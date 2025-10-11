Niet te missen: De gifbeker voor Jumbo en Anuga

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft negen verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

Jumbo maakte deze week het einde van zijn lidmaatschap van Everest en Epic bekend. De romance tussen de Nederlandse supermarktketen en het hard onderhandelende Everest was daarmee kort en tumultueus. 'Het hing al in de lucht.'

Lees het volledige artikel .

Foto: Distrifood

Jesper Højer treedt op 1 januari 2026 aan als nieuwe topman bij Jumbo. Daar kan hij direct aan de bak. Met uitdagingen op het gebied van imago, formule en de positionering van Jumbo. Daar kwam deze week nog het nieuws bovenop dat Jumbo en Everest hun inkoopsamenwerking beëindigen. Hoe moet het verder met Jumbo?

Luister hier de hele aflevering .

Foto: Jumbo

Jumbo krijgt klap, na klap, na klap te verwerken. Distrifood redacteur Bart Lelieveld vraagt zich af wanneer de gifbeker voor Jumbo een keer leeg is.

Lees hier de hele opinie .

Distrifood-redacteur Bart Lelieveld

Lidl en Nettorama zijn de nummers 1 in het Versrapport van YouGov. Dezelfde winnaars als vorig jaar, maar verder zijn er volop verschuivingen op de ranglijst. Distrifood kijkt naar de ontwikkelingen in de totaalranglijst.

Lees hier het hele artikel .

Foto's: Distrifood

Lidl en Nettorama winnen niet alleen de hoofdprijzen in het YouGov Versrapport 2025, maar zijn ook de winnaars bij de individuele versgroepen in het onderzoek. Nog nooit in de geschiedenis van het rapport waren de winnaars zo dominant.

Lees hier het hele artikel .

Foto: Koos Groenewold

Albert Heijn opende dinsdag een bijzondere winkel in het Groot Handelsgebouw, pal tegenover Rotterdam Centraal. De eerste Albert Heijn met twee verdiepingen. Begane grond: gemak en to-go-producten, etage beneden: een volwaardige Albert Heijn. 'Intern is dit bij Albert Heijn het meest besproken project ooit, het is ook de meest unieke Albert Heijn van Nederland en België.'

Lees hier het volledige artikel .

Foto: Albert Heijn

Hybride vis, vegan gepocheerd ei, boter van abrikozenpitten en proteïnerijke algen die als bindmiddel dienen. Voedingsmiddelenbeurs Anuga opende afgelopen weekeinde de deuren in Keulen en zet tal van nieuwe producten extra in de schijnwerpers.

Lees hier het hele artikel .

De Anuga Taste Innovation Show. Foto: Koelnmesse Image database

Honderden Nederlandse fabrikanten deden deze week hun best nieuwe klanten binnen te halen en bestaande klanten te overtuigen om meer van hun producten af te nemen. Ze deden dat op de vijfdaagse foodbeurs Anuga in Keulen.

Lees hier het hele artikel .

Algemeen directeur Peter Schouten (rechts) en accountmanager Toine van Wirdum van Schouten Europe. Foto: Distrifood

Michel Mersch, sinds april ceo bij Nestlé Benelux, gaat ondernemerschap en het nemen van risico's stimuleren. 'Soms hebben we een gebrek aan ambitie gehad en waren de forecast en voorspelbaarheid belangrijker dan de ambitie. Dat willen we veranderen', stelt hij in een interview met Distrifood. 'We moeten iets meer risico nemen.'

Lees hier het hele artikel .

Michel Mersch, Benelux-ceo bij Nestlé, op het kantoor in Amstelveen. Foto: Cor Salverius

De feiten en cijfers over de supermarktbranche op een rijtje. Geactualiseerd tot en met periode 9 van 2025.

Lees hier het hele artikel .

Foto: Shutterstock