versproduct en beschikt over alle benodigde mechanische eigenschappen zoals de scheur- en doorprikweerstand, onder andere belangrijk bij het vacuüm verpakken van vlees met bot.'

OPTILAYER biedt goede houdbaarheid van het versproduct en beschikt over alle benodigde mechanische eigenschappen”

'Dit komt doordat het mogelijk is om OPTILAYER tot aan 14 laags te produceren. Bovendien zorgt OPTILAYER voor een optimale verwerking op hoogwaardige verpakkingsmachines bij foodproducenten. Het is een stabiele film die op snelle machines zonder problemen foodproducten kan verpakken. Met onze nieuwe extrusie-fabriek en OPTILAYER boren wij een nieuwe markt van (mono)-barrièrefolies aan', concludeert De Vries.

Dit artikel is gesponsord door Opack Group in samenwerking met redactie VerpakkingsManagement.