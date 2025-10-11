Niet te missen: De gifbeker voor Jumbo en Anuga

Niet te missen: De gifbeker voor Jumbo en Anuga
Foto: Shutterstock

De nieuwe werkweek goed geïnformeerd beginnen? Distrifood heeft negen verhalen van de voorbije week uitgekozen die je nu kunt lezen.

1. Achtergrond: Hoe de liefde tussen Jumbo en Everest snel bekoelde

Jumbo maakte deze week het einde van zijn lidmaatschap van Everest en Epic bekend. De romance tussen de Nederlandse supermarktketen en het hard onderhandelende Everest was daarmee kort en tumultueus. 'Het hing al in de lucht.'

Lees het volledige artikel.

Foto: Distrifood
Foto: Distrifood

2. 🎧 Distrifood Podcast: De monsterklus van Jesper Højer bij Jumbo

Jesper Højer treedt op 1 januari 2026 aan als nieuwe topman bij Jumbo. Daar kan hij direct aan de bak. Met uitdagingen op het gebied van imago, formule en de positionering van Jumbo. Daar kwam deze week nog het nieuws bovenop dat Jumbo en Everest hun inkoopsamenwerking beëindigen. Hoe moet het verder met Jumbo?

Luister hier de hele aflevering.

Foto: Jumbo
Foto: Jumbo

3. Opinie: Is Jumbo's gifbeker na de scheiding van Everest echt leeg?

Jumbo krijgt klap, na klap, na klap te verwerken. Distrifood redacteur Bart Lelieveld vraagt zich af wanneer de gifbeker voor Jumbo een keer leeg is.

Lees hier de hele opinie.

Distrifood-redacteur Bart Lelieveld
Distrifood-redacteur Bart Lelieveld

4. Hoe Lidl en Nettorama het Versrapport 2025 winnen 

Lidl en Nettorama zijn de nummers 1 in het Versrapport van YouGov. Dezelfde winnaars als vorig jaar, maar verder zijn er volop verschuivingen op de ranglijst. Distrifood kijkt naar de ontwikkelingen in de totaalranglijst.

Lees hier het hele artikel.

Foto's: Distrifood
Foto's: Distrifood

5. Versrapport 2025: Zo scoren de formules in agf, brood en vlees 

Lidl en Nettorama winnen niet alleen de hoofdprijzen in het YouGov Versrapport 2025, maar zijn ook de winnaars bij de individuele versgroepen in het onderzoek. Nog nooit in de geschiedenis van het rapport waren de winnaars zo dominant.

Lees hier het hele artikel.

Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

6. Repo: AH opent in Rotterdam intern meest besproken winkel

Albert Heijn opende dinsdag een bijzondere winkel in het Groot Handelsgebouw, pal tegenover Rotterdam Centraal. De eerste Albert Heijn met twee verdiepingen. Begane grond: gemak en to-go-producten, etage beneden: een volwaardige Albert Heijn. 'Intern is dit bij Albert Heijn het meest besproken project ooit, het is ook de meest unieke Albert Heijn van Nederland en België.'

Lees hier het volledige artikel.

Foto: Albert Heijn
Foto: Albert Heijn

6. Anuga 2025: Deze innovaties staan in de schijnwerpers

Hybride vis, vegan gepocheerd ei, boter van abrikozenpitten en proteïnerijke algen die als bindmiddel dienen. Voedingsmiddelenbeurs Anuga opende afgelopen weekeinde de deuren in Keulen en zet tal van nieuwe producten extra in de schijnwerpers.

Lees hier het hele artikel.

De Anuga Taste Innovation Show. Foto: Koelnmesse Image database
De Anuga Taste Innovation Show. Foto: Koelnmesse Image database

7. Fabrikanten over Anuga: Goede gesprekken, niet meteen over prijs

Honderden Nederlandse fabrikanten deden deze week hun best nieuwe klanten binnen te halen en bestaande klanten te overtuigen om meer van hun producten af te nemen. Ze deden dat op de vijfdaagse foodbeurs Anuga in Keulen.

Lees hier het hele artikel.

Algemeen directeur Peter Schouten (rechts) en accountmanager Toine van Wirdum van Schouten Europe. Foto: Distrifood
Algemeen directeur Peter Schouten (rechts) en accountmanager Toine van Wirdum van Schouten Europe. Foto: Distrifood

8. Interview Nestlé-ceo: 'Soms ontbrak ambitie, we gaan meer risico nemen'

Michel Mersch, sinds april ceo bij Nestlé Benelux, gaat ondernemerschap en het nemen van risico's stimuleren. 'Soms hebben we een gebrek aan ambitie gehad en waren de forecast en voorspelbaarheid belangrijker dan de ambitie. Dat willen we veranderen', stelt hij in een interview met Distrifood. 'We moeten iets meer risico nemen.'

Lees hier het hele artikel.

Michel Mersch, Benelux-ceo bij Nestlé, op het kantoor in Amstelveen. Foto: Cor Salverius
Michel Mersch, Benelux-ceo bij Nestlé, op het kantoor in Amstelveen. Foto: Cor Salverius

9. Feiten en cijfers 2025: De actuele omzetten en ontwikkelingen

De feiten en cijfers over de supermarktbranche op een rijtje. Geactualiseerd tot en met periode 9 van 2025.

Lees hier het hele artikel.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

  1. Vacatures

  2. FreshRecruitment

    Account Manager Retail Engeland / UK

    FreshRecruitment logo

  3. FreshRecruitment

    QA Officer bij Koopmans

    FreshRecruitment logo

  4. VOMAR

    Manager Operations Slagerij & Worstmakerij

    VOMAR logo

  5. FreshRecruitment

    Internationaal Accountmanager

    FreshRecruitment logo

  6. FreshRecruitment

    Trader / Sales Manager

    FreshRecruitment logo
Bekijk vacatures
Onderwerpen beheren

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.

Algemeen directeur Peter Schouten (rechts) en accountmanager Toine van Wirdum van Schouten Europe. Foto: Distrifood
assortiment

Fabrikanten over Anuga: Goede gesprekken, niet meteen over prijs

  1. 🎧 Distrifood Podcast: De monsterklus van Jesper Højer bij Jumbo
  2. Feiten en cijfers 2025: De actuele omzetten en ontwikkelingen
  3. Fabrikanten over Anuga: Goede gesprekken, niet meteen over prijs
  4. Albert Heijn, Aldi en Fish Tales grote winnaars MSC Benelux Awards
  5. Twinkle 100: AH, Picnic groeien online door, herstel Jumbo
  6. Spar kondigt reorganisatie aan, schrapt meer dan 50 fte
  7. Flink verkoopt 100.000 reddingstasjes met afgeprijsde producten
  8. Buitenland kort: Rechter fluit Netto terug bij folderaanbiedingen
  9. Fabrikanten kort: Verontwaardiging over vleesnamenverbod
  10. GesponsordCirculaire vloer voor retail: 'Binnen één dag gelegd'
Meer nieuws
  1. Fabrikanten over Anuga: Goede gesprekken, niet meteen over prijs
  2. 🎧 Distrifood Podcast: De monsterklus van Jesper Højer bij Jumbo
  3. Spar in Zeelst sluit 1 november de deuren
  4. Jumbo praat leveranciers bij over breuk met Everest
  5. Twinkle 100: AH, Picnic groeien online door, herstel Jumbo
  6. Spar kondigt reorganisatie aan, schrapt meer dan 50 fte
  7. Albert Heijn breidt Blue Home uit met stofzuigers en föhns
  8. Feiten en cijfers 2025: De actuele omzetten en ontwikkelingen
  9. Albert Heijn, Aldi en Fish Tales grote winnaars MSC Benelux Awards
  10. Hiiper: Aldi demarreert, Picnic en Plus groeien, Dirk en Lidl haperen
  1. Interview Nestlé-ceo: 'Soms ontbrak ambitie, we gaan meer risico nemen'
  2. Albert Heijn wacht op ACM in deal over BP-tankstations
  3. Flink verkoopt 100.000 reddingstasjes met afgeprijsde producten
  4. Buitenland kort: Rechter fluit Netto terug bij folderaanbiedingen
  5. Fabrikanten kort: Verontwaardiging over vleesnamenverbod
  6. Anuga sluit editie 2025 af met recordaantal van 145.000 bezoekers
  7. Ingewijden: Everest brak met Jumbo, niet andersom
  8. Dekamarkt ziet marge promo's flink stijgen door inzet AI
  9. Oud-Nederland-baas nieuwe topman van Aldi Nord
  10. Repo: AH opent in Rotterdam intern meest besproken winkel